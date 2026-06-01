Гранд Тефт Ауто В учун чеат хизмати бузиб кирилди: минглаб фойдаланувчилар маълумотлари сизиб чиқди

·60·Техно
Гранд Тефт Ауто В учун чеат хизмати бузиб кирилди: минглаб фойдаланувчилар маълумотлари сизиб чиқди

Машҳур Гранд Тефт Ауто В онлайн ўйини учун чеат хизматларини кўрсатувчи Atlas Мену платформаси киберҳужумга учради. Ҳаве И Беен Пвнед маълумотлар сизиб чиқиши ҳақида хабар берувчи сервиснинг маълум қилишича, ўғирланган маълумотлар орасида фойдаланувчиларнинг электрон почта манзиллари, логинлари, шифрланган пароллари, ИП-манзиллари ва техник ёрдам хизматига йўлланган мурожаатлари мавжуд. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Хабарда айтилишича, ушбу хакерлик ҳужуми натижасида деярли 64 000 та аккаунт маълумотлари хавф остида қолган. Қизиғи шундаки, Atlas Мену ўзининг расмий сайтида "илғор шифрлаш усуллари орқали хавфсиз аутентификация ва юқори даражадаги махфийликни" вада қилган эди. Ҳозирда ушбу сайт фаолияти тўхтатилган.

Ҳужум учун жавобгарликни ўз зиммасига олган хакер ўғирланган маълумотларни GitHub платформасига жойлаштирди. Тахминларга кўра, хакернинг асосий мақсади фирибгарлардан ўч олиш бўлган. Atlas Мену эгалари ҳозирча ушбу ҳолат юзасидан ҳеч қандай расмий изоҳ беришмади.

Atlas Мену ўйинчиларга "кўринмаслик", "супер сакраш" ва харита бўйлаб учиш каби ғайритабиий имкониятларни тақдим этиб келган. Ушбу ҳодиса ўйинларда ноҳалол усуллардан фойдаланишни истаган фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари қанчалик заиф эканлигини кўрсатиб берди.

Бугунги кунда ўйин чеатлари кўп миллион долларлик бизнесга айланиб улгурган, чунки кўплаб геймерлар рақибларидан устунликка эришиш учун пул тўлашга тайёр. Atlas Мену киберҳужумга учраган биринчи бундай сервис эмас; аввалроқ Коунтер-Стрике: Глобал Оффенсиве учун мўлжалланган машҳур чеат хизматларидан бири ҳам бузиб кирилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

КиберхавфсизликГранд Тефт Ауто ВХакерМаълумотлар Сизиб ЧиқишиAtlas Мену
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин