“Бу реванш ҳеч қачон бўлмайди”: Абдель-Азиз Топуриянинг даъвосига кескин жавоб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC менежери Али Абдел-Азиз ўз мижози Жастин Гетжи ва Илия Топурия ўртасида реванш жанги ўтказилишини қатъиян рад этди.
- Абдел-Азиз аввалги жангда Топурия оғир зарбалар қабул қилганини таъкидлаб, унинг соғлиғи учун бундай тўқнашув хавфли эканини билдирди.
- Шунга қарамай, Илия Топурия 2027-йилнинг апрел-июн ойларида октагонга қайтишни режалаштирмоқда ва рақиблар қаторида Жастин Гетжи, Педди Пимблетт ҳамда Арман Сарукян номзодларини кўриб чиқмоқда.
UFC оламидаги энг таниқли ва таъсир доираси кенг менежерлардан бири — Али Абдель-Азиз ўзининг мижози, енгил вазн тоифаси юлдузи Жастин Гэтжи ҳамда собиқ дивизион етакчиси Илия Топурия ўртасида эҳтимолий иккинчи жанг (реванш) бўлишини қатъиян рад этди.
Аввалроқ «Эл Матадор» лақабли испан-грузин жангчиси берган интервьюсида Гэтжига қарши реванш жанги муқаррар эканини ва бу тўқнашув албатта ташкил этилишини таъкидлаган эди. Бироқ Гэтжи томони бунга мутлақо қарши позицияда эканини очиқлади.
«Акаси унинг ҳаётини сақлаб қолди»: Абдель-Азизнинг баёноти
Менежер ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Топуриянинг аввалги жангда олган оғир жисмоний зарбаларига эътибор қаратиб, кескин фикр билдирди:
Реваншдан бутунлай воз кечиш: «Бу реванш ҳеч қачон бўлмайди ва мен бу қарорга тўлиқ қўшиламан. Ўша жангда тўртинчи раунддан сўнг беллашувни тўхтатгани учун унинг акаси (Александр Топурия) аслида Илиянинг ҳаётини сақлаб қолди»;
Гэтжи зарбаларининг оқибати: «Бундай даражадаги оғир тўқнашувдан сўнг спортчининг аввалги ҳолатига қайтиши жуда қийин. Мен Жастиннинг кўплаб рақибларига шундай қақшатқич зарбалар берганини кўрганман ва уларнинг ҳеч бири учун кейинчалик тикланиш осон кечмаган. Гэтжига эса фақат омад тилайман», — дея ёзди менежер.
Шунингдек, Абдель-Азиз Топуриянинг бундай калтаклардан кейин аввалгидек кучли ва муваффақиятли тарзда октагонга қайтишига шахсан ўзи ишонмаслигини қўшимча қилди.
Топуриянинг режаси: Январдаги машғулот ва 3 та асосий рақиб
Танқид ва шубҳаларга қарамай, Илия Топурия ўз карьерасини қайта тиклашга қатъий бел боғлаган:
Тикланиш графиги: Жангчининг билдиришича, у келгуси йилнинг январь ойида тўлиқ машғулот жараёнига киришади;
Октагонга қайтиш муддати: Баҳор-ёз ойлари оралиғида — апрелдан июнгача бўлган муддатда расмий жангга чиқишни режалаштирмоқда;
Мўлжал олинган даъвогарлар: У ўз қайтиши учун уч нафар асосий юлдуз — Жастин Гэтжи, британиялик шов-шувли жангчи Пэдди Пимблетт ҳамда россиялик даъвогар Арман Царукян номзодларини кўриб чиқмоқда.
Вазиятнинг солиштирма таҳлили
Кўрсаткич / Томон
Илия Топуриянинг позицияси
Жастин Гэтжи ва жамоасининг позицияси
Реваншга муносабат
Жанг муқаррар ва албатта ташкиллаштирилади
Реванш ҳеч қачон бўлмайди, эшиклар ёпиқ
Қайтиш муддати
2027 йилнинг апрель–июнь ойлари
Тез орада бундай оғир жангга кириш хавфли деб ҳисобланади
Кейинги потенциал рақиблар
Гэтжи, Царукян, Пимблетт
Дивизионнинг янги даъвогарлари ва камар пойгаси
Гэтжи томонининг рад жавоби Топурияни бошқа вариантларга, хусусан, Пэдди Пимблетт ёки Арман Царукян билан баҳсга юзланишга мажбур қилиши мумкин.
Изоҳлар 0
…