SpaceX келажакдаги битимлар учун йирик миқдорда акция чиқариши мумкин

·73·Техно
SpaceX келажакдаги битимлар учун йирик миқдорда акция чиқариши мумкин

Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компанияси бўлажак ИПОдан сўнг амалга ошириладиган транзакциялар доирасида “йирик миқдорда капитал” чиқариши мумкинлиги ҳақида инвесторларни огоҳлантирди. Ушбу янги банд компаниянинг ўтган ойда эълон қилинган ИПО аризасига киритилган расмий тузатишда пайдо бўлди. Саноат экспертлари буни Муск ўзининг коинот ва сунъий интеллект лойиҳаларини охир-оқибат Tesla билан бирлаштиришни режалаштираётгани ҳақидаги миш-мишлар билан боғламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

SpaceX сўнгги пайтларда қўшиб олиш ва сотиб олиш (M&A) жараёнларида анча фаол бўлди. Ўтган йили Мускнинг xAI компанияси таркибга қўшиб олинган эди, яқинда эса Cursor стартапини ИПОдан сўнг 60 миллиард долларлик акциялар эвазига сотиб олиш имкониятини берувчи келишув имзоланди. Компания Насдақ биржасига чиққанидан сўнг 75 миллиард доллар маблағ тўплашни кўзламоқда, бироқ унинг бир қисми xAI ва Х платформасининг қарзларини ёпишга йўналтирилади.

Ҳужжатдаги огоҳлантириш инвесторларни акциялар қийматининг сезиларли даражада суюлиши (дилутион) эҳтимолига тайёрлаш учун мўлжалланган кўринади. Бундай ҳолат, айниқса, Tesla билан йирик бирлашув содир бўлганда юзага келиши мумкин. Гарчи бундай битим ҳуқуқий ва тартибга солувчи органлар томонидан қатъий назорат қилиниши ҳамда Tesla акциядорлари овозидан ўтиши керак бўлса-да, SpaceX томонида барча қарорлар фақат Мускнинг ихтиёрида қолмоқда.

Компания акциялари учта асосий синфга бўлинган бўлиб, бу Elon Muskка ўз назоратини сақлаб қолиш имконини беради. Оммавий сотиладиган Класс А акциялари битта овозга эга бўлса, фақат Мускка тегишли Класс Б акциялари 10 тадан овоз ҳуқуқини беради. Шунингдек, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлмаган Класс К акциялари ҳам мавжуд бўлиб, Муск улардан ўз бошқарув кучини камайтирмасдан бошқа компанияларни сотиб олишда фойдаланиши мумкин.

SpaceXElon MuskTeslaИПОТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин