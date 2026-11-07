Илия Топурия фаолиятидаги энг оғир жанг тафсилотларини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Илия Топурия 15 июн куни UFC Whите Ҳоусе — Фреедом 250 турнирида Жастин Гетжига қарши кечган жангда олган жиддий жароҳатлари ҳақида илк бор маълумот берди.
- Спортчининг сўзларига кўра, у тўқнашув давомида иккита орбитал суяк, бурун ва оёғини синдириб олган ҳамда кўриш қобилиятини вақтинча йўқотган.
- Шунга қарамай, собиқ чемпион мағлубиятни ҳаётий сабоқ сифатида қабул қилиб, рақиби билан реванш жанги ўтказишга умид билдирмоқда.
Ярим енгил ва енгил вазн тоифаларида собиқ UFC чемпиони Илия Топурия америкалик нокаутчи Жастин Гэтжи билан кечган шиддатли тўқнашувда қандай оғир жароҳатлар олганини илк бор батафсил очиқлади.
Жорий йилнинг 15 июнь куни ўтказилган шов-шувли UFC White House — Freedom 250 турнирининг марказий жангида Гэтжининг техник нокаут эвазига қозонган ғалабаси билан якунланган баҳс грузиялик ва испаниялик жангчи учун ҳақиқий синовга айланган эди.
«Оғриқдан нафас ололмай қолгандим»: Октагондаги даҳшатли ҳолат
Х ижтимоий тармоғидаги Parry Punch аккаунтига берган интервьюсида собиқ чемпион ўша оқшомдаги жисмоний ҳолатини қўрқинчли тафсилотлар билан ёдга олди:
Кўплаб синишлар: «Тўртта суягим, хусусан, иккита орбитал (кўз косаси) суякларим, бурним ва оёғим синиб кетган эди», — деди спортчи;
Кўриш қобилиятининг йўқолиши: Топуриянинг таъкидлашича, жанг якунига келиб у атрофни деярли илғай олмай қолган: «Мен шу аҳволда АҚШ Президенти, минглаб одамлар ва миллионлаб томошабинлар рўпарасида турдим. Кўзларим деярли кўрмаётган, кучли оғриқдан ҳатто нафас олишга ҳам қийналаётган эдим»;
Фалсафий хулоса: Шунга қарамай, жангчи буни ҳаёт сабоғи сифатида қабул қилганини айтди: «Бу ғалати тажриба бўлди, лекин шу билан бирга, мен буни бошдан кечирганимдан хурсандман. Чунки ҳаёт сизни қанчалик қаттиқ синамасин ёки қанчалик аёвсиз муносабатда бўлмасин, у барибир давом этишини тушуниб етдим».
«Ҳикоямиз ҳали тугамади»: Топурия реваншга шаъма қилди
Мағлубиятга қарамасдан, собиқ чемпион рақиби билан қарама-қаршиликка сўнгги нуқта қўйилмаганини қатъий таъкидламоқда:
Рақиб тан олинди, аммо тўхташ йўқ: «Жастин ўша кеча ажойиб иш қилди ва у чиндан ҳам мендан яхшироқ эди. Аммо бизнинг умумий ҳикоямиз ҳали тугагани йўқ. Олдинда янги боблар борлиги аниқ», — дея Топуриянинг сўзларини келтиради Home of Fight;
Катта пул ва иккинчи жанг: Топуриянинг фикрича, Гэтжи ҳам молиявий жиҳатдан ушбу жангни рад эта олмайди: «У ҳаётидаги энг катта гонорарни айнан менга қарши жангда ишлаб топди. У яна бир марта шундай катта ҳақ олиб улгурмасдан туриб спортни тарк этади, деб ўйламайман».
Икки нокаут устаси ўртасидаги эҳтимолий иккинчи тўқнашув аллақачон яккакураш оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…