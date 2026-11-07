Илия Топурия фаолиятидаги энг оғир жанг тафсилотларини ошкор қилди

·55·Спорт
Илия Топурия фаолиятидаги энг оғир жанг тафсилотларини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Илия Топурия 15 июн куни UFC Whите Ҳоусе — Фреедом 250 турнирида Жастин Гетжига қарши кечган жангда олган жиддий жароҳатлари ҳақида илк бор маълумот берди.
  • Спортчининг сўзларига кўра, у тўқнашув давомида иккита орбитал суяк, бурун ва оёғини синдириб олган ҳамда кўриш қобилиятини вақтинча йўқотган.
  • Шунга қарамай, собиқ чемпион мағлубиятни ҳаётий сабоқ сифатида қабул қилиб, рақиби билан реванш жанги ўтказишга умид билдирмоқда.

Ярим енгил ва енгил вазн тоифаларида собиқ UFC чемпиони Илия Топурия америкалик нокаутчи Жастин Гэтжи билан кечган шиддатли тўқнашувда қандай оғир жароҳатлар олганини илк бор батафсил очиқлади.

Жорий йилнинг 15 июнь куни ўтказилган шов-шувли UFC White House — Freedom 250 турнирининг марказий жангида Гэтжининг техник нокаут эвазига қозонган ғалабаси билан якунланган баҳс грузиялик ва испаниялик жангчи учун ҳақиқий синовга айланган эди.

«Оғриқдан нафас ололмай қолгандим»: Октагондаги даҳшатли ҳолат

Х ижтимоий тармоғидаги Parry Punch аккаунтига берган интервьюсида собиқ чемпион ўша оқшомдаги жисмоний ҳолатини қўрқинчли тафсилотлар билан ёдга олди:

  • Кўплаб синишлар: «Тўртта суягим, хусусан, иккита орбитал (кўз косаси) суякларим, бурним ва оёғим синиб кетган эди», — деди спортчи;

  • Кўриш қобилиятининг йўқолиши: Топуриянинг таъкидлашича, жанг якунига келиб у атрофни деярли илғай олмай қолган: «Мен шу аҳволда АҚШ Президенти, минглаб одамлар ва миллионлаб томошабинлар рўпарасида турдим. Кўзларим деярли кўрмаётган, кучли оғриқдан ҳатто нафас олишга ҳам қийналаётган эдим»;

  • Фалсафий хулоса: Шунга қарамай, жангчи буни ҳаёт сабоғи сифатида қабул қилганини айтди: «Бу ғалати тажриба бўлди, лекин шу билан бирга, мен буни бошдан кечирганимдан хурсандман. Чунки ҳаёт сизни қанчалик қаттиқ синамасин ёки қанчалик аёвсиз муносабатда бўлмасин, у барибир давом этишини тушуниб етдим».

«Ҳикоямиз ҳали тугамади»: Топурия реваншга шаъма қилди

Мағлубиятга қарамасдан, собиқ чемпион рақиби билан қарама-қаршиликка сўнгги нуқта қўйилмаганини қатъий таъкидламоқда:

  • Рақиб тан олинди, аммо тўхташ йўқ: «Жастин ўша кеча ажойиб иш қилди ва у чиндан ҳам мендан яхшироқ эди. Аммо бизнинг умумий ҳикоямиз ҳали тугагани йўқ. Олдинда янги боблар борлиги аниқ», — дея Топуриянинг сўзларини келтиради Home of Fight;

  • Катта пул ва иккинчи жанг: Топуриянинг фикрича, Гэтжи ҳам молиявий жиҳатдан ушбу жангни рад эта олмайди: «У ҳаётидаги энг катта гонорарни айнан менга қарши жангда ишлаб топди. У яна бир марта шундай катта ҳақ олиб улгурмасдан туриб спортни тарк этади, деб ўйламайман».

Икки нокаут устаси ўртасидаги эҳтимолий иккинчи тўқнашув аллақачон яккакураш оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Илия ТопурияЖастин ГэтжиUFCММА
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиЖастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилди11 сентябр 07:58Оғриқли мағлубиятдан кейин Рамазон Темиров мухлисларига мурожаат йўлладиОғриқли мағлубиятдан кейин Рамазон Темиров мухлисларига мурожаат йўллади3 ноябр 08:09“Кўк лентали ноёб қўлқоп”: Жон Жонс мухлисларни ҳайратга солган викторина эълон қилди“Кўк лентали ноёб қўлқоп”: Жон Жонс мухлисларни ҳайратга солган викторина эълон қилди30 октябр 08:24Реваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилдиРеваншга лойиқ эмас: Арман Царукян Илия Топуриянинг даъволарини кескин танқид қилди18 сентябр 16:30Афсонавий Жон Жонс UFC тарихидаги энг шов-шувли воқелик ҳақида гапирдиАфсонавий Жон Жонс UFC тарихидаги энг шов-шувли воқелик ҳақида гапирди12 октябр 07:12Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиЖастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилди11 сентябр 07:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди