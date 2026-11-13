Рушанабону Исоева Ёшлар Олимпиадасида олтин медални қўлга киритди

1 дақиқа ўқиш2
Рушанабону Исоева Ёшлар Олимпиадасида олтин медални қўлга киритди

Ўзбекистон спорт делегацияси «Дакар-2026» ёшлар Олимпиадасида яна бир улкан зафарни қўлга киритди. Мамлакатимиз спортчиларининг ютуқлари қаторига яна бир шарафли олтин медаль қўшилди.

Финал жанги ва словакиялик рақиба устидан ғалаба

-60 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилган иқтидорли боксчимиз Рушанабону Исоева чемпионлик учун кечган ҳал қилувчи жангда словакиялик тажрибали спортчи Каролина Колларовага қарши рингга кўтарилди.

Қизғин ва муросасиз кечган жанг давомида вакиламиз юқори маҳорат, куч ва ирода намойиш этди. Ҳакамларнинг якуний қарорига кўра, Рушанабону рақибасини 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, мутлақ устунлик билан ғалаба қозонди.

Финал баҳсининг асосий жиҳатлари

Маълумотлар

Мусобақа номи

«Дакар-2026» ёшлар Олимпиадаси

Вазн тоифаси ва спортчи

-60 кг, Рушанабону Исоева

Ҳал қилувчи рақиб

Каролина Колларова (Словакия)

Финал ҳисоби

4:1 (ҳакамлар қарори билан)

Натижа

Ёшлар Олимпиадасининг олтин медали соҳибаси

Ўзбек боксининг порлоқ келажаги

Ўзбекистон Бокс федерацияси томонидан тасдиқланган ушбу хушхабар юртимиз мухлисларига чексиз қувонч бағишлади. Ёш спортчиларимизнинг халқаро ареналардаги бундай юқори марраларни забт этаётгани мамлакатимизда ёшлар спортига берилаётган эътибор ва юқори савиядаги тайёргарликнинг амалий натижасидир. Рушанабону Исоевани ушбу тарихий ғалаба билан чин қалбдан муборакбод этамиз!

Сизнингча, ёш боксчиларимизнинг «Дакар-2026» Олимпиадасидаги бундай муваффақиятлари келажакдаги катта мусобақаларда қандай зафарлар пойдевори бўлиб хизмат қилади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари