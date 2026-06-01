MiniMax М3 тақдим этилди: GPT-5.5 ва Gemini 3.1 Proдан кучлироқ модел

·68·Техно
MiniMax М3 тақдим этилди: GPT-5.5 ва Gemini 3.1 Proдан кучлироқ модел

Хитойнинг MiniMax компанияси ўзининг янги флагман ишланмаси — М3 сунъий интеллект моделини расман намойиш этди. Ушбу модел катта ҳажмдаги маълумотлар билан самарали ишлашга мўлжалланган янги MiniMax Спарсе Аттентион (МСА) архитектурасига асосланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

MiniMax М3 модели 1 миллион токенгача бўлган ўта узун контекст ойнасини қўллаб-қувватлайди. Бу кўп модалли тизим бўлиб, нафақат матн, балки тасвир ва видеоларни ҳам таҳлил қила олади. Шунингдек, у компьютер иш столини бошқариш ва мураккаб кўп босқичли вазифаларни бажариш каби агентлик сценарийларига мослашган.

Компаниянинг ички тестларига кўра, М3 бир қатор бенчмаркларда юқори натижаларни қайд этмоқда. Хусусан, СВE-Бенч Pro тестида у GPT-5.5 ва Gemini 3.1 Pro моделларини ортда қолдириб, Опус 4.7 даражасига яқинлашган. СВГ-графика яратишда эса Опус 4.7'дан ҳам ўзиб кетган.

Мультимодал тест ҳисобланган ОмниДокБенчда тизим Gemini 3.1 Pro'дан устунлигини исботлади. Агентлик сценарийлари бўйича Клав-Эвал рейтингида эса модел энг яхши натижалардан бирини кўрсатмоқда. Ҳозирда янги моделдан MiniMax Коде, API ва махсус тариф режалари орқали фойдаланиш имконияти очилган.

MiniMaxСунъий IntelлектМ3 МоделGPT-5.5Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин