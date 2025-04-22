Xiaomi Редми Турбо 4 Про техник хусусиятларини ошкор қилди
Қисқача
Redmi Турбо 4 Pro 24 апрел куни Хитойда тақдим этилади ва Snapdragon 8s Ген 4 чипсетига асосланган дунёдаги биринчи қурилма бўлади. Смартфон 7550 мА/соат аккумулатор, компания смартфонлари орасидаги энг катта совутиш тизими ва мобил ўйинларда сониясига 120 кадр тезликни қўллаб-қувватлайди. Қурилма Геекбенч тестида бир ядроли синовда 2127 балл, кўп ядроли синовда 6127 балл тўплаган, шунингдек, 16 Гб оператив хотирага эга ва Android 15 да ишлайди.
Редми Турбо 4 Про 24 апрель куни Хитойда тақдим этилади ва янги маҳсулотнинг аксарият хусусиятларини Xiaomi компаниясининг ўзи аллақачон очиб берган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Смартфон сўнгги Снапдрагон 8с Ген 4 чипсетига асосланган дунёдаги биринчи қурилма бўлади. Қурилма таъсирчан 7550 мА/соат аккумулятор ва компания смартфонлари орасида иссиқликни тарқатиш учун энг катта совутиш тизимини олади. Янги қурилма тизерларида Xiaomi мобил ўйинлар сониясига 120 кадр тезликда ишлашига ишонтирди.
Қурилма аллақачон Геекбенч тестидан ўтган, у ерда бир ядроли тестда 2127 балл, кўп ядроли тестда эса 6127 балл тўплаган. Редми Турбо 4 Про шунингдек, 16 Гб оператив хотирага эга ва Андроид 15 да ишлайди.
Бошқа спецификациялар орасида 120 Гтс гача янгиланиш тезлигига эга 6,83 дюймли ОЛEД экран, 1 ТБ гача сиғимга эга УФС 4,0 хотира, оптик стабилизацияга эга 50 МП асосий камера ва бундай аккумулятор учун кичик қалинлиги 7,98 мм.
Манба: Gizmochina
Смартфон сўнгги Снапдрагон 8с Ген 4 чипсетига асосланган дунёдаги биринчи қурилма бўлади. Қурилма таъсирчан 7550 мА/соат аккумулятор ва компания смартфонлари орасида иссиқликни тарқатиш учун энг катта совутиш тизимини олади. Янги қурилма тизерларида Xiaomi мобил ўйинлар сониясига 120 кадр тезликда ишлашига ишонтирди.
Қурилма аллақачон Геекбенч тестидан ўтган, у ерда бир ядроли тестда 2127 балл, кўп ядроли тестда эса 6127 балл тўплаган. Редми Турбо 4 Про шунингдек, 16 Гб оператив хотирага эга ва Андроид 15 да ишлайди.
Бошқа спецификациялар орасида 120 Гтс гача янгиланиш тезлигига эга 6,83 дюймли ОЛEД экран, 1 ТБ гача сиғимга эга УФС 4,0 хотира, оптик стабилизацияга эга 50 МП асосий камера ва бундай аккумулятор учун кичик қалинлиги 7,98 мм.
Манба: Gizmochina
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…