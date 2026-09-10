Барселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айланди

·13·Спорт
Барселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айланди

Европа футболида мавсум бошланиши билан ўзининг шиддатли ўйини ва ёрқин натижалари билан барчанинг эътиборини тортаётган жамоалардан бири — Барселона бўлиб турибди. Goal.com хабар беришича, Ханс-Дитер Флик бошчилигидаги каталонияликлар жорий мавсумдаги дастлабки бешта ўйиннинг барчасида ғалаба қозонибгина қолмай, уларнинг тўрттасида рақиб дарвозасига нақ бешта тадан гол киритишга муваффақ бўлишди. Сўнгги натижа Чемпионатлар лигаси умумий босқичининг дебют учрашувида Feyenoord 5:1 ҳисобида тор-мор этилгани билан янада ёрқинроқ кўриниш олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Каталония клубининг бундай ажойиб старти жамоани халқаро майдондаги асосий давогарлардан бирига айлантирмоқда. Маълум бўлишича, жорий мавсумдаги асосий мақсад фақатгина ички чемпионат эмас, балки Мадрид шаҳридаги Метрополитано стадионида бўлиб ўтадиган Чемпионлар лигаси финалига етиб бориш ва бош совринни қўлга киритишдир. Бу йўлда Реал Мадрид, Арсенал, Пари Сен-Жермен, Бавария ва Интер каби Европанинг энг қудратли грандлари рақобат қилишига қарамай, ҳозирча Блауграна ўзининг бошқа тезликда ҳаракат қилаётганини намойиш этмоқда.

Трансферлар ва ўйин сифатидаги ўсиш

Жамоанинг бу қадар муваффақиятли ҳаракат қилишида оқилона ўтказилган трансфер ойнасининг ҳиссаси катта бўлди. Ферран Торрес, Рэшфорд ва Чикагога кўчиб ўтган Левандовски каби футболчиларнинг кетиши жамоада ҳеч қандай муаммо туғдирмади. Аксинча, ҳужум чизиғига олиб келинган Гордон, Адееми ва захирадан тушибоқ гол уришга улгурган Габриел Жесус жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада ошириб, мураббийга чексиз имкониятларни тақдим этди.

Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, асосий харид ярим ҳимоя чизиғига амалга оширилди. Дунё чемпиони ва 2024-йилги Олтин тўп соҳиби Родрининг жамоага келиши майдон марказидаги мувозанат ва тартибни тўлиқ таъминлади. Барселона узоқ вақтдан бери айнан шундай профилдаги футболчига муҳтож эди ва бу трансфер жамоани мутлақо янги босқичга олиб чиқди.

Рафинянинг суперстарти ва унинг эволюцияси

Жамоанинг ёрқин ўйинида бразилиялик вингер Рафиня бош қаҳрамонлардан бирига айланди. У жорий мавсумдаги дастлабки бешта ўйинда 8 та гол уришга улгурди. Клуб тарихида бу кўрсаткич бўйича фақатгина 1958–1959-йилги мавсумда 9 та гол урган Кошишгина яхшироқ натижа қайд этган холос. Feyenoordга қарши ўйиндаги дубл эса унинг Чемпионлар лигасидаги голлари сонини 21 тага етказди. Эндиликда у клуб тарихидаги тўпурарлар рўйхатида Лионель Месси (126), Суарес (25), Ривалдо (25) ва Левандовскидан (23) кейинги бешинчи ўринни эгаллаб турибди.

Рафинянинг қанотдан марказий ҳужумчига айланиши кўпчиликда Криштиану Роналду эсламаларини уйғотмоқда. Футболчининг Витория Гимараешдаги собиқ мураббийи Витор Кампелос Sport нашрига берган интервюсида уни Криштиану Роналдудек ҳақиқий тўққизинчи рақамли ҳужумчига айланиши мумкинлигини таъкидлади. Feyenoord бош мураббийи Жованни ван Бронкхорст ҳам ўйин услубига кўра айни пайтда Барселона дунёнинг энг кучли жамоаси эканлигини эътироф этди.

БарселонаРафиняЧемпионлар лигасиФутболРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиХанси Флик Ламин Ямални Олтин тўпга лойиқ деб топдиБугун, 12:50Лионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиЛионель Месси ва Роберт Левандовски тўқнашуви MLS рекордини янгиладиБугун, 12:36Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?Эрлинг Холанднинг келажаги: нима учун у Ман Ситидан кетиши керак эмас?Бугун, 12:35Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Бугун, 09:32Октагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиОктагонда оловли тун: Noche UFC турнирининг тўлиқ карди ва марказий жанг маълум бўлдиБугун, 08:06Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Бугун, 08:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди