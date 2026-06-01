SpaceX келажакдаги битимлар учун йирик миқдорда акция чиқариши мумкин
Elon Musk бошқарувидаги SpaceX компанияси бўлажак ИПОдан сўнг амалга ошириладиган транзакциялар доирасида “йирик миқдорда капитал” чиқариши мумкинлиги ҳақида инвесторларни огоҳлантирди. Ушбу янги банд компаниянинг ўтган ойда эълон қилинган ИПО аризасига киритилган расмий тузатишда пайдо бўлди. Саноат экспертлари буни Муск ўзининг коинот ва сунъий интеллект лойиҳаларини охир-оқибат Tesla билан бирлаштиришни режалаштираётгани ҳақидаги миш-мишлар билан боғламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
SpaceX сўнгги пайтларда қўшиб олиш ва сотиб олиш (M&A) жараёнларида анча фаол бўлди. Ўтган йили Мускнинг xAI компанияси таркибга қўшиб олинган эди, яқинда эса Cursor стартапини ИПОдан сўнг 60 миллиард долларлик акциялар эвазига сотиб олиш имкониятини берувчи келишув имзоланди. Компания Насдақ биржасига чиққанидан сўнг 75 миллиард доллар маблағ тўплашни кўзламоқда, бироқ унинг бир қисми xAI ва Х платформасининг қарзларини ёпишга йўналтирилади.
Ҳужжатдаги огоҳлантириш инвесторларни акциялар қийматининг сезиларли даражада суюлиши (дилутион) эҳтимолига тайёрлаш учун мўлжалланган кўринади. Бундай ҳолат, айниқса, Tesla билан йирик бирлашув содир бўлганда юзага келиши мумкин. Гарчи бундай битим ҳуқуқий ва тартибга солувчи органлар томонидан қатъий назорат қилиниши ҳамда Tesla акциядорлари овозидан ўтиши керак бўлса-да, SpaceX томонида барча қарорлар фақат Мускнинг ихтиёрида қолмоқда.
Компания акциялари учта асосий синфга бўлинган бўлиб, бу Elon Muskка ўз назоратини сақлаб қолиш имконини беради. Оммавий сотиладиган Класс А акциялари битта овозга эга бўлса, фақат Мускка тегишли Класс Б акциялари 10 тадан овоз ҳуқуқини беради. Шунингдек, овоз бериш ҳуқуқига эга бўлмаган Класс К акциялари ҳам мавжуд бўлиб, Муск улардан ўз бошқарув кучини камайтирмасдан бошқа компанияларни сотиб олишда фойдаланиши мумкин.
…