Сунъий интеллектга асосланган об-ҳаво стартапи давлат агентликларини ортда қолдирмоқда

·64·Техно
Сунъий интеллектга асосланган об-ҳаво стартапи давлат агентликларини ортда қолдирмоқда

ВиндБорне Сйстеms стартапи томонидан тақдим этилган янги сунъий интеллект воситаси об-ҳаво маълумотларини башорат қилишда дунёнинг етакчи ҳукуматлараро ташкилотларидан кўра аниқроқ натижалар кўрсатмоқда. 2019-йилда Стенфорд университети талабалари томонидан асос солинган ушбу компания сенсор маълумотларини чуқур ўрганиш (деэп леарнинг) моделларига киритишнинг инқилобий усулини ишлаб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компаниянинг ВеатерMesh деб номланган моделининг олтинчи версияси Европа ўрта муддатли об-ҳаво башоратлари маркази (ЭКМВФ) тизимларидан устун келмоқда. ВиндБорне маҳсулотлар бўйича директори Кай Маршланднинг таъкидлашича, ВеатерMesh 6 моделининг беш кунлик башорати анъанавий тизимларнинг бир кунлик башорати каби аниқликка эга. Бу, айниқса, ер юзасидаги ҳароратни ўлчашда яққол намоён бўлади.

Анъанавий об-ҳаво башоратлари қимматбаҳо суперкомпьютерларни талаб қиладиган мураккаб физик моделларга таянади ва уларни қайта ишлаш кўп вақт олади. Google DeepMind каби йирик лабораториялар ва стартаплар томонидан яратилаётган сунъий интеллект моделлари эса анча тез ишлайди. ВиндБорне ўзининг 400 га яқин ҳаво шарлари орқали тўпланадиган эксклюзив маълумотлар тўплами эвазига бошқа рақобатчиларидан ажралиб туради.

Ҳозирда ВеатерMesh 6 ҳар соатда янги башоратларни тақдим этмоқда, анъанавий моделлар эса буни ҳар олти соатда амалга оширади. Европа ва АҚШ ҳудудида башорат аниқлиги 3 километргача етказилган. ВиндБорне бош директори Джон Деан маълумотлар тўпламидаги устунликсиз сунъий интеллектга асосланган об-ҳаво компанияси бўлиш мантиқсиз эканлигини таъкидлаб, ўз маълумотларига эга бўлишнинг муҳимлигини қайд этди.

Сунъий IntelлектВиндБорнеОб-ҳавоТехнологияВеатерMesh
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин