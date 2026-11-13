Рушанабону Исоева Ёшлар Олимпиадасида олтин медални қўлга киритди
Ўзбекистон спорт делегацияси «Дакар-2026» ёшлар Олимпиадасида яна бир улкан зафарни қўлга киритди. Мамлакатимиз спортчиларининг ютуқлари қаторига яна бир шарафли олтин медаль қўшилди.
Финал жанги ва словакиялик рақиба устидан ғалаба
-60 кг вазн тоифасида юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилган иқтидорли боксчимиз Рушанабону Исоева чемпионлик учун кечган ҳал қилувчи жангда словакиялик тажрибали спортчи Каролина Колларовага қарши рингга кўтарилди.
Қизғин ва муросасиз кечган жанг давомида вакиламиз юқори маҳорат, куч ва ирода намойиш этди. Ҳакамларнинг якуний қарорига кўра, Рушанабону рақибасини 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, мутлақ устунлик билан ғалаба қозонди.
Финал баҳсининг асосий жиҳатлари
Маълумотлар
Мусобақа номи
«Дакар-2026» ёшлар Олимпиадаси
Вазн тоифаси ва спортчи
-60 кг, Рушанабону Исоева
Ҳал қилувчи рақиб
Каролина Колларова (Словакия)
Финал ҳисоби
4:1 (ҳакамлар қарори билан)
Натижа
Ёшлар Олимпиадасининг олтин медали соҳибаси
Ўзбек боксининг порлоқ келажаги
Ўзбекистон Бокс федерацияси томонидан тасдиқланган ушбу хушхабар юртимиз мухлисларига чексиз қувонч бағишлади. Ёш спортчиларимизнинг халқаро ареналардаги бундай юқори марраларни забт этаётгани мамлакатимизда ёшлар спортига берилаётган эътибор ва юқори савиядаги тайёргарликнинг амалий натижасидир. Рушанабону Исоевани ушбу тарихий ғалаба билан чин қалбдан муборакбод этамиз!
Сизнингча, ёш боксчиларимизнинг «Дакар-2026» Олимпиадасидаги бундай муваффақиятлари келажакдаги катта мусобақаларда қандай зафарлар пойдевори бўлиб хизмат қилади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…