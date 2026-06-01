RTX 5070 даражасидаги Surface: Нвидиа RTX Спарк чипли ноутбук тақдим этилди
Microsoft ва Нвидиа компаниялари Surface Laptop Ultra — Surface линиясидаги тарихдаги энг кучли қурилма деб аталаётган янги 15 дюймли ноутбукни расман эълон қилди. Янгилик яқинда тақдим этилган Нвидиа RTX Spark Арм-чипига асосланган бўлиб, у юқори унумдорлик ва энергия самарадорлигини вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
RTX Spark процессори 20 та CPU ядроси ва 6144 та КУДА ядросига эга бўлган юқори унумдор бир кристалли тизимдир. Максимал конфигурацияларда қурилма 128 GB гача бирлаштирилган хотира (унифиед меморй) билан жиҳозланиши мумкин, бироқ 16 GB дан бошланадиган оддийроқ версиялар ҳам сотувга чиқади. Сунъий интеллект унумдорлиги 1 петафлопсга етади, график қуввати эса GeForce RTX 5070 даражасига тенг.
Ноутбукнинг асоси AI-дастурчилар учун мўлжалланган ДГХ Spark ечимларига яқин архитектурага қурилган. Surface Laptop Ultra 262 ппи зичликдаги ва HDR режимида 2000 нитгача ёрқинликни таъминлайдиган 15 дюймли мини-ЛEД дисплей билан жиҳозланган. Шунингдек, қурилма кенгайтирилган тактил тачпадга эга.
Интерфейслар тўплами USB-C, USB-А, HDMI портлари, СД-карталар учун слот ва қулоқчинлар учун разъёмни ўз ичига олади. Корпус тўқ кулранг ва кумушранг вариантларда тақдим этилади. Microsoft ва Нвидиа ҳамкорларидан RTX Spark базасидаги бошқа қурилмаларнинг сотуви жорий йилнинг куз фаслида бошланиши кутилмоқда.
…