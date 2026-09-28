Марказий Осиё жамоалари: Қирғизистондан йирик ғалаба, Тожикистонда мағлубият
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қирғизистон миллий терма жамоаси Малдив оролларини 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, биринчи бўлимдаёқ устунликни қўлга киритди.
- Тожикистон терма жамоаси эса Фаластинга қарши 2:4 ҳисобида ютқазиб қўйди.
- Қирғизистон 4 октябрда Ливан билан, Тожикистон 6 октябрда Хитой билан ўйнайди.
ФИФА кунлари доирасида Марказий Осиё миллий терма жамоалари навбатдаги халқаро ўртоқлик учрашувларида майдонга тушди. 28 сентябрь оқшоми минтақа жамоалари учун турлича кайфиятда якунланди. Қирғизистон миллий терма жамоаси Бишкекда Мальдив ороллари жамоасини қабул қилиб, биринчи бўлимнинг ўзидаёқ рақиб дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритди ва йирик ғалабани расмийлаштирди.
Тожикистон терма жамоаси эса мухлисларсиз, ёпиқ эшиклар ортида ва бетараф майдонда ўтган 6 та голли драмали баҳсда Фаластинга 2:4 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди. Минтақа жамоаларининг навбатдаги синовлари ҳам маълум: Қирғизистон 4 октябрь санасида Ливан билан куч синашса, тожикистонликлар 6 октябрь куни Хитойга қарши қийин сафар ўйинида майдонга тушади.
«5 та голли бенефис, 6 та тўп урилган драма ва октябрь режалари»: Баҳсларнинг 5 та асосий нуқтаси
28 сентябрдаги ўртоқлик ўйинлари бўйича қайд этилган энг муҳим расмий далиллар:
Қирғизистоннинг 5:0 ҳисобидаги тор-мори: «Оқ шумқорлар» ўз майдонида Мальдив ҳимоясини 45 дақиқа ичида бутунлай пароканда қилди;
Эрбол Атабаевдан дубль: Ҳужумчи 11 ва 23-дақиқаларда иккита аниқ зарба билан жамоасининг ғалаба пойдеворини қурди;
Биринчи бўлимдаёқ ҳал бўлган ўйин: 11-дақиқадан 42-дақиқагача Атабаев (дубль), Астанақулов, Мурзаков ва Кожо гол уриб, ҳисобни 5:0 кўринишига келтирди;
Тожикистоннинг 2:4 ҳисобидаги мағлубияти: Ёпиқ мақомдаги бетараф майдонда кечган учрашувда Тожикистон мудофааси Фаластиннинг 4 та голи олдида ожиз қолди;
Октябрдаги жиддий рақиблар: Тожикистон 6 октябрда Хитой билан, Қирғизистон эса 4 октябрда Ливан билан баҳс олиб боради.
Марказий Осиё жамоаларининг ФИФА кунидаги кўрсаткичлари таснифи
28 сентябрдаги халқаро ўртоқлик учрашувларининг қиёсий таҳлили:
Кўрсаткич ва мезонлар
Қирғизистон миллий жамоаси
Тожикистон миллий жамоаси
Рақиб ва ўйин мақоми
Мальдив ороллари (Ўз майдонида)
Фаластин (Бетараф стадион, ёпиқ эшиклар ортида)
Якуний ҳисоб
5:0 (Ғалаба)
2:4 (Мағлубият)
Киритилган голлар муаллифлари
Э. Атабаев (11, 23), С. Астанакулов (20), В. Мурзаков (32), Ж. Кожо (42)
2 та гол (номутаносиб мудофаа фонида)
Ўйиннинг асосий хусусияти
Биринчи бўлимдаёқ кучли босим ва тўлиқ ҳужумкор устунлик
6 та тўп киритилган очиқ, сермаҳсул аммо мудофаавий хатоларга бой ўйин
Кейинги расмий рақиб ва сана
4 октябрь — Ливан терма жамоаси
6 октябрь — Хитой терма жамоаси
Спорт ва тактик экспертиза: Терма жамоаларнинг ҳолати қандай?
Футбол таҳлилчилари ва шарҳловчиларнинг ўйинлардан кейинги хулосалари:
«Қирғизистон ҳужум чизиғининг юқори самарадорлиги»: Мальдив термаси билан баҳсда қирғизистонликлар вақтни беҳуда сарфламасдан, 31 дақиқа ичида 5 та гол урди; айниқса, Жоэл Кожо ва Эрбол Атабаевнинг тезкор комбинациялари ҳамда қанотлардан уюштирилган ҳужумлар кейинги рақиб Ливан учун жиддий сигнал бўлди;
Тожикистон ҳимоясидаги муаммолар: Тожикистон терма жамоаси ҳужумда 2 та гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, нейтрал майдонда 4 та тўп ўтказиб юборгани ҳимоя маркази ва таянч ярим ҳимоясидаги жиддий кемтикларни кўрсатди; ёпиқ форматда ўтган мазкур баҳс мураббийлар штаби учун хатолар устида ишлашга асосий база бўлиб хизмат қилади;
Октябрь тестлари янада мураккаб: Ҳар икки жамоани олдинда анча кучли ва жисмонан бақувват рақиблар (Ливан ва Хитой) кутиб турибди; Мальдивга қарши йирик ҳисоб Қирғизистонга ортиқча хотиржамлик бермаслиги, Фаластинга ютқазилган баҳс эса Тожикистонни Хитой сафари олдидан тактик интизомни кучайтиришга ундаши керак.
Сизнингча, Қирғизистон миллий терма жамоасининг 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси жамоанинг янги босқичга чиққанини кўрсатадими ёки рақибнинг савияси пастлиги сабаблими? Тожикистон терма жамоаси 6 октябрь куни Хитойга қарши сафарда ҳимоядаги хатоларни тўғирлаб, ғалаба қозона оладими? Шахсий таҳлилингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақа футболининг энг қизиқарли воқеалари таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…