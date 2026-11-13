Сабрина Чакоманова ўзбек қизлари орасида илк бор Ёшлар Олимпиадаси чемпиони бўлди
Ўзбекистон спорт оламида чинакам тарихий воқеа содир бўлди. «Дакар-2026» ёшлар Олимпиадасининг финалига қадар қаторасига муваффақиятли етиб келган -54 кг вазн тоифасидаги истеъдодли боксчимиз Сабрина Чакоманова ҳал қилувчи олтин медаль учун кечган жангда ҳам мутлақ устунлик намойиш этиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасига кўтарилди.
Финал жанги ва рақиб устидан ишончли устунлик
Олтин медаль учун кечган шиддатли ва муросасиз баҳсда ҳамюртимиз колумбиялик рақибаси Салас Трежосга қарши рингга кўтарилди. Жанг давомида тактик ва жисмоний жиҳатдан юқори тайёргарлик кўрсатган Сабрина жанг тизгинини тўлиқ ўз қўлига олди.
Ҳакамларнинг бир овоздан чиқарган одилона қарорига кўра, вакиламиз рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионликни расмийлаштирди. Ўзбекистон Бокс федерациясининг тасдиқлашича, бу ютуқ мамлакатимиз бокс тарихида қизлар ўртасидаги илк ёшлар Олимпиадаси чемпиони деган шарафли номни келтирди.
Финал жанги ва мусобақа тафсилотлари
Маълумотлар
Мусобақа номи
«Дакар-2026» ёшлар Олимпиадаси
Вазн тоифаси ва спортчи
-54 кг, Сабрина Чакоманова
Ҳал қилувчи рақиб
Салас Трежос (Колумбия)
Финал ҳисоби
5:0 (ҳакамларнинг бир овоздан қарори)
Тарихий аҳамияти
Ўзбек қизлари орасида илк ёшлар Олимпиадаси чемпиони
Ўзбек боксининг янги марралари
Сабрина Чакоманованинг ушбу ғалабаси нафақат унинг шахсий ютуғи, балки мамлакатимизда хотин-қизлар спортини, хусусан, боксни ривожлантириш борасида амалга оширилаётган ишларнинг яна бир ёрқин мевасидир. Бутун халқимизни ва мухлисларимизни ушбу улкан зафар билан муборакбод этамиз!
Сизнингча, Сабрина Чакоманованинг бундай тарихий ютуғи юртимизда ёш қизларнинг спортга бўлган қизиқишини оширишда қандай аҳамият касб этади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…