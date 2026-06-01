Huawei нова 16 Ultra тақдим этилди: 7000 мАч батарея ва 200 MP камера

·526·Техно
Huawei нова 16 Ultra тақдим этилди: 7000 мАч батарея ва 200 MP камера

Huawei компанияси Хитойда янги нова 16 туркумининг энг илғор вакили — нова 16 Ultra смартфонини расман намойиш этди. Қурилма 7000 мАч сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у 100 ваттли симли, 50 ваттли сиmsиз ва 7,5 ваттли тескари сиmsиз қувватланиш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Корпус IP68 ва IP69 стандартлари бўйича сув ҳамда чангдан ҳимояланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон 6,84 дюймли ЛТПО ОЛEД панелига эга бўлиб, у Фулл ҲД+ аниқлик ва 120 Hz янгиланиш частотасини таъминлайди. Экран мустаҳкам Кунлун Гласс ойнаси билан ҳимояланган ва унинг энг юқори ёрқинлиги 6000 нитга етади. Олд панелда 50 мегапикселли селфи-камера ва махсус спектрал датчик жойлашган.

Қурилманинг аппарат қисми Кирин 9010С процессорига асосланган бўлиб, у янги HarmonyOS 6.1 операцион тизимида ишлайди. Шунингдек, нова 16 Ultra сунъий йўлдош алоқасини қўллаб-қувватлайди, хусусан, Беидоу тизими орқали хабарлар алмашиш имконияти мавжуд.

Асосий камера блоки экокожа билан қопланган ноодатий дизайнга эга. Унда 200 мегапикселли РЙЙБ сенсори (ОИС билан), 3,7 карра оптик зумга эга 50 мегапикселли телеобъектив ва яна бир 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул ўрин олган. Хитойда 256 GB хотирали талқин 695 доллардан, 1 TB хотирали топ-версия эса 855 доллардан сотувга чиқади. Расмий савдолар 6-июндан бошланади.

HuaweiNova 16 UltraСмартфонКиринТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин