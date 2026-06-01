RTX 5070 даражасидаги Surface: Нвидиа RTX Спарк чипли ноутбук тақдим этилди

·67·Техно
RTX 5070 даражасидаги Surface: Нвидиа RTX Спарк чипли ноутбук тақдим этилди

Microsoft ва Нвидиа компаниялари Surface Laptop Ultra — Surface линиясидаги тарихдаги энг кучли қурилма деб аталаётган янги 15 дюймли ноутбукни расман эълон қилди. Янгилик яқинда тақдим этилган Нвидиа RTX Spark Арм-чипига асосланган бўлиб, у юқори унумдорлик ва энергия самарадорлигини вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

RTX Spark процессори 20 та CPU ядроси ва 6144 та КУДА ядросига эга бўлган юқори унумдор бир кристалли тизимдир. Максимал конфигурацияларда қурилма 128 GB гача бирлаштирилган хотира (унифиед меморй) билан жиҳозланиши мумкин, бироқ 16 GB дан бошланадиган оддийроқ версиялар ҳам сотувга чиқади. Сунъий интеллект унумдорлиги 1 петафлопсга етади, график қуввати эса GeForce RTX 5070 даражасига тенг.

Ноутбукнинг асоси AI-дастурчилар учун мўлжалланган ДГХ Spark ечимларига яқин архитектурага қурилган. Surface Laptop Ultra 262 ппи зичликдаги ва HDR режимида 2000 нитгача ёрқинликни таъминлайдиган 15 дюймли мини-ЛEД дисплей билан жиҳозланган. Шунингдек, қурилма кенгайтирилган тактил тачпадга эга.

Интерфейслар тўплами USB-C, USB-А, HDMI портлари, СД-карталар учун слот ва қулоқчинлар учун разъёмни ўз ичига олади. Корпус тўқ кулранг ва кумушранг вариантларда тақдим этилади. Microsoft ва Нвидиа ҳамкорларидан RTX Spark базасидаги бошқа қурилмаларнинг сотуви жорий йилнинг куз фаслида бошланиши кутилмоқда.

MicrosoftНвидиаSurface Laptop UltraRTX СпаркНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин