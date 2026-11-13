Сабрина Чакоманова ўзбек қизлари орасида илк бор Ёшлар Олимпиадаси чемпиони бўлди

1 дақиқа ўқиш7
Сабрина Чакоманова ўзбек қизлари орасида илк бор Ёшлар Олимпиадаси чемпиони бўлди

Ўзбекистон спорт оламида чинакам тарихий воқеа содир бўлди. «Дакар-2026» ёшлар Олимпиадасининг финалига қадар қаторасига муваффақиятли етиб келган -54 кг вазн тоифасидаги истеъдодли боксчимиз Сабрина Чакоманова ҳал қилувчи олтин медаль учун кечган жангда ҳам мутлақ устунлик намойиш этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.

Финал жанги ва рақиб устидан ишончли устунлик

Олтин медаль учун кечган шиддатли ва муросасиз баҳсда ҳамюртимиз колумбиялик рақибаси Салас Трежосга қарши рингга кўтарилди. Жанг давомида тактик ва жисмоний жиҳатдан юқори тайёргарлик кўрсатган Сабрина жанг тизгинини тўлиқ ўз қўлига олди.

Ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган одилона қарорига кўра, вакиламиз рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионликни расмийлаштирди. Ўзбекистон Бокс федерациясининг тасдиқлашича, бу ютуқ мамлакатимиз бокс тарихида қизлар ўртасидаги илк ёшлар Олимпиадаси чемпиони деган шарафли номни келтирди.

Финал жанги ва мусобақа тафсилотлари

Маълумотлар

Мусобақа номи

«Дакар-2026» ёшлар Олимпиадаси

Вазн тоифаси ва спортчи

-54 кг, Сабрина Чакоманова

Ҳал қилувчи рақиб

Салас Трежос (Колумбия)

Финал ҳисоби

5:0 (ҳакамларнинг бир овоздан қарори)

Тарихий аҳамияти

Ўзбек қизлари орасида илк ёшлар Олимпиадаси чемпиони

Ўзбек боксининг янги марралари

Сабрина Чакоманованинг ушбу ғалабаси нафақат унинг шахсий ютуғи, балки мамлакатимизда хотин-қизлар спортини, хусусан, боксни ривожлантириш борасида амалга оширилаётган ишларнинг яна бир ёрқин мевасидир. Бутун халқимизни ва мухлисларимизни ушбу улкан зафар билан муборакбод этамиз!

Сизнингча, Сабрина Чакоманованинг бундай тарихий ютуғи юртимизда ёш қизларнинг спортга бўлган қизиқишини оширишда қандай аҳамият касб этади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари