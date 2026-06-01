Huawei нова 16 Ultra тақдим этилди: 7000 мАч батарея ва 200 MP камера
Huawei компанияси Хитойда янги нова 16 туркумининг энг илғор вакили — нова 16 Ultra смартфонини расман намойиш этди. Қурилма 7000 мАч сиғимли улкан аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у 100 ваттли симли, 50 ваттли сиmsиз ва 7,5 ваттли тескари сиmsиз қувватланиш технологияларини қўллаб-қувватлайди. Корпус IP68 ва IP69 стандартлари бўйича сув ҳамда чангдан ҳимояланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфон 6,84 дюймли ЛТПО ОЛEД панелига эга бўлиб, у Фулл ҲД+ аниқлик ва 120 Hz янгиланиш частотасини таъминлайди. Экран мустаҳкам Кунлун Гласс ойнаси билан ҳимояланган ва унинг энг юқори ёрқинлиги 6000 нитга етади. Олд панелда 50 мегапикселли селфи-камера ва махсус спектрал датчик жойлашган.
Қурилманинг аппарат қисми Кирин 9010С процессорига асосланган бўлиб, у янги HarmonyOS 6.1 операцион тизимида ишлайди. Шунингдек, нова 16 Ultra сунъий йўлдош алоқасини қўллаб-қувватлайди, хусусан, Беидоу тизими орқали хабарлар алмашиш имконияти мавжуд.
Асосий камера блоки экокожа билан қопланган ноодатий дизайнга эга. Унда 200 мегапикселли РЙЙБ сенсори (ОИС билан), 3,7 карра оптик зумга эга 50 мегапикселли телеобъектив ва яна бир 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул ўрин олган. Хитойда 256 GB хотирали талқин 695 доллардан, 1 TB хотирали топ-версия эса 855 доллардан сотувга чиқади. Расмий савдолар 6-июндан бошланади.
…