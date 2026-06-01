Samsung 2026-йилда илк бор бирданига учта Galaxy Watch моделини чиқаради
Samsung компанияси ўзининг ақлли соатлари янгиланиш графигини ўзгартириб, бир вақтнинг ўзида учта Galaxy Watch моделини тақдим этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Wear OS иловаси янгиланишининг дастурий кодларидан маълум бўлди. Сизиб чиққан маълумотларда Фреш 9, Wise 9 ва Proжект Х2 кодли номлари остидаги учта қурилма тилга олинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тахминларга кўра, ушбу гаджетлар бозорга Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Классик ва иккинчи авлод Galaxy Watch Ultra номлари билан чиқади. Агар бу маълумот тасдиқланса, Samsung анъанавий бир йиллик танаффусни четлаб ўтиб, Классик версиясини янгилайди. Бу эса фойдаланувчилар интиқлик билан кутган физик айланувчи безелга эга моделнинг қайтишини англатади.
Техник жиҳатдан, базавий Ватч 9 ва Ватч 9 Классик моделлари ўтган авлоддан таниш бўлган Exynos В1000 СоК процессорини сақлаб қолиши айтилмоқда. Шу билан бирга, Ватч Ultra 2 модели Qualcomm компаниясининг янги Snapdragon Веар Элите чипига ўтиши мумкин, бу эса қурилманинг унумдорлигини сезиларли даражада оширади.
Янги қурилмаларда раисе-то-талк функцияси пайдо бўлиши кутилмоқда. Бу функция ёрдамида овозли ассистентни махсус сўзларсиз, шунчаки билакни кўтариш орқали фаоллаштириш мумкин бўлади. Миш-мишларга кўра, расмий тақдимот 22-июль куни Samsung компаниясининг янги буклама смартфонлари билан бирга ўтказилиши режалаштирилган.
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