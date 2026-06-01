Гранд Тефт Ауто В учун чеат хизмати бузиб кирилди: минглаб фойдаланувчилар маълумотлари сизиб чиқди
Машҳур Гранд Тефт Ауто В онлайн ўйини учун чеат хизматларини кўрсатувчи Atlas Мену платформаси киберҳужумга учради. Ҳаве И Беен Пвнед маълумотлар сизиб чиқиши ҳақида хабар берувчи сервиснинг маълум қилишича, ўғирланган маълумотлар орасида фойдаланувчиларнинг электрон почта манзиллари, логинлари, шифрланган пароллари, ИП-манзиллари ва техник ёрдам хизматига йўлланган мурожаатлари мавжуд. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Хабарда айтилишича, ушбу хакерлик ҳужуми натижасида деярли 64 000 та аккаунт маълумотлари хавф остида қолган. Қизиғи шундаки, Atlas Мену ўзининг расмий сайтида "илғор шифрлаш усуллари орқали хавфсиз аутентификация ва юқори даражадаги махфийликни" вада қилган эди. Ҳозирда ушбу сайт фаолияти тўхтатилган.
Ҳужум учун жавобгарликни ўз зиммасига олган хакер ўғирланган маълумотларни GitHub платформасига жойлаштирди. Тахминларга кўра, хакернинг асосий мақсади фирибгарлардан ўч олиш бўлган. Atlas Мену эгалари ҳозирча ушбу ҳолат юзасидан ҳеч қандай расмий изоҳ беришмади.
Atlas Мену ўйинчиларга "кўринмаслик", "супер сакраш" ва харита бўйлаб учиш каби ғайритабиий имкониятларни тақдим этиб келган. Ушбу ҳодиса ўйинларда ноҳалол усуллардан фойдаланишни истаган фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари қанчалик заиф эканлигини кўрсатиб берди.
Бугунги кунда ўйин чеатлари кўп миллион долларлик бизнесга айланиб улгурган, чунки кўплаб геймерлар рақибларидан устунликка эришиш учун пул тўлашга тайёр. Atlas Мену киберҳужумга учраган биринчи бундай сервис эмас; аввалроқ Коунтер-Стрике: Глобал Оффенсиве учун мўлжалланган машҳур чеат хизматларидан бири ҳам бузиб кирилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
…