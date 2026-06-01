Huawei 11 та антенна ва Wi-Fi 7+ билан жиҳозланган Роутер Х1 Pro Гаминг Эдитионни тақдим этди
Huawei компанияси Хитойда ўзининг янги Роутер Х1 Pro Гаминг Эдитион ўйин роутерини расман намойиш қилди. Қурилма аллақачон 666 юан (тахминан 98 доллар) нархида олдиндан буюртма бериш учун очиқ деб эълон қилинди. Янги модел Huawei томонидан ишлаб чиқилган Wi-Fi 7+ технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса сигналнинг деворлардан осонроқ ўтишини ва халақитларга чидамлилигини таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Роутер Wi-Fi 7 стандартининг асосий функцияларидан бири бўлган Мульти-Линк Оператион (МЛО) тизимига эга. Бу технология мос келувчи қурилмаларга бир вақтнинг ўзида 2,4 ва 5 ГГс диапазонларига уланиш имконини беради, натижада маълумот узатиш тезлиги ва барқарорлиги сезиларли даражада ошади. Қурилма цилиндрсимон корпусда ишланган бўлиб, 360 даражали қопламани таъминловчи 11 та антенна билан жиҳозланган.
Техник жиҳатдан Роутер Х1 Pro Гаминг Эдитион тўртта 2,5 Гбит/с ўтказувчанликка эга Этернет портлари билан таъминланган. Қурилманинг аппарат платформаси Huawei Лингхиао СоК чипига асосланган. Шунингдек, роутерда ўйинлар пайтида барқарорликни оширувчи Гаме Турбо функцияси ва Стар Флаш шлюзи мавжуд.
Янги роутер HarmonyOS операцион тизими асосидаги ақлли уй экотизимига тўлиқ интеграция қилинган. Бу фойдаланувчиларга барча ақлли қурилмаларни ягона тармоқ орқали қулай бошқариш имконини беради. Ўйин ихлосмандлари учун махсус ишлаб чиқилган ушбу модел кечикишларни минимал даражага туширишга хизмат қилади.
…