DuckDuckGo сунъий интеллектсиз қидирув тизимига киришни осонлаштирди
DuckDuckGo муқобил қидирув тизими фойдаланувчилар оқими ортиб бораётган бир пайтда, сунъий интеллектга қарши кайфиятдаги инсонлар учун янги имкониятларни тақдим этди. Компания Chrome ва Firefox браузерлари учун махсус кенгайтмаларни ишга туширди. Ушбу кенгайтмалар ёрдамида фойдаланувчилар ноаи.duckduckgo.com манзилини асосий қидирув тизими сифатида ўрнатишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги тизим ёқилганда, фойдаланувчилар сунъий интеллект ёрдамида тайёрланган жавоблар, чат-бот таклифлари ва қидирув натижаларидаги сунъий тасвирлардан холи бўлган саҳифага йўналтирилади. DuckDuckGo вакилларининг таъкидлашича, бу қадам Google ўзининг қидирув тизимини тўлиқ сунъий интеллектга асосланган форматга ўтказишини эълон қилганидан сўнг, анъанавий қидирувни афзал кўрувчилар учун қулайлик яратиш мақсадида ташланган.
Статистик маълумотларга кўра, Google ўзгаришларни эълон қилганидан бери DuckDuckGo тизимига ташрифлар сони кескин ошган. Хусусан, сунъий интеллектсиз қидирув саҳифасига ҳафталик ташрифлар 30 фоизга, АҚШда иловани ўрнатишлар сони эса 18,1 фоизга ўсган. Фойдаланувчилар Google томонидан тақдим этилаётган AI Овервиевс функцияси ўрнига эски услубдаги "10 та кўк ҳавола" форматини қидирмоқдалар.
Шуни таъкидлаш жоизки, DuckDuckGo компанияси сунъий интеллект технологияларига бутунлай қарши эмас. Компания ўзининг шахсий AI чат-ботини ва турли нейротармоқ моделлари билан ишлаш имконини берувчи пуллик обуналарини таклиф қилишда давом этмоқда. Бироқ, компания фойдаланувчиларга танлов имкониятини қолдириш ва қидирув натижаларини сунъий аралашувларсиз кўриш ҳуқуқини таъминлашни мақсад қилган.
Яқин вақт ичида DuckDuckGo ўзининг Edge ва Опера браузерлари учун мўлжалланган Привакй Эссентиалс кенгайтмаларини ҳам янгилайди. Бу янгиланиш фойдаланувчиларга сунъий интеллект созламаларини янада аниқроқ бошқариш имконини беради. Ҳозирча DuckDuckGo браузеридан фойдаланувчилар учун бу созламалар автоматик равишда сақланиб қолмоқда.
…