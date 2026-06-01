Revolut Ҳиндистон бозорига киришни бошлади

·46·Техно
Revolut Ҳиндистон бозорига киришни бошлади

Британиянинг Revolut финтех-гиганти Ҳиндистонда ўз хизматларини кенг кўламда ишга туширишдан олдин назорат остидаги бета-дастур доирасида фойдаланувчиларга тақдим этишни бошлади. Компания жорий йил бошида рўйхатдан ўтишни очган эди ва ҳозирда кутиш рўйхатидаги бир неча минг фойдаланувчи иловадан фойдаланиш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Revolut вакилининг маълум қилишича, ҳозирда Google Play Сторе ва Apple App Store дўконларида илованинг Ҳиндистон бозори учун маҳаллийлаштирилган бета-версияси мавжуд. Ушбу босқичдан мақсад — платформани кенг оммага очишдан олдин маҳсулотнинг ишлаши бўйича фикр-мулоҳазалар йиғиш ва мижозлар тажрибасини яхшилашдир. Ҳозирда 450 мингга яқин одам кутиш рўйхатида турибди.

Бета-дастур иштирокчилари УПИ тўловлари, электрон ҳамёнлар, маҳаллий ва кўп валютали дебет карталари ҳамда виртуал карталардан фойдаланишлари мумкин. Бироқ, банк лицензияси талаб қилингани сабабли, оилавий ёки қўшма ҳисоб рақамлари Ҳиндистон бозорида тақдим этилмайди. Компания яқин келажакда барча фойдаланувчилар учун очиқ рўйхатдан ўтишни йўлга қўйишни режалаштирмоқда.

Revolut 2021-йилдан буён Ҳиндистон бозорига кириш устида ишламоқда. 2022-йилда компания Арвог Форех корхонасини сотиб олиб, ўзининг тартибга солиш салоҳиятини мустаҳкамлади ва Ҳиндистон Резерв банкидан ППИ лицензиясини қўлга киритди. Бу лицензия компанияга рақамли ҳамёнлар ва УПИ тармоғи билан интеграциялашган хизматларни таклиф қилиш имконини беради.

Компания 2030-йилга бориб Ҳиндистонда 20 миллион фойдаланувчини жалб қилишни ва камида 7 миллиард долларлик транзакцияларни амалга оширишни мақсад қилган. Revolut асосан 25 ёшдан 45 ёшгача бўлган, рақамли технологиялардан фаол фойдаланувчи қатламни ўз мижозига айлантирмоқчи.

RevolutФинтехҲиндистонУПИGoogle Play Сторе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин