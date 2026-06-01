Россияда ПМEФ 2026 форумига бағишланган махсус iPhone 17 Pro тақдим этилди
2026-йилнинг 3–6-июн кунлари бўлиб ўтадиган Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПМEФ) арафасида Россиянинг Caviar компанияси Apple смартфонининг эксклюзив талқинини намойиш этди. Қурилма дизайни кумушранг палитрада ишланган бўлиб, у Санкт-Петербургнинг меъморий услуби ва нуфузини акс эттиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг асосий элементи — юпқа олтин ўймакорлик билан безатилган титан панелдир. Унда шаҳар панорамаси, жумладан, Пётр ва Павел қалъаси ҳамда Исаакиев собори тасвирланган. Композиция марказидан олтин қопламали Россия герби ўрин олган бўлса, корпуснинг пастки қисмида «ПМEФ 2026» ёзуви туширилган махсус лавҳа жойлаштирилган.
Caviar вакилларининг сўзларига кўра, ушбу модел «енгил кастом» услубида тайёрланган. Бу эса iPhone қурилмасининг асл функционаллиги, ўлчамлари ва вазнини ўзгаришсиз сақлаб қолиш имконини беради. Шундай қилиб, фойдаланувчилар Apple технологияларидан фойдаланган ҳолда ноёб дизайнга эга бўладилар.
Чекланган миқдорда, яни бор-йўғи 26 нусхада чиқарилган ушбу сериянинг яна бир ўзига хос жиҳати унинг қутисидир. Смартфон қутиси интерактив экран билан жиҳозланган бўлиб, унда форум ҳақидаги видеоролик намойиш этилади. iPhone ПМEФ 2026 моделининг нархи 400 минг рублдан бошланиши маълум қилинди.
…