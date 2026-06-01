Жанубий Кореянинг Унастельла стартапи ракета лойиҳалари учун 24 млн доллар жалб қилди

·83·Техно
Жанубий Кореянинг Унастельла стартапи ракета лойиҳалари учун 24 млн доллар жалб қилди

SpaceX тарихдаги энг йирик ИПОга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, янги авлод ракета ташувчиларини яратиш пойгаси янада қизғин тус олмоқда. Австралия, Ҳиндистон, Япония ва Жанубий Корея стартаплари узоқ вақт давомида АҚШ ва Хитой ҳукмронлик қилган ушбу бозорда ўз ўрнини эгаллашга интилмоқда. Тўрт йиллик тарихга эга Жанубий Кореянинг Унастельла стартапи Б сериясидаги инвестиция раундида 24 миллион доллар жалб қилди ва умумий молиялаштириш миқдорини 44 миллион долларга етказди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сеулда жойлашган ушбу компания ўзининг ракета ташувчилари ва двигателларини ишлаб чиқмоқда. Унастельла асосчиси ва бош директори Жае Парк TechCrunch нашрига берган интервюсида, компаниянинг асосий мақсади кичик сунъий йўлдошларни учириш хизматларини йўлга қўйиш эканини таъкидлади. Компания 2025-йил май ойида Жанубий Корея ҳудудидан ўзининг Уна Эхпресс-И ракетасини муваффақиятли учирган эди.

Унастельла керосин ва суюқ кислородли ёнилғи тизимидан фойдаланади — бу SpaceX компаниясининг Фалкон сериясида қўлланиладиган энг ишончли усуллардан биридир. Шунингдек, компания анъанавий турбо насос ўрнига электр моторли насосдан фойдаланмоқда. Бу технология Rocket Lab томонидан синовдан ўтказилган бўлиб, у арзонроқ ва соддароқдир. Гарчи электр насослар оғирроқ бўлиб, фойдали юк ҳажмини камайтирса-да, Жае Парк бу қарорни бозорга тезроқ чиқиш стратегияси билан изоҳлади.

Компания раҳбари Жае Парк ўз фаолиятини Корея аэрокосмик тадқиқотлар институти (КАРИ) томонидан ишлаб чиқилган Нури ракетаси устида ишлашдан бошлаган. Кейинчалик у Германия аэрокосмик марказида Европа ракеталари двигателлари устида тажриба орттирган. Ҳозирда Унастельла дизайн, ишлаб чиқариш ва парвоз маълумотларини таҳлил қилиш каби барча жараёнларни ўз ичида амалга оширмоқда.

Ҳозирча стартап даромад келтирмаётган бўлса-да, Алтос Вентурес, Кореа Девелопмент Банк ва бошқа инвесторлар унинг келажагига ишонч билдирмоқда. Жорий йил охирига режалаштирилган УНА ЭХPREСС-ИИ ракетасининг 100 километрлик баландликка кўтарилиши компания учун янги ҳамкорлик эшикларини очиши кутилмоқда.

УнастельлаSpaceXКосмосРакетаЖанубий Корея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин