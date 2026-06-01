105 миллион сигнал ва барчаси ердан: УКЛА ўн йиллик тадқиқотни якунлади

·66·Техно
105 миллион сигнал ва барчаси ердан: УКЛА ўн йиллик тадқиқотни якунлади

Лос-Анжелесдаги Калифорния университети (УКЛА) радиоастрономлари ўзга сайёралик цивилизацияларнинг технологик белгиларини қидиришга қаратилган ўн йиллик дастур натижаларини эълон қилди. Тадқиқотлар 100 метрли Греэн Банк радиотелескопи ёрдамида 1,15 дан 1,73 ГГс гача бўлган частоталарда олиб борилди. Кузатувлар давомида олимлар 70 мингдан ортиқ юлдуз тизимларини таҳлил қилиб, 105,7 миллионга яқин номзод сигналларни қайд этишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларнинг улкан ҳажмига қарамай, бирорта ҳам сигнал текширувдан ўта олмади. Барча номзодлар якунда сунъий йўлдош алоқаси ва бошқа антропоген манбалардан тарқалган ерга тегишли радиохалақитлар бўлиб чиқди. Бироқ тадқиқотчилар буни муваффақиятсизлик эмас, балки муҳим илмий натижа деб ҳисобламоқда. Қидирув усулларининг ишончлилигини текшириш учун тизимга сунъий тест сигналлари киритилди ва алгоритмлар уларни 94% дан 98,7% гача аниқликда топишга муваффақ бўлди.

Таҳлил жараёнида машинали ўрганиш усуллари, жумладан, РесНет оиласига мансуб конволюцион нейрон тармоқлари қўлланилди. Ушбу технологиялар фойдали сигналларни шовқинлардан автоматик ажратишга ёрдам берди. Шунингдек, Зоониверсе платформаси кўнгиллилари алгоритмларни ўқитиш учун маълумотлар тўпламини тайёрлашда фаол иштирок этишди. Тадқиқотда сайёраларнинг айланиши натижасида юзага келадиган Доплер частота силжиши каби мураккаб эффектлар ҳам ҳисобга олинди.

Олинган натижаларга кўра, галактикамизнинг бизга яқин қисмида кучли радиоузатгичлар жуда кам учраши маълум бўлди. Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, 95% эҳтимоллик билан 16 мингта юлдуз тизимидан биттасидан камроғи 20 минг ёруғлик йили масофасигача кучли сигнал тарқатиши мумкин. Таққослаш учун, ушбу қидирув сезгирлиги бир неча юз ёруғлик йили масофасидаги машҳур Аресибо обсерваторияси даражасидаги сигнални аниқлашга етарли эди.

Муаллифлар SEТИ каби лойиҳаларнинг давлат томонидан молиялаштирилиши чекланганлигига ҳам эътибор қаратишди. Ҳозирда бундай тадқиқотлар асосан хусусий жамғармалар ҳисобидан амалга оширилмоқда. Гарчи бу сафар ўзга сайёраликлар топилмаган бўлса-да, лойиҳа астрономик маълумотларни қайта ишлашда сунъий интеллект ва кўнгиллиларнинг ўрни нақадар муҳимлигини исботлади.

КосмосАстрономияСунъий IntelлектУКЛАSEТИ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин