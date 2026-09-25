Жастин Гейжи фаолиятини якунлаши мумкин: «Ҳали қарор қабул қилганим йўқ»

·0·Спорт
Жастин Гейжи фаолиятини якунлаши мумкин: «Ҳали қарор қабул қилганим йўқ»

UFC енгил вазн тоифаси чемпиони Жастин Гейжи фаолиятини давом эттириш борасида ҳали якуний қарорга келмаганини айтди. 37 ёшли жангчи учун энди асосий масала пул эмас, соғлиқ эканини таъкидлади.

«Менимча, энди исботлайдиган нарсам қолмади. 37 ёшдаман, 2008 йилдан бери жанг қилиб келяпман. Ҳали қарор қабул қилганим йўқ», — деди Гейжи.

Унинг таъкидлашича, ҳозир даволашни талаб қиладиган жароҳатлари бор. Шу билан бирга, жангчи сўнгги октагондаги иштироки фаолиятидаги энг яхши чиқишларидан бири бўлганини қайд этди.

«Гап ҳеч қачон пулда бўлмаган. Гап соғлиқ ҳақида кетяпти. Шу билан бирга сўнгги жангимда фаолиятимдаги энг яхши чиқишлардан бирини намойиш этганимни тушунаман. Икки ўт орасида қолганман», — деди чемпион.

Гейжининг кейинги рақиби сифатида Арман Царукян номи тилга олинмоқда. Бироқ чемпион ҳозирча бу жанг бўйича қарор қабул қилмаган.

Гейжи сўнгги жангини 2026 йил июнь ойида ўтказиб, UFCнинг Оқ уйдаги турнирида Илия Топурияни техник нокаут билан мағлуб этган ва чемпионлик камарини қўлга киритган.

Жастин ГейжиАрман ЦарукянUFC ОқИлия Топурия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?11 сентябр 14:44«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорладиКеча 06:19Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?Илия Топуриянинг октагонга қайтиш муддати очиқланди: Рақиб Гейжими ёки Пимблетт?16 сентябр 23:09Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?Жастин Гейжи Топурия устидан қозонилган ғалабадан сўнг нималар деди?15 июн 12:36Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,21 июн 13:12Илия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини бердиИлия Топурия Жастин Гейжидан учраган мағлубиятидан сўнг илк баёнотини берди16 июн 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?