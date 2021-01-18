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«Барселона» драматик баҳсда «Севилья»ни енгиб, Испания Кубоги финалига чиқди
Фото: Twitter / @FCBarcelona
Футбол бўйича Испания Кубоги 1/2 финал жавоб ўйини доирасида «Барселона» 3 март, чоршанба куни ўз уйида «Севилья»ни қабул қилди.
Ўйиннинг 12-дақиқасида Усмон Дембеле «Барселона»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. 90-дақиқада Херард Пикенинг голи жамоаларни қўшимча бўлимларга таклиф этди.
95-дақиқада Мартин Брейтуейт мезбонларнинг ўйиндаги 3-голини урди. Қўшимча бўлимнинг қолган дақиқаларида ҳисоб ўзгармади. Қайд этиш жоиз, Андалусия клуби ўйинни икки киши кам бўлиб якунлади. 90-дақиқада Фернандо, 103-дақиқада эса Люк де Йонг қизил карточкага лойиқ кўрилди.
Шу тариқа «Барселона» 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди ва икки ўйин натижасига кўра (3:2) финалга йўл олди. Каталония клубининг финалдаги рақиби «Леванте»—«Атлетик Бильбао» учрашувидан сўнг маълум бўлади. Мазкур жамоалар ўртасидаги жавоб ўйини 4 март, пайшанба оқшомига белгиланган. Улар ўртасидаги дастлабки баҳсда 1:1 ҳисоби қайд этилган.
Испания Кубоги
1/2 финал жавоб ўйини
3 март, чоршанба
«Барселона»—«Севилья» 3:0
Голлар: 1:0 – 12 Дембеле, 2:0 – 90 Пике, 3:0 – 95 Брейтуейт.
«Барселона» – тер Штеген, Альба, Мингеса (Фирпо, 78), Лангле, Дест (Гризманн, 63), Педри (Брейтуейт, 89), де Йонг, Дембеле (Тринкау, 89), Бускетс (Мориба, 78), Пике, Месси.
«Севилья» – Вацлик, Акуня (Рекик, 54), Кунде, Диего Карлос, Оливер Торрес (Окампос, 62), Алеиш Видаль (Навас, 54), Фернандо, Жордан (Мунир, 105), Сусо (Гомес, 79), де Йонг (Ракитич, 54), Ан-Несири.
Огоҳлантиришлар: Фернандо (37), Мингеса (67), Месси (73), Жордан (100), Кунде (101), Ан-Несири (103), Тринкау (119).
Четлатиш: Фернандо (90), де Йонг (103).
Биринчи ўйин — 0:2. “Замин” янгиликларини “Инстаграм”да кузатиб боринг
Футбол бўйича Испания Кубоги 1/2 финал жавоб ўйини доирасида «Барселона» 3 март, чоршанба куни ўз уйида «Севилья»ни қабул қилди.
Ўйиннинг 12-дақиқасида Усмон Дембеле «Барселона»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. 90-дақиқада Херард Пикенинг голи жамоаларни қўшимча бўлимларга таклиф этди.
95-дақиқада Мартин Брейтуейт мезбонларнинг ўйиндаги 3-голини урди. Қўшимча бўлимнинг қолган дақиқаларида ҳисоб ўзгармади. Қайд этиш жоиз, Андалусия клуби ўйинни икки киши кам бўлиб якунлади. 90-дақиқада Фернандо, 103-дақиқада эса Люк де Йонг қизил карточкага лойиқ кўрилди.
Шу тариқа «Барселона» 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди ва икки ўйин натижасига кўра (3:2) финалга йўл олди. Каталония клубининг финалдаги рақиби «Леванте»—«Атлетик Бильбао» учрашувидан сўнг маълум бўлади. Мазкур жамоалар ўртасидаги жавоб ўйини 4 март, пайшанба оқшомига белгиланган. Улар ўртасидаги дастлабки баҳсда 1:1 ҳисоби қайд этилган.
Испания Кубоги
1/2 финал жавоб ўйини
3 март, чоршанба
«Барселона»—«Севилья» 3:0
Голлар: 1:0 – 12 Дембеле, 2:0 – 90 Пике, 3:0 – 95 Брейтуейт.
«Барселона» – тер Штеген, Альба, Мингеса (Фирпо, 78), Лангле, Дест (Гризманн, 63), Педри (Брейтуейт, 89), де Йонг, Дембеле (Тринкау, 89), Бускетс (Мориба, 78), Пике, Месси.
«Севилья» – Вацлик, Акуня (Рекик, 54), Кунде, Диего Карлос, Оливер Торрес (Окампос, 62), Алеиш Видаль (Навас, 54), Фернандо, Жордан (Мунир, 105), Сусо (Гомес, 79), де Йонг (Ракитич, 54), Ан-Несири.
Огоҳлантиришлар: Фернандо (37), Мингеса (67), Месси (73), Жордан (100), Кунде (101), Ан-Несири (103), Тринкау (119).
Четлатиш: Фернандо (90), де Йонг (103).
Биринчи ўйин — 0:2. “Замин” янгиликларини “Инстаграм”да кузатиб боринг
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