“Юрагимни даҳшатга солади, аммо...”: Карл III нега Буюк Британия номидан узр сўрамади?

·4·Дунё
“Юрагимни даҳшатга солади, аммо...”: Карл III нега Буюк Британия номидан узр сўрамади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Буюк Британия қироли Карл ИИИ Антигуа ва Барбудада ўтаётган Британия Ҳамдўстлиги саммитида трансатлантик қул савдоси учун расмий узр сўрашдан бош тортди.
  • Монарх тарихнинг бу қора саҳифалари уни чуқур қайғуга солишини тан олган бўлса-да, ўтмиш хатоларига эмас, балки келажакдаги ҳамкорликка эътибор қаратишга чақирди.
  • Шунингдек, Британия ҳукумати қулдорлик даври учун Кариб давлатларига молиявий товон тўлаш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлади.

Буюк Британия монархи қирол Карл III трансатлантик қул савдосида Британия империясининг тутган ўрни учун расман кечирим сўрашдан бош тортди. Антигуа ва Барбудада бўлиб ўтаётган Британия Ҳамдўстлиги саммитида сўзга чиққан монарх, Кариб ҳавзаси давлатлари ва халқаро ҳамжамиятнинг жиддий босимига қарамай, расмий узр билдирмасликни маъқул кўрди.

Шу билан бирга, қирол тарихнинг ушбу қора саҳифалари шахсан уни чуқур қайғуга солишини очиқ тан олиб, ўтмиш хатолари устида тўхтаб қолмасдан, келажакдаги ҳамкорликка эътибор қаратишга чақирди.

«Биз билмаган аждодлардан қолган мерос»: Қиролнинг шов-шувли нутқи

Карл III саммит минбаридан туриб, кўп асрлик оғриқли мавзу бўйича қуйидаги фикрларни билдирди:

  • Қалбдаги изтироб: «Тарихнинг бу шармандали саҳифаси юрагимни даҳшатга солади, қалбимни эса энг чуқур қайғу билан тўлдиради. Бироқ тарих бизга ёвузлик сўнгги сўзга эга бўлмаслиги кераклигини, матонат ва жасорат энг мудҳиш адолатсизликни биргаликда енгишга қодир эканини ҳам ўргатади», — деди у;

  • Ўтмишни танлаш имконсизлиги: «Биз тарихни танлай олмаймиз. У ўзининг барча мураккабликлари билан биз танимаган аждодларимиз томонидан қолдирилган меросдир. Бу мерос ҳам ютуқларни, ҳам муваффақиятсизликларни, улар амалга оширган яхшилик ва ёмонликларни ўзида бирлаштиради»;

  • Қироллик флотининг хизмати: Монарх айнан Британия Қироллик ҳарбий-денгиз флоти (Royal Navy) ўз даврида денгизларда патруллик қилиб, трансатлантик қул савдосига барҳам беришда асосий ва ҳал қилувчи рол ўйнаганини алоҳида эслатиб ўтди.

Лондон ва репарация масаласи: Узр сўраладими?

Ушбу тарихий адолатсизлик оқибатларини қоплаш бўйича баҳслар Британия сиёсий доираларида ҳам турлича кузатилмоқда:

  • Бош вазир муносабати: Бундан аввалроқ Буюк Британия Бош вазири Энди Бёрнем давлат номидан расмий узр сўраш эҳтимолини бутунлай инкор этмаган эди;

  • Товон пули рад этилди: Шунга қарамай, ҳукумат раҳбари канцелярияси расмий баёнот бериб, Британия қулдорлик даври учун Кариб давлатларига молиявий товон (репарация) тўлаш ёки бу масалани муҳокама қилиш ниятида эмаслигини қатъий таъкидлади.

Қул савдоси мероси ва унга нисбатан муносабат Британия Ҳамдўстлиги мамлакатлари ўртасидаги энг баҳсли дипломатик масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Карл IIIБритания ҲамдўстлигиҚул савдосиРепарация
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қиролича соябон остида, Чарльз III эса ёмғирда: тадбирда юз берган кулгили вазиятҚиролича соябон остида, Чарльз III эса ёмғирда: тадбирда юз берган кулгили вазият3 ноябр 09:05Буюк Британия қироллик шифокори Ханна Терри ўз уйида ўлдириб кетилдиБуюк Британия қироллик шифокори Ханна Терри ўз уйида ўлдириб кетилди8 октябр 13:32Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?Дунёда фақат уч киши паспортсиз хорижга сафар қила олади. Улар кимлар?21 сентябр 09:2028 йил давомида дунёни пиёда кезган британиялик ниҳоят уйига қайтди28 йил давомида дунёни пиёда кезган британиялик ниҳоят уйига қайтди3 ноябр 14:14Карл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинладиКарл III Энди Бернэмни Британия бош вазири этиб тайинлади21 июл 00:51Буюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқдаБуюк Британия Маскнинг ёзганларини «миллий хавфсизликка таҳдид» сифатида текширмоқда17 сентябр 15:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди