“Бу реванш ҳеч қачон бўлмайди”: Абдель-Азиз Топуриянинг даъвосига кескин жавоб берди

·26·Спорт
“Бу реванш ҳеч қачон бўлмайди”: Абдель-Азиз Топуриянинг даъвосига кескин жавоб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC менежери Али Абдел-Азиз ўз мижози Жастин Гетжи ва Илия Топурия ўртасида реванш жанги ўтказилишини қатъиян рад этди.
  • Абдел-Азиз аввалги жангда Топурия оғир зарбалар қабул қилганини таъкидлаб, унинг соғлиғи учун бундай тўқнашув хавфли эканини билдирди.
  • Шунга қарамай, Илия Топурия 2027-йилнинг апрел-июн ойларида октагонга қайтишни режалаштирмоқда ва рақиблар қаторида Жастин Гетжи, Педди Пимблетт ҳамда Арман Сарукян номзодларини кўриб чиқмоқда.

UFC оламидаги энг таниқли ва таъсир доираси кенг менежерлардан бири — Али Абдель-Азиз ўзининг мижози, енгил вазн тоифаси юлдузи Жастин Гэтжи ҳамда собиқ дивизион етакчиси Илия Топурия ўртасида эҳтимолий иккинчи жанг (реванш) бўлишини қатъиян рад этди.

Аввалроқ «Эл Матадор» лақабли испан-грузин жангчиси берган интервьюсида Гэтжига қарши реванш жанги муқаррар эканини ва бу тўқнашув албатта ташкил этилишини таъкидлаган эди. Бироқ Гэтжи томони бунга мутлақо қарши позицияда эканини очиқлади.

«Акаси унинг ҳаётини сақлаб қолди»: Абдель-Азизнинг баёноти

Менежер ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Топуриянинг аввалги жангда олган оғир жисмоний зарбаларига эътибор қаратиб, кескин фикр билдирди:

  • Реваншдан бутунлай воз кечиш: «Бу реванш ҳеч қачон бўлмайди ва мен бу қарорга тўлиқ қўшиламан. Ўша жангда тўртинчи раунддан сўнг беллашувни тўхтатгани учун унинг акаси (Александр Топурия) аслида Илиянинг ҳаётини сақлаб қолди»;

  • Гэтжи зарбаларининг оқибати: «Бундай даражадаги оғир тўқнашувдан сўнг спортчининг аввалги ҳолатига қайтиши жуда қийин. Мен Жастиннинг кўплаб рақибларига шундай қақшатқич зарбалар берганини кўрганман ва уларнинг ҳеч бири учун кейинчалик тикланиш осон кечмаган. Гэтжига эса фақат омад тилайман», — дея ёзди менежер.

Шунингдек, Абдель-Азиз Топуриянинг бундай калтаклардан кейин аввалгидек кучли ва муваффақиятли тарзда октагонга қайтишига шахсан ўзи ишонмаслигини қўшимча қилди.

Топуриянинг режаси: Январдаги машғулот ва 3 та асосий рақиб

Танқид ва шубҳаларга қарамай, Илия Топурия ўз карьерасини қайта тиклашга қатъий бел боғлаган:

  • Тикланиш графиги: Жангчининг билдиришича, у келгуси йилнинг январь ойида тўлиқ машғулот жараёнига киришади;

  • Октагонга қайтиш муддати: Баҳор-ёз ойлари оралиғида — апрелдан июнгача бўлган муддатда расмий жангга чиқишни режалаштирмоқда;

  • Мўлжал олинган даъвогарлар: У ўз қайтиши учун уч нафар асосий юлдуз — Жастин Гэтжи, британиялик шов-шувли жангчи Пэдди Пимблетт ҳамда россиялик даъвогар Арман Царукян номзодларини кўриб чиқмоқда.

Вазиятнинг солиштирма таҳлили

Кўрсаткич / Томон

Илия Топуриянинг позицияси

Жастин Гэтжи ва жамоасининг позицияси

Реваншга муносабат

Жанг муқаррар ва албатта ташкиллаштирилади

Реванш ҳеч қачон бўлмайди, эшиклар ёпиқ

Қайтиш муддати

2027 йилнинг апрель–июнь ойлари

Тез орада бундай оғир жангга кириш хавфли деб ҳисобланади

Кейинги потенциал рақиблар

Гэтжи, Царукян, Пимблетт

Дивизионнинг янги даъвогарлари ва камар пойгаси

Гэтжи томонининг рад жавоби Топурияни бошқа вариантларга, хусусан, Пэдди Пимблетт ёки Арман Царукян билан баҳсга юзланишга мажбур қилиши мумкин.

Жастин ГэтжиИлия ТопурияАли Абдель-АзизUFC
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илия Топурия фаолиятидаги энг оғир жанг тафсилотларини ошкор қилдиИлия Топурия фаолиятидаги энг оғир жанг тафсилотларини ошкор қилди7 ноябр 23:10“Мен унинг меросига нуқта қўяман”: Карлос Пратес Ислом Махачевга очиқ таҳдид қилди“Мен унинг меросига нуқта қўяман”: Карлос Пратес Ислом Махачевга очиқ таҳдид қилди28 октябр 22:17Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиЖастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилди11 сентябр 07:58Реваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиРеваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилди18 сентябр 16:30Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?19 сентябр 11:36Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»26 июн 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?