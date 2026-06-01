Anthropic компанияси ИПО ўтказиш учун махфий ариза топширди

·48·Техно
Anthropic компанияси ИПО ўтказиш учун махфий ариза топширди

Claude чатботининг яратувчиси ҳисобланган Anthropic сунъий интеллект лабораторияси акцияларни оммавий жойлаштириш (ИПО) учун махфий тарзда ариза топширди. Тахминан 1 триллион долларга баҳоланаётган компания АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEК) тегишли ҳужжатларни тақдим этганини расмий блогида маълум қилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирча Anthropic сотувга чиқариладиган акциялар сони ёки уларнинг нархини очиқламади. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ИПО жараёни бозор шароитлари ва бошқа ташқи омилларга боғлиқ бўлади. Ушбу қадам компания ўз қийматини 965 миллиард долларга етказган 65 миллиард долларлик Ҳ сериясидаги инвестиция раундидан бир ҳафта ўтмай амалга оширилди.

Мазкур инвестиция раунди Алтиметер Капитал, Dragonеер ва Сеқуоиа Капитал каби йирик фондлар томонидан бошқарилган бўлиб, у кўплаб институционал инвесторларни жалб қилди. Anthropic компаниясининг ушбу ҳаракати SpaceX ўзининг 2 триллион долларлик баҳоси билан ИПОга тайёрланаётган қизғин даврга тўғри келди.

Шунингдек, Anthropic компаниясининг асосий рақобатчиси бўлган OpenAI ҳам ўз ИПО жараёнига тайёргарлик кўрмоқда. Март ойида OpenAI 122 миллиард доллар маблағ тўплаб, ўз қийматини 852 миллиард долларга етказган эди. Икки йирик лабораториянинг биржа бозоридаги рақобати инвесторларнинг сунъий интеллектга бўлган қизиқишини жиддий синовдан ўтказиши кутилмоқда.

2021-йилда собиқ OpenAI ходимлари томонидан асос солинган Anthropic дастлаб аутсайдер сифатида кўрилган эди. Бироқ Claude модели ва Мйтос киберхавфсизлик тизими туфайли компания даромади кескин ўсди. Маълумотларга кўра, компаниянинг йиллик даромад кўрсаткичи 2025-йил охиридаги 9 миллиард доллардан ҳозирда 47 миллиард долларга етган.

AnthropicСунъий IntelлектИПОClaudeOpenAI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин
Anthropic компанияси ИПО ўтказиш учун махфий ариза топширди – Zamin.uz, 01.06.2026