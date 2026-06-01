Олимлар коинотдан келаётган ўта узун радиосиқналлар сирини очишди

·114·Техно
Олимлар коинотдан келаётган ўта узун радиосиқналлар сирини очишди

Австралиялик олимлар бир неча ўн дақиқадан бир неча соатгача давом этадиган ноёб ва ўта узун радиопортлашлар табиатини илк бор тушунтириб беришди. Илгари бундай сиқналларнинг келиб чиқиши нейтрон юлдузлари билан боғланар эди, бироқ янги тадқиқот манба оқ митти ва қизил митти юлдузлардан иборат қўшалоқ тизим эканини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кузатувлар Австралиядаги АСКАП радиотелескопи ёрдамида олиб борилди. Тадқиқот марказида АСКАП Ж1745 5051 объекти турган бўлиб, у ЛПТ-сиқналларнинг (лонг-период трансиентс) аниқ белгиланган биринчи манбасига айланди. Астрономлар ўз хулосаларини тасдиқлаш учун орбитал рентген телескоплари, жумладан, "Спектр-РГ" маълумотларидан ҳам фойдаланишди.

Олимларнинг маълумотларига кўра, бундай тизимда оқ митти юлдуз қизил миттидан моддаларни аста-секин ўзига тортиб олади. Ушбу ўзаро таъсир радиотўлқинлар ва рентген нурланишининг узоқ давом этадиган мураккаб чақнашларини келтириб чиқаради. Бунда сиқнал ўзгарувчан тузилишга эга бўлиб, одатдаги қисқа радиопортлашлардан тубдан фарқ қилади.

Ушбу кашфиёт нафақат сиқналлар табиатини тушуниш, балки материяни Ер шароитида такрорлаб бўлмайдиган экстремал магнит ва гравитация майдонларида ўрганиш учун ҳам муҳимдир. Бундай тизимлар коинотдаги ўзига хос табиий лабораториялар вазифасини ўтайди.

КоинотАстрономияАСКАПРадиосиқналларИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин