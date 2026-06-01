Samsung Galaxy А34, А54 ва М36 моделлари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқарди

·180·Техно
Samsung Galaxy А34, А54 ва М36 моделлари учун One UI 8.5 янгиланишини чиқарди

Samsung компанияси ўрта сегментдаги смартфонлар учун One UI 8.5 қобиғининг якуний версиясини тарқатишни кенгайтирмоқда. Бугун ушбу янгиланиш Galaxy A34 модели учун тақдим этилди — А346НКСУEФЗE6 рақами остидаги дастурий таъминот Жанубий Кореяда расман чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шунингдек, One UI 8.5 версияси Galaxy М36 (Корея бозорида Galaxy Жумп 4 номи билан танилган) ва Galaxy A54 (Galaxy Қуантум 4) смартфонлари учун ҳам очиқланди. Galaxy М36 учун янгиланиш ҳажми тахминан 3 GBни ташкил этади ва ўз ичига 2026-йил май ойидаги хавфсизлик патчини олади.

Шу билан бирга, Samsung янгироқ бўлган Galaxy А55 ва Galaxy А35 моделлари учун янгиланиш географиясини кенгайтирди. Эндиликда One UI 8.5 Ҳиндистондаги фойдаланувчилар учун ҳам мавжуд бўлиб, яқин вақт ичида бошқа мамлакатларда ҳам тарқатила бошланади.

One UI 8.5 интерфейсининг асосий хусусиятлари — шаффофлик ва хиралаштириш (блур) эффектлари яхшиланган янги дизайн, тўлиқ мослаштириладиган тезкор созламалар панели ҳамда блоклаш экранидаги соат шрифтларининг қўшимча вариантларидир. Бундан ташқари, Samsung янги фон расмлари, такомиллаштирилган Об-ҳаво иловаси ва кенгайтирилган Соат функцияларини қўшган.

SamsungGalaxyOne UI 8.5СмартфонЯнгиланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин