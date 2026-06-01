Страва ИПО олдидан сунъий интеллект скреперларига қарши кураш бошлади

·76·Техно
Страва ИПО олдидан сунъий интеллект скреперларига қарши кураш бошлади

Сунъий интеллект (AI) компаниялари ўз моделларини ўқитиш учун улкан маълумотлар тўпламига эҳтиёж сезмоқда. Ушбу эҳтиёжни қондириш мақсадида кўплаб стартаплар интернет қоидаларини, жумладан, robots.txt файлларини четлаб ўтиб, маълумотларни агрессив тарзда скрепинг қилмоқда. Фитнесс ва ижтимоий югуриш платформаси Страва ушбу муаммога қарши кескин чоралар кўришини эълон қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания ўз веб-сайти хавфсизлигини ошириб, эндиликда оммавий профиллар ва клублар рўйхати каби маълумотларни фақат рўйхатдан ўтган фойдаланувчилар кўра олишини жорий қилди. Илгари ушбу маълумотлар очиқ эди, бироқ рухсатсиз AI скрепингидан ҳимояланиш учун улар аутентификация ортига яширилди. Шунингдек, Страва дастурчилар учун API киришини пуллик қилиб, ойига 11.99 доллар миқдорида тўлов белгилади.

Страва бош директори Майкл Мартин TechCrunch нашрига берган интервюсида назоратсиз AI скрепинги очиқ интернетнинг таназзулига сабаб бўлиши мумкинлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, AI компаниялари маълумотлар тўплаш йўлида сайт унумдорлигини пасайтирмоқда ва ҳатто API шартларини бузган ҳолда тизимга киришга уринмоқда. Мартин, айниқса, Perplexity стартапини тақиқларга қарамай, турли хизматлар орқали маълумотларни яширинча йиғишда айблади.

Компания баъзи API нуқталарини ёпишни ва Модел Контехт Proтокол (МКП) стандартини жорий этишни режалаштирмоқда. Бу Стравага қайси маълумотлар қандай улашилишини яхшироқ назорат қилиш имконини беради. Гарчи бу ўзгаришлар учинчи томон иловалари яратувчилари томонидан норозилик билан кутиб олинган бўлса-да, компания фойдаланувчи маълумотларини ҳимоя қилиш ва ИПО олдидан ўз ресурсларини тартибга солишни устувор вазифа деб ҳисобламоқда.

СтраваСунъий IntelлектAPIСкрепингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин