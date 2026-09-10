Барселона мавсумни ажойиб бошлади ва Чемпионлар лигасида фаворитга айланди
Европа футболида мавсум бошланиши билан ўзининг шиддатли ўйини ва ёрқин натижалари билан барчанинг эътиборини тортаётган жамоалардан бири — Барселона бўлиб турибди. Goal.com хабар беришича, Ханс-Дитер Флик бошчилигидаги каталонияликлар жорий мавсумдаги дастлабки бешта ўйиннинг барчасида ғалаба қозонибгина қолмай, уларнинг тўрттасида рақиб дарвозасига нақ бешта тадан гол киритишга муваффақ бўлишди. Сўнгги натижа Чемпионатлар лигаси умумий босқичининг дебют учрашувида Feyenoord 5:1 ҳисобида тор-мор этилгани билан янада ёрқинроқ кўриниш олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Каталония клубининг бундай ажойиб старти жамоани халқаро майдондаги асосий давогарлардан бирига айлантирмоқда. Маълум бўлишича, жорий мавсумдаги асосий мақсад фақатгина ички чемпионат эмас, балки Мадрид шаҳридаги Метрополитано стадионида бўлиб ўтадиган Чемпионлар лигаси финалига етиб бориш ва бош совринни қўлга киритишдир. Бу йўлда Реал Мадрид, Арсенал, Пари Сен-Жермен, Бавария ва Интер каби Европанинг энг қудратли грандлари рақобат қилишига қарамай, ҳозирча Блауграна ўзининг бошқа тезликда ҳаракат қилаётганини намойиш этмоқда.
Трансферлар ва ўйин сифатидаги ўсишЖамоанинг бу қадар муваффақиятли ҳаракат қилишида оқилона ўтказилган трансфер ойнасининг ҳиссаси катта бўлди. Ферран Торрес, Рэшфорд ва Чикагога кўчиб ўтган Левандовски каби футболчиларнинг кетиши жамоада ҳеч қандай муаммо туғдирмади. Аксинча, ҳужум чизиғига олиб келинган Гордон, Адееми ва захирадан тушибоқ гол уришга улгурган Габриел Жесус жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада ошириб, мураббийга чексиз имкониятларни тақдим этди.
Бироқ, мутахассисларнинг фикрича, асосий харид ярим ҳимоя чизиғига амалга оширилди. Дунё чемпиони ва 2024-йилги Олтин тўп соҳиби Родрининг жамоага келиши майдон марказидаги мувозанат ва тартибни тўлиқ таъминлади. Барселона узоқ вақтдан бери айнан шундай профилдаги футболчига муҳтож эди ва бу трансфер жамоани мутлақо янги босқичга олиб чиқди.
Рафинянинг суперстарти ва унинг эволюциясиЖамоанинг ёрқин ўйинида бразилиялик вингер Рафиня бош қаҳрамонлардан бирига айланди. У жорий мавсумдаги дастлабки бешта ўйинда 8 та гол уришга улгурди. Клуб тарихида бу кўрсаткич бўйича фақатгина 1958–1959-йилги мавсумда 9 та гол урган Кошишгина яхшироқ натижа қайд этган холос. Feyenoordга қарши ўйиндаги дубл эса унинг Чемпионлар лигасидаги голлари сонини 21 тага етказди. Эндиликда у клуб тарихидаги тўпурарлар рўйхатида Лионель Месси (126), Суарес (25), Ривалдо (25) ва Левандовскидан (23) кейинги бешинчи ўринни эгаллаб турибди.
Рафинянинг қанотдан марказий ҳужумчига айланиши кўпчиликда Криштиану Роналду эсламаларини уйғотмоқда. Футболчининг Витория Гимараешдаги собиқ мураббийи Витор Кампелос Sport нашрига берган интервюсида уни Криштиану Роналдудек ҳақиқий тўққизинчи рақамли ҳужумчига айланиши мумкинлигини таъкидлади. Feyenoord бош мураббийи Жованни ван Бронкхорст ҳам ўйин услубига кўра айни пайтда Барселона дунёнинг энг кучли жамоаси эканлигини эътироф этди.
…