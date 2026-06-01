Плутон орбитаси ортида кутилмаган кашфиёт: Кичик объектдан атмосфера топилди

·75·Техно
Плутон орбитаси ортида кутилмаган кашфиёт: Кичик объектдан атмосфера топилди

Халқаро ТАБАСКО кузатув кампанияси ва бир гуруҳ академик тадқиқотчилар Қуёш тизимининг чекка ҳудудларида жойлашган (612533) 2002 ХВ93 транснептун объектида атмосфера борлигини аниқлашди. Бу радиуси 1000 километрдан кам бўлган кичик осмон жисмида газ қобиғи топилган тарихдаги илк ҳолатдир. Шу пайтга қадар Койпер белбоғида фақат Плутон тўлақонли атмосферага эга деб ҳисобланар эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кашфиёт 2024-йил 10-январда юлдузнинг ушбу объект томонидан тўсилиши (окултация) жараёнини кузатиш орқали амалга оширилди. Ер усти станциялари тармоғи ёрдамида олинган маълумотлар ёруғлик эгри чизиғининг кескин эмас, балки силлиқ пасайганини кўрсатди. Бу ҳодиса ёруғлик нурларининг атмосфера қатламларида синиши (рефракция) натижасида юзага келади ва ҳавосиз жисмлар учун хос эмас.

Олинган маълумотларга кўра, 2002 ХВ93 объектининг радиуси тахминан 235 километрни ташкил этади, сиртидаги босим эса 100–200 нанобар оралиғида. Бу кўрсаткич бошқа йирик транснептун объектлари учун тахмин қилинганидан анча юқоридир. Тадқиқотда юқори тезликдаги CMOС-камералар билан жиҳозланган кичик апертурали (0,2–1,05 м) телескоплар тармоғидан фойдаланилгани ҳаваскор ва профессионал астрономлар ҳамкорлигининг муҳимлигини исботлади.

Физик нуқтаи назардан бу кашфиёт ҳақиқий парадоксдир. Бундай кичик ўлчам ва паст ҳароратда (40–50 К) газлар космик фазога тезда тарқалиб кетиши керак эди. Олимлар атмосферанинг мавжудлигини икки хил сценарий билан тушунтиришмоқда: биринчиси — давом этаётган криовулканик фаоллик, иккинчиси — яқин 100 йил ичида бошқа бир музлаган жисм билан содир бўлган тўқнашув натижасида учувчи моддаларнинг ажралиб чиқиши.

Ушбу топилма коинотдаги кичик жисмларнинг эволюцияси ҳақидаги тасаввурларни тубдан ўзгартиради. Келгусида режалаштирилган спектроскопик тадқиқотлар атмосферанинг таркибини ва унинг барқарорлигини аниқлашга ёрдам беради. Агар босим вақт ўтиши билан пасайса, бу тўқнашув оқибати, барқарор қолса — ички геологик жараёнлар натижаси бўлиб чиқади.

КосмосАстрономияПлутонКойпер БелбоғиФан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин