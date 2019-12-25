Манжукич Қатарда қанча пул топади?
Кеча Марио Манжукич Қатарнинг "Ал Духайл" клуби билан шартнома имзолаган эди.
Битим 1,5 йил муддатга имзоланди. Қатар клуби бу муддат учун футболчига 12 миллион евро тўлайди.
Марио Қатар клубига "Ювентус"дан ўтди. Хорватиялик бу мавсум "Юве" сафида умуман майдонга туширилмади.
Манжукич 4 йилдан бери туринликларнинг асосий таркибида ўйнаб келаётган эди. Эслатиб ўтамиз, футболчи бундан олдин "Атлетико" ва "Бавария" каби номдор жамоаларда ўйнаган.
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