Жанубий Кореянинг Унастельла стартапи ракета лойиҳалари учун 24 млн доллар жалб қилди
SpaceX тарихдаги энг йирик ИПОга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, янги авлод ракета ташувчиларини яратиш пойгаси янада қизғин тус олмоқда. Австралия, Ҳиндистон, Япония ва Жанубий Корея стартаплари узоқ вақт давомида АҚШ ва Хитой ҳукмронлик қилган ушбу бозорда ўз ўрнини эгаллашга интилмоқда. Тўрт йиллик тарихга эга Жанубий Кореянинг Унастельла стартапи Б сериясидаги инвестиция раундида 24 миллион доллар жалб қилди ва умумий молиялаштириш миқдорини 44 миллион долларга етказди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сеулда жойлашган ушбу компания ўзининг ракета ташувчилари ва двигателларини ишлаб чиқмоқда. Унастельла асосчиси ва бош директори Жае Парк TechCrunch нашрига берган интервюсида, компаниянинг асосий мақсади кичик сунъий йўлдошларни учириш хизматларини йўлга қўйиш эканини таъкидлади. Компания 2025-йил май ойида Жанубий Корея ҳудудидан ўзининг Уна Эхпресс-И ракетасини муваффақиятли учирган эди.
Унастельла керосин ва суюқ кислородли ёнилғи тизимидан фойдаланади — бу SpaceX компаниясининг Фалкон сериясида қўлланиладиган энг ишончли усуллардан биридир. Шунингдек, компания анъанавий турбо насос ўрнига электр моторли насосдан фойдаланмоқда. Бу технология Rocket Lab томонидан синовдан ўтказилган бўлиб, у арзонроқ ва соддароқдир. Гарчи электр насослар оғирроқ бўлиб, фойдали юк ҳажмини камайтирса-да, Жае Парк бу қарорни бозорга тезроқ чиқиш стратегияси билан изоҳлади.
Компания раҳбари Жае Парк ўз фаолиятини Корея аэрокосмик тадқиқотлар институти (КАРИ) томонидан ишлаб чиқилган Нури ракетаси устида ишлашдан бошлаган. Кейинчалик у Германия аэрокосмик марказида Европа ракеталари двигателлари устида тажриба орттирган. Ҳозирда Унастельла дизайн, ишлаб чиқариш ва парвоз маълумотларини таҳлил қилиш каби барча жараёнларни ўз ичида амалга оширмоқда.
Ҳозирча стартап даромад келтирмаётган бўлса-да, Алтос Вентурес, Кореа Девелопмент Банк ва бошқа инвесторлар унинг келажагига ишонч билдирмоқда. Жорий йил охирига режалаштирилган УНА ЭХPREСС-ИИ ракетасининг 100 километрлик баландликка кўтарилиши компания учун янги ҳамкорлик эшикларини очиши кутилмоқда.
…