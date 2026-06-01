Meta собиқ техник директори иқлим лойиҳалари учун 250 млн доллар тўплади

·49·Техно
Meta собиқ техник директори иқлим лойиҳалари учун 250 млн доллар тўплади

Meta компаниясининг собиқ техник директори (CTO) Мике Счроэпфер томонидан асос солинган Гигаскале венчур компанияси душанба куни "жисмоний иқтисодиётни қайта қураётган" тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш учун 250 миллион долларлик янги жамғарма ташкил этилганини эълон қилди. Мазкур фонд асосий эътиборни энергетика, электр тармоқлари инфратузилмаси ва муҳим фойдали қазилмаларга қаратади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Гигаскале ўзининг иқлим технологияларига (климате теч) бўлган қатъий эътиборини сақлаб қолиш орқали соҳадаги умумий пасайиш кайфиятига қарши чиқмоқда. Компаниянинг иккинчи жамғармаси Мике Счроэпфер сўнгги уч йил давомида амалга оширган инвестицион стратегиясининг мантиқий давоми бўлади. Ҳозиргача Гигаскале Коммонвеалт Фусион Сйстеms, Ҳерон Повер, Милл ва Форм Энергй каби нуфузли стартапларга сармоя киритган.

Сўнгги йилларда иқлим технологиялари сектори AI (сунъий интеллект) талаблари туфайли энергетика ва инфратузилмага кўпроқ боғланиб қолди. Электр энергиясига бўлган эҳтиёж ортиб бораётган бир пайтда, янги энергия манбалари ва уларни етказиб бериш усулларига сармоя киритиш катта имкониятлар очмоқда. Счроэпфер қуёш энергиясини бозорни эгаллаётган арзон ва тезкор технологияга мисол қилиб келтирди.

AI ва кенг кўламли электрлаштириш жараёнлари компанияларнинг умумий тармоққа уланишини қийинлаштирмоқда. Натижада кўплаб корхоналар ўз энергия манбаларини яратишга интилмоқда. Масалан, табиий газ турбиналари учун навбатлар 2030-йилларнинг бошигача чўзилган. Бундай энергия танқислиги шароитида энергияни арзонроқ ва мослашувчан етказиб бера оладиган стартаплар бозорда ғолиб чиқиши кутилмоқда.

Гигаскале фақат энергия ишлаб чиқариш билан чекланиб қолмайди. Компания, шунингдек, электр тармоқлари инфратузилмаси, муҳим минераллар ва "жисмоний AI" (пҳйсикал AI) каби йўналишларда ҳам янги имкониятларни қидирмоқда. Бу Счроэпфернинг технологик тажрибасини иқлим муаммоларини ҳал қилиш билан бирлаштиришга қаратилган стратегик қадамидир.

MetaГигаскалеМике СчроэпферКлимате ТечAI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин