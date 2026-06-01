Huawei Мате 80 оммавийликда Xiaomi 17 Pro ва Vivo X300 серияларини ортда қолдирди

·79·Техно
Huawei Мате 80 оммавийликда Xiaomi 17 Pro ва Vivo X300 серияларини ортда қолдирди

Huawei Мате 80 смартфонлар серияси савдода юқори натижаларни кўрсатмоқда, бироқ айнан базавий модел линиянинг асосий сюрпризига айланди. Digital Chat Station инсайдерининг маълумотларига кўра, Хитойда сотувлар бошланганидан буён ўтган олти ой ичида стандарт Huawei Мате 80 модели деярли 4 миллион марта фаоллаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган ҳисоботга кўра, сериянинг фақатгина стандарт моделининг ўзи фаоллаштириш ҳажми бўйича бир қатор рақобатчи флагманларни ортда қолдиришга улгурди. Хусусан, у Xiaomi 17 Pro ва Xiaomi 17 Pro Max жуфтлигидан, шунингдек, Vivo X300 ва Vivo X300 Pro моделларидан кўра машҳурроқ бўлиб чиқди.

Таққослаш учун, аввалроқ Мате 80 сотувининг дастлабки икки ойида тахминан 1,5 миллион дона қурилма сотилгани хабар қилинган эди, кейинчалик эса ўсиш суръатлари сезиларли даражада тезлашди. Бу фойдаланувчиларнинг базавий флагманга бўлган қизиқиши барқарор эканлигини кўрсатади.

Ҳозирги вақтда бутун сериянинг умумий савдоси, жумладан Pro ва Pro Max версияларини ҳисобга олган ҳолда, 6 миллион донадан ошиб кетди. Huawei компаниясининг ушбу муваффақияти бренднинг Хитой смартфон бозоридаги позицияси янада мустаҳкамланаётганидан далолат беради.

HuaweiМате 80XiaomiVivoСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин