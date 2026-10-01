Ёш юлдузлар ишончни оқлади: Аргентина терма жамоаси Боливияни йирик ҳисобда енгди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аргентина терма жамоаси Жаҳон чемпионатидан кейинги илк ўйинида Боливияни 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашувда ёш футболчилар, хусусан, Нико Пас бир гол ва бир голли узатма билан ажралиб турди.
- Ғалабада Лаутаро Мартинес, Кристиан Ромеро ва Лопес ҳам ўз ҳиссасини қўшди.
- Ушбу ўйин Аргентина терма жамоасининг янги авлод вакиллари билан кучайганини кўрсатди.
Амалдаги чемпионлар катта футболга ишончли қайтишди. Лионел Скалони бошчилигидаги Аргентина миллий жамоаси Жаҳон чемпионатидан кейинги дастлабки учрашувини Кордоба шаҳрида ўтказиб, Боливия термаси устидан 4:0 ҳисобида йирик ва ёрқин ғалабани қўлга киритди.
Учрашув мезбонларнинг тўлиқ устунлиги остида кечди. Таркибда бир қатор ёш иқтидорларга имконият берган Скалони шогирдлари ўйиннинг бошидан охиригача темпни назорат қилиб, рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади.
Нико Паснинг порлаши ва Лаутаронинг навбатдаги голи
Баҳсда асосий эътибор жамоанинг янги авлод вакилларига қаратилди. Айниқса, стартда майдонга тушган Нико Пас ўзининг ёрқин ўйини билан ажралиб турди: 20 ёшли яримҳимоячи ўз ҳисобига битта гол ва битта голли узатма ёздириб қўйди.
Ҳисоб 19-дақиқадаёқ очилди — жамоа тўпурари Лаутаро Мартинес яна бир бор ўз маҳоратини кўрсатди. Орадан ўн дақиқа ўтиб, Нико Пас жамоасининг иккинчи тўпини киритиб, устунликни мустаҳкамлади. Иккинчи бўлимда ҳимоячи Кристиан Ромеро ва захирадан қўшилган ҳужумчи Лопес рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни йирик кўринишга олиб келди.
Ўртоқлик учрашуви тафсилотлари:
Аргентина — Боливия 4:0
1 октябр, Кордоба.
Голлар: Лаутаро Мартинес (19), Нико Пас (29), Кристиан Ромеро (54), Лопес (86).
Аргентина таркиби: Эмилиано Мартинес, Гиай (Симон, 74), Кристиан Ромеро (Балерди, 56), Лисандро Мартинес (Флорес, 81), Вега, Паласиос (Гомес, 81), Мак Аллистер (Эзекиэл Фернандес, 74), Нико Пас (Мастантуоно, 56), Престианни (Барко, 56), Хулиан Алварес, Лаутаро Мартинес (Лопес, 74).
Жамоада янгиланиш жараёни
Скалони ушбу баҳсда Мастантуоно, Престианни, Барко ва Лопес каби ёш истеъдодларга ўйин амалиёти тақдим этди. Тажрибали етакчилар ва янги қон уйғунлиги Аргентинанинг кейинги халқаро цикли учун таркиб чуқурлиги ва салоҳияти етарли эканини яна бир карра исботлади.
Изоҳлар 0
…