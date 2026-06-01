Россияда ПМEФ 2026 форумига бағишланган махсус iPhone 17 Pro тақдим этилди

·124·Техно
Россияда ПМEФ 2026 форумига бағишланган махсус iPhone 17 Pro тақдим этилди

2026-йилнинг 3–6-июн кунлари бўлиб ўтадиган Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПМEФ) арафасида Россиянинг Caviar компанияси Apple смартфонининг эксклюзив талқинини намойиш этди. Қурилма дизайни кумушранг палитрада ишланган бўлиб, у Санкт-Петербургнинг меъморий услуби ва нуфузини акс эттиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг асосий элементи — юпқа олтин ўймакорлик билан безатилган титан панелдир. Унда шаҳар панорамаси, жумладан, Пётр ва Павел қалъаси ҳамда Исаакиев собори тасвирланган. Композиция марказидан олтин қопламали Россия герби ўрин олган бўлса, корпуснинг пастки қисмида «ПМEФ 2026» ёзуви туширилган махсус лавҳа жойлаштирилган.

Caviar вакилларининг сўзларига кўра, ушбу модел «енгил кастом» услубида тайёрланган. Бу эса iPhone қурилмасининг асл функционаллиги, ўлчамлари ва вазнини ўзгаришсиз сақлаб қолиш имконини беради. Шундай қилиб, фойдаланувчилар Apple технологияларидан фойдаланган ҳолда ноёб дизайнга эга бўладилар.

Чекланган миқдорда, яни бор-йўғи 26 нусхада чиқарилган ушбу сериянинг яна бир ўзига хос жиҳати унинг қутисидир. Смартфон қутиси интерактив экран билан жиҳозланган бўлиб, унда форум ҳақидаги видеоролик намойиш этилади. iPhone ПМEФ 2026 моделининг нархи 400 минг рублдан бошланиши маълум қилинди.

AppleiPhoneCaviarТехнологияСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин