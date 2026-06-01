DuckDuckGo сунъий интеллектсиз қидирув тизимига киришни осонлаштирди

·37·Техно
DuckDuckGo сунъий интеллектсиз қидирув тизимига киришни осонлаштирди

DuckDuckGo муқобил қидирув тизими фойдаланувчилар оқими ортиб бораётган бир пайтда, сунъий интеллектга қарши кайфиятдаги инсонлар учун янги имкониятларни тақдим этди. Компания Chrome ва Firefox браузерлари учун махсус кенгайтмаларни ишга туширди. Ушбу кенгайтмалар ёрдамида фойдаланувчилар ноаи.duckduckgo.com манзилини асосий қидирув тизими сифатида ўрнатишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги тизим ёқилганда, фойдаланувчилар сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган жавоблар, чат-бот таклифлари ва қидирув натижаларидаги сунъий тасвирлардан холи бўлган саҳифага йўналтирилади. DuckDuckGo вакилларининг таъкидлашича, бу қадам Google ўзининг қидирув тизимини тўлиқ сунъий интеллектга асосланган форматга ўтказишини эълон қилганидан сўнг, анъанавий қидирувни афзал кўрувчилар учун қулайлик яратиш мақсадида ташланган.

Статистик маълумотларга кўра, Google ўзгаришларни эълон қилганидан бери DuckDuckGo тизимига ташрифлар сони кескин ошган. Хусусан, сунъий интеллектсиз қидирув саҳифасига ҳафталик ташрифлар 30 фоизга, АҚШда иловани ўрнатишлар сони эса 18,1 фоизга ўсган. Фойдаланувчилар Google томонидан тақдим этилаётган AI Овервиевс функцияси ўрнига эски услубдаги "10 та кўк ҳавола" форматини қидирмоқдалар.

Шуни таъкидлаш жоизки, DuckDuckGo компанияси сунъий интеллект технологияларига бутунлай қарши эмас. Компания ўзининг шахсий AI чат-ботини ва турли нейротармоқ моделлари билан ишлаш имконини берувчи пуллик обуналарини таклиф қилишда давом этмоқда. Бироқ, компания фойдаланувчиларга танлов имкониятини қолдириш ва қидирув натижаларини сунъий аралашувларсиз кўриш ҳуқуқини таъминлашни мақсад қилган.

Яқин вақт ичида DuckDuckGo ўзининг Edge ва Опера браузерлари учун мўлжалланган Привакй Эссентиалс кенгайтмаларини ҳам янгилайди. Бу янгиланиш фойдаланувчиларга сунъий интеллект созламаларини янада аниқроқ бошқариш имконини беради. Ҳозирча DuckDuckGo браузеридан фойдаланувчилар учун бу созламалар автоматик равишда сақланиб қолмоқда.

DuckDuckGoGoogleСунъий IntelлектБраузерТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин