Xiaomi рекорд даражадаги 100 дан ортиқ смартфон модели учун батарея алмаштириш дастурини эълон қилди

·56·Техно
Xiaomi рекорд даражадаги 100 дан ортиқ смартфон модели учун батарея алмаштириш дастурини эълон қилди

Xiaomi компанияси смартфонларнинг хизмат муддатини узайтириш мақсадида эскирган аккумуляторларни янгилаш дастурини кенгайтиришда давом этмоқда. Ҳозирги вақтда ушбу дастур Xiaomi ва Redmi брендларининг 101 та моделини қамраб олди, бу эса бундай лойиҳалар тарихидаги энг йирик кўрсаткичдир. Хитойда оригинал батареялар нархи тахминан 7 доллардан бошланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастур Xiaomi ва Redmi смартфонларининг кенг кўламли классик моделларини, жумладан Xiaomi 10, Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13, Xiaomi 15 серияларини, шунингдек, Redmi К30 дан Redmi К80 гача бўлган барча оммабоп серияларни ўз ичига олади. Асосий таклифлардан бири сифатида фойдаланувчиларга аккумуляторни алмаштириш учун 20 фоизлик чегирма тақдим этилмоқда.

Смартфонлардан ташқари, компания ноутбукларни тозалаш хизмати учун 50 фоиз чегирма ҳамда маиший техникалар — кондиционерлар, кир ювиш машиналари ва ошхона ҳаво сўргичларига хизмат кўрсатиш учун қатъий белгиланган нархларни таклиф қилмоқда. Xiaomi вакилларининг таъкидлашича, қувват сиғимининг пасайиши нормал жараён бўлиб, қурилманинг барқарор ишлаши учун батареяни ўз вақтида алмаштириш тавсия этилади.

Қизиғи шундаки, янги аккумуляторлар баъзи моделларда сиғимнинг ошишига ҳам хизмат қилади. Масалан, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ва Xiaomi 13 Ultra моделларида батарея алмаштирилгандан сўнг, уларнинг сиғими мос равишда 4850, 5361 ва 5500 мА/соатгача кўтарилиши маълум қилинган.

XiaomiRedmiСмартфонАккумуляторТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин