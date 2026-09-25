Жастин Гейжи фаолиятини якунлаши мумкин: «Ҳали қарор қабул қилганим йўқ»
UFC енгил вазн тоифаси чемпиони Жастин Гейжи фаолиятини давом эттириш борасида ҳали якуний қарорга келмаганини айтди. 37 ёшли жангчи учун энди асосий масала пул эмас, соғлиқ эканини таъкидлади.
«Менимча, энди исботлайдиган нарсам қолмади. 37 ёшдаман, 2008 йилдан бери жанг қилиб келяпман. Ҳали қарор қабул қилганим йўқ», — деди Гейжи.
Унинг таъкидлашича, ҳозир даволашни талаб қиладиган жароҳатлари бор. Шу билан бирга, жангчи сўнгги октагондаги иштироки фаолиятидаги энг яхши чиқишларидан бири бўлганини қайд этди.
«Гап ҳеч қачон пулда бўлмаган. Гап соғлиқ ҳақида кетяпти. Шу билан бирга сўнгги жангимда фаолиятимдаги энг яхши чиқишлардан бирини намойиш этганимни тушунаман. Икки ўт орасида қолганман», — деди чемпион.
Гейжининг кейинги рақиби сифатида Арман Царукян номи тилга олинмоқда. Бироқ чемпион ҳозирча бу жанг бўйича қарор қабул қилмаган.
Гейжи сўнгги жангини 2026 йил июнь ойида ўтказиб, UFCнинг Оқ уйдаги турнирида Илия Топурияни техник нокаут билан мағлуб этган ва чемпионлик камарини қўлга киритган.
Изоҳлар 0
…