MiniMax М3 тақдим этилди: GPT-5.5 ва Gemini 3.1 Proдан кучлироқ модел
Хитойнинг MiniMax компанияси ўзининг янги флагман ишланмаси — М3 сунъий интеллект моделини расман намойиш этди. Ушбу модел катта ҳажмдаги маълумотлар билан самарали ишлашга мўлжалланган янги MiniMax Спарсе Аттентион (МСА) архитектурасига асосланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
MiniMax М3 модели 1 миллион токенгача бўлган ўта узун контекст ойнасини қўллаб-қувватлайди. Бу кўп модалли тизим бўлиб, нафақат матн, балки тасвир ва видеоларни ҳам таҳлил қила олади. Шунингдек, у компьютер иш столини бошқариш ва мураккаб кўп босқичли вазифаларни бажариш каби агентлик сценарийларига мослашган.
Компаниянинг ички тестларига кўра, М3 бир қатор бенчмаркларда юқори натижаларни қайд этмоқда. Хусусан, СВE-Бенч Pro тестида у GPT-5.5 ва Gemini 3.1 Pro моделларини ортда қолдириб, Опус 4.7 даражасига яқинлашган. СВГ-графика яратишда эса Опус 4.7'дан ҳам ўзиб кетган.
Мультимодал тест ҳисобланган ОмниДокБенчда тизим Gemini 3.1 Pro'дан устунлигини исботлади. Агентлик сценарийлари бўйича Клав-Эвал рейтингида эса модел энг яхши натижалардан бирини кўрсатмоқда. Ҳозирда янги моделдан MiniMax Коде, API ва махсус тариф режалари орқали фойдаланиш имконияти очилган.
…