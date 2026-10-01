Ёш юлдузлар ишончни оқлади: Аргентина терма жамоаси Боливияни йирик ҳисобда енгди

·12·Спорт
Ёш юлдузлар ишончни оқлади: Аргентина терма жамоаси Боливияни йирик ҳисобда енгди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аргентина терма жамоаси Жаҳон чемпионатидан кейинги илк ўйинида Боливияни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашувда ёш футболчилар, хусусан, Нико Пас бир гол ва бир голли узатма билан ажралиб турди.
  • Ғалабада Лаутаро Мартинес, Кристиан Ромеро ва Лопес ҳам ўз ҳиссасини қўшди.
  • Ушбу ўйин Аргентина терма жамоасининг янги авлод вакиллари билан кучайганини кўрсатди.

Амалдаги чемпионлар катта футболга ишончли қайтишди. Лионел Скалони бошчилигидаги Аргентина миллий жамоаси Жаҳон чемпионатидан кейинги дастлабки учрашувини Кордоба шаҳрида ўтказиб, Боливия термаси устидан 4:0 ҳисобида йирик ва ёрқин ғалабани қўлга киритди.

Учрашув мезбонларнинг тўлиқ устунлиги остида кечди. Таркибда бир қатор ёш иқтидорларга имконият берган Скалони шогирдлари ўйиннинг бошидан охиригача темпни назорат қилиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.

Нико Паснинг порлаши ва Лаутаронинг навбатдаги голи

Баҳсда асосий эътибор жамоанинг янги авлод вакилларига қаратилди. Айниқса, стартда майдонга тушган Нико Пас ўзининг ёрқин ўйини билан ажралиб турди: 20 ёшли яримҳимоячи ўз ҳисобига битта гол ва битта голли узатма ёздириб қўйди.

Ҳисоб 19-дақиқадаёқ очилди — жамоа тўпурари Лаутаро Мартинес яна бир бор ўз маҳоратини кўрсатди. Орадан ўн дақиқа ўтиб, Нико Пас жамоасининг иккинчи тўпини киритиб, устунликни мустаҳкамлади. Иккинчи бўлимда ҳимоячи Кристиан Ромеро ва захирадан қўшилган ҳужумчи Лопес рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни йирик кўринишга олиб келди.

Ўртоқлик учрашуви тафсилотлари:

  • Аргентина — Боливия 4:0

    1 октябр, Кордоба.

  • Голлар: Лаутаро Мартинес (19), Нико Пас (29), Кристиан Ромеро (54), Лопес (86).

Аргентина таркиби: Эмилиано Мартинес, Гиай (Симон, 74), Кристиан Ромеро (Балерди, 56), Лисандро Мартинес (Флорес, 81), Вега, Паласиос (Гомес, 81), Мак Аллистер (Эзекиэл Фернандес, 74), Нико Пас (Мастантуоно, 56), Престианни (Барко, 56), Хулиан Алварес, Лаутаро Мартинес (Лопес, 74).

Жамоада янгиланиш жараёни

Скалони ушбу баҳсда Мастантуоно, Престианни, Барко ва Лопес каби ёш истеъдодларга ўйин амалиёти тақдим этди. Тажрибали етакчилар ва янги қон уйғунлиги Аргентинанинг кейинги халқаро цикли учун таркиб чуқурлиги ва салоҳияти етарли эканини яна бир карра исботлади.

Лионел СкалониНико ПасЛаутаро МартинесАргентина – Боливия 4:0
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Скалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдирадиСкалони Мессини Иорданияга қарши захирада қолдиради27 июн 10:44Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!Мессининг бенефиси: Аргентина Австрияни мағлуб этиб, плей-оффни нақд қилди!23 июн 00:07Реал Мадрид Нико Пас бўйича кутилмаган трансфер режасини амалга оширмоқдаРеал Мадрид Нико Пас бўйича кутилмаган трансфер режасини амалга оширмоқда25 июн 17:37Лионель Скалони Лионель Мессининг фаолиятини давом эттиришини истамоқдаЛионель Скалони Лионель Мессининг фаолиятини давом эттиришини истамоқда20 май 00:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкин«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкин3 июн 12:02Лионел Месси Аргентина таркибида: Пауло Дйбала эса рўйхатдан тушиб қолдиЛионел Месси Аргентина таркибида: Пауло Дйбала эса рўйхатдан тушиб қолди11 май 20:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди