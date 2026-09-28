Марказий Осиё жамоалари: Қирғизистондан йирик ғалаба, Тожикистонда мағлубият

·60·Спорт
Марказий Осиё жамоалари: Қирғизистондан йирик ғалаба, Тожикистонда мағлубият
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қирғизистон миллий терма жамоаси Малдив оролларини 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, биринчи бўлимдаёқ устунликни қўлга киритди.
  • Тожикистон терма жамоаси эса Фаластинга қарши 2:4 ҳисобида ютқазиб қўйди.
  • Қирғизистон 4 октябрда Ливан билан, Тожикистон 6 октябрда Хитой билан ўйнайди.

ФИФА кунлари доирасида Марказий Осиё миллий терма жамоалари навбатдаги халқаро ўртоқлик учрашувларида майдонга тушди. 28 сентябрь оқшоми минтақа жамоалари учун турлича кайфиятда якунланди. Қирғизистон миллий терма жамоаси Бишкекда Мальдив ороллари жамоасини қабул қилиб, биринчи бўлимнинг ўзидаёқ рақиб дарвозасига жавобсиз 5 та тўп киритди ва йирик ғалабани расмийлаштирди.

Тожикистон терма жамоаси эса мухлисларсиз, ёпиқ эшиклар ортида ва бетараф майдонда ўтган 6 та голли драмали баҳсда Фаластинга 2:4 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди. Минтақа жамоаларининг навбатдаги синовлари ҳам маълум: Қирғизистон 4 октябрь санасида Ливан билан куч синашса, тожикистонликлар 6 октябрь куни Хитойга қарши қийин сафар ўйинида майдонга тушади.

«5 та голли бенефис, 6 та тўп урилган драма ва октябрь режалари»: Баҳсларнинг 5 та асосий нуқтаси

28 сентябрдаги ўртоқлик ўйинлари бўйича қайд этилган энг муҳим расмий далиллар:

  • Қирғизистоннинг 5:0 ҳисобидаги тор-мори: «Оқ шумқорлар» ўз майдонида Мальдив ҳимоясини 45 дақиқа ичида бутунлай пароканда қилди;

  • Эрбол Атабаевдан дубль: Ҳужумчи 11 ва 23-дақиқаларда иккита аниқ зарба билан жамоасининг ғалаба пойдеворини қурди;

  • Биринчи бўлимдаёқ ҳал бўлган ўйин: 11-дақиқадан 42-дақиқагача Атабаев (дубль), Астанақулов, Мурзаков ва Кожо гол уриб, ҳисобни 5:0 кўринишига келтирди;

  • Тожикистоннинг 2:4 ҳисобидаги мағлубияти: Ёпиқ мақомдаги бетараф майдонда кечган учрашувда Тожикистон мудофааси Фаластиннинг 4 та голи олдида ожиз қолди;

  • Октябрдаги жиддий рақиблар: Тожикистон 6 октябрда Хитой билан, Қирғизистон эса 4 октябрда Ливан билан баҳс олиб боради.

Марказий Осиё жамоаларининг ФИФА кунидаги кўрсаткичлари таснифи

28 сентябрдаги халқаро ўртоқлик учрашувларининг қиёсий таҳлили:

Кўрсаткич ва мезонлар

Қирғизистон миллий жамоаси

Тожикистон миллий жамоаси

Рақиб ва ўйин мақоми

Мальдив ороллари (Ўз майдонида)

Фаластин (Бетараф стадион, ёпиқ эшиклар ортида)

Якуний ҳисоб

5:0 (Ғалаба)

2:4 (Мағлубият)

Киритилган голлар муаллифлари

Э. Атабаев (11, 23), С. Астанакулов (20), В. Мурзаков (32), Ж. Кожо (42)

2 та гол (номутаносиб мудофаа фонида)

Ўйиннинг асосий хусусияти

Биринчи бўлимдаёқ кучли босим ва тўлиқ ҳужумкор устунлик

6 та тўп киритилган очиқ, сермаҳсул аммо мудофаавий хатоларга бой ўйин

Кейинги расмий рақиб ва сана

4 октябрь — Ливан терма жамоаси

6 октябрь — Хитой терма жамоаси

Спорт ва тактик экспертиза: Терма жамоаларнинг ҳолати қандай?

Футбол таҳлилчилари ва шарҳловчиларнинг ўйинлардан кейинги хулосалари:

  • «Қирғизистон ҳужум чизиғининг юқори самарадорлиги»: Мальдив термаси билан баҳсда қирғизистонликлар вақтни беҳуда сарфламасдан, 31 дақиқа ичида 5 та гол урди; айниқса, Жоэл Кожо ва Эрбол Атабаевнинг тезкор комбинациялари ҳамда қанотлардан уюштирилган ҳужумлар кейинги рақиб Ливан учун жиддий сигнал бўлди;

  • Тожикистон ҳимоясидаги муаммолар: Тожикистон терма жамоаси ҳужумда 2 та гол уришга муваффақ бўлган бўлса-да, нейтрал майдонда 4 та тўп ўтказиб юборгани ҳимоя маркази ва таянч ярим ҳимоясидаги жиддий кемтикларни кўрсатди; ёпиқ форматда ўтган мазкур баҳс мураббийлар штаби учун хатолар устида ишлашга асосий база бўлиб хизмат қилади;

  • Октябрь тестлари янада мураккаб: Ҳар икки жамоани олдинда анча кучли ва жисмонан бақувват рақиблар (Ливан ва Хитой) кутиб турибди; Мальдивга қарши йирик ҳисоб Қирғизистонга ортиқча хотиржамлик бермаслиги, Фаластинга ютқазилган баҳс эса Тожикистонни Хитой сафари олдидан тактик интизомни кучайтиришга ундаши керак.

Сизнингча, Қирғизистон миллий терма жамоасининг 5:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси жамоанинг янги босқичга чиққанини кўрсатадими ёки рақибнинг савияси пастлиги сабаблими? Тожикистон терма жамоаси 6 октябрь куни Хитойга қарши сафарда ҳимоядаги хатоларни тўғирлаб, ғалаба қозона оладими? Шахсий таҳлилингиз ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақа футболининг энг қизиқарли воқеалари таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Киргизстан миллий терма жамоасиТожикистон миллий терма жамоасиФИФА кунлариМальдив ороллари терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?Марказий Осиёда Осиё ўйинлари медаллари учун қанча пул берилади?21 сентябр 10:25Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»10 сентябр 08:02Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:06Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйдиОлимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди24 сентябр 21:21Ўзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалариЎзбекистон Ҳиндистонни тиз чўктирди, Испания тор-мор этилди: 6-турнинг барча натижалари22 сентябр 01:02Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!22 сентябр 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди