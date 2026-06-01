Meta собиқ техник директори иқлим лойиҳалари учун 250 млн доллар тўплади
Meta компаниясининг собиқ техник директори (CTO) Мике Счроэпфер томонидан асос солинган Гигаскале венчур компанияси душанба куни "жисмоний иқтисодиётни қайта қураётган" тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш учун 250 миллион долларлик янги жамғарма ташкил этилганини эълон қилди. Мазкур фонд асосий эътиборни энергетика, электр тармоқлари инфратузилмаси ва муҳим фойдали қазилмаларга қаратади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Гигаскале ўзининг иқлим технологияларига (климате теч) бўлган қатъий эътиборини сақлаб қолиш орқали соҳадаги умумий пасайиш кайфиятига қарши чиқмоқда. Компаниянинг иккинчи жамғармаси Мике Счроэпфер сўнгги уч йил давомида амалга оширган инвестицион стратегиясининг мантиқий давоми бўлади. Ҳозиргача Гигаскале Коммонвеалт Фусион Сйстеms, Ҳерон Повер, Милл ва Форм Энергй каби нуфузли стартапларга сармоя киритган.
Сўнгги йилларда иқлим технологиялари сектори AI (сунъий интеллект) талаблари туфайли энергетика ва инфратузилмага кўпроқ боғланиб қолди. Электр энергиясига бўлган эҳтиёж ортиб бораётган бир пайтда, янги энергия манбалари ва уларни етказиб бериш усулларига сармоя киритиш катта имкониятлар очмоқда. Счроэпфер қуёш энергиясини бозорни эгаллаётган арзон ва тезкор технологияга мисол қилиб келтирди.
AI ва кенг кўламли электрлаштириш жараёнлари компанияларнинг умумий тармоққа уланишини қийинлаштирмоқда. Натижада кўплаб корхоналар ўз энергия манбаларини яратишга интилмоқда. Масалан, табиий газ турбиналари учун навбатлар 2030-йилларнинг бошигача чўзилган. Бундай энергия танқислиги шароитида энергияни арзонроқ ва мослашувчан етказиб бера оладиган стартаплар бозорда ғолиб чиқиши кутилмоқда.
Гигаскале фақат энергия ишлаб чиқариш билан чекланиб қолмайди. Компания, шунингдек, электр тармоқлари инфратузилмаси, муҳим минераллар ва "жисмоний AI" (пҳйсикал AI) каби йўналишларда ҳам янги имкониятларни қидирмоқда. Бу Счроэпфернинг технологик тажрибасини иқлим муаммоларини ҳал қилиш билан бирлаштиришга қаратилган стратегик қадамидир.
…