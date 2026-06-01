Samsung Galaxy А34, А54 ва М36 моделлари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқарди
Samsung компанияси ўрта сегментдаги смартфонлар учун One UI 8.5 қобиғининг якуний версиясини тарқатишни кенгайтирмоқда. Бугун ушбу янгиланиш Galaxy A34 модели учун тақдим этилди — А346НКСУEФЗE6 рақами остидаги дастурий таъминот Жанубий Кореяда расман чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шунингдек, One UI 8.5 версияси Galaxy М36 (Корея бозорида Galaxy Жумп 4 номи билан танилган) ва Galaxy A54 (Galaxy Қуантум 4) смартфонлари учун ҳам очиқланди. Galaxy М36 учун янгиланиш ҳажми тахминан 3 GBни ташкил этади ва ўз ичига 2026-йил май ойидаги хавфсизлик патчини олади.
Шу билан бирга, Samsung янгироқ бўлган Galaxy А55 ва Galaxy А35 моделлари учун янгиланиш географиясини кенгайтирди. Эндиликда One UI 8.5 Ҳиндистондаги фойдаланувчилар учун ҳам мавжуд бўлиб, яқин вақт ичида бошқа мамлакатларда ҳам тарқатила бошланади.
One UI 8.5 интерфейсининг асосий хусусиятлари — шаффофлик ва хиралаштириш (блур) эффектлари яхшиланган янги дизайн, тўлиқ мослаштириладиган тезкор созламалар панели ҳамда блоклаш экранидаги соат шрифтларининг қўшимча вариантларидир. Бундан ташқари, Samsung янги фон расмлари, такомиллаштирилган Об-ҳаво иловаси ва кенгайтирилган Соат функцияларини қўшган.
…