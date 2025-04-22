Xiaomi Редми Турбо 4 Про техник хусусиятларини ошкор қилди

·4K·Техно
Xiaomi Редми Турбо 4 Про техник хусусиятларини ошкор қилди
Қисқача

Redmi Турбо 4 Pro 24 апрел куни Хитойда тақдим этилади ва Snapdragon 8s Ген 4 чипсетига асосланган дунёдаги биринчи қурилма бўлади. Смартфон 7550 мА/соат аккумулатор, компания смартфонлари орасидаги энг катта совутиш тизими ва мобил ўйинларда сониясига 120 кадр тезликни қўллаб-қувватлайди. Қурилма Геекбенч тестида бир ядроли синовда 2127 балл, кўп ядроли синовда 6127 балл тўплаган, шунингдек, 16 Гб оператив хотирага эга ва Android 15 да ишлайди.

Редми Турбо 4 Про 24 апрель куни Хитойда тақдим этилади ва янги маҳсулотнинг аксарият хусусиятларини Xiaomi компаниясининг ўзи аллақачон очиб берган.

Смартфон сўнгги Снапдрагон 8с Ген 4 чипсетига асосланган дунёдаги биринчи қурилма бўлади. Қурилма таъсирчан 7550 мА/соат аккумулятор ва компания смартфонлари орасида иссиқликни тарқатиш учун энг катта совутиш тизимини олади. Янги қурилма тизерларида Xiaomi мобил ўйинлар сониясига 120 кадр тезликда ишлашига ишонтирди.
Xiaomi Редми Турбо 4 Про техник хусусиятларини ошкор қилди
Xiaomi Редми Турбо 4 Про техник хусусиятларини ошкор қилди
Xiaomi Редми Турбо 4 Про техник хусусиятларини ошкор қилди
Қурилма аллақачон Геекбенч тестидан ўтган, у ерда бир ядроли тестда 2127 балл, кўп ядроли тестда эса 6127 балл тўплаган. Редми Турбо 4 Про шунингдек, 16 Гб оператив хотирага эга ва Андроид 15 да ишлайди.
Xiaomi Редми Турбо 4 Про техник хусусиятларини ошкор қилди
Бошқа спецификациялар орасида 120 Гтс гача янгиланиш тезлигига эга 6,83 дюймли ОЛEД экран, 1 ТБ гача сиғимга эга УФС 4,0 хотира, оптик стабилизацияга эга 50 МП асосий камера ва бундай аккумулятор учун кичик қалинлиги 7,98 мм.

Манба: Gizmochina
Редми ТурбоXiaomi СмартфонСнапдрагон 8сАккумулятор 7550 мАОЛЕд ЭкранАндроид 15
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиБугун, 03:22Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиSamsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиБугун, 02:58Агрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиАгрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиБугун, 02:20Google Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиGoogle Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиБугун, 01:56Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиDell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиБугун, 01:30Киберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиКиберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди