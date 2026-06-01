Huawei 11 та антенна ва Wi-Fi 7+ билан жиҳозланган Роутер Х1 Pro Гаминг Эдитионни тақдим этди

·165·Техно
Huawei 11 та антенна ва Wi-Fi 7+ билан жиҳозланган Роутер Х1 Pro Гаминг Эдитионни тақдим этди

Huawei компанияси Хитойда ўзининг янги Роутер Х1 Pro Гаминг Эдитион ўйин роутерини расман намойиш қилди. Қурилма аллақачон 666 юан (тахминан 98 доллар) нархида олдиндан буюртма бериш учун очиқ деб эълон қилинди. Янги модел Huawei томонидан ишлаб чиқилган Wi-Fi 7+ технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса сигналнинг деворлардан осонроқ ўтишини ва халақитларга чидамлилигини таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Роутер Wi-Fi 7 стандартининг асосий функцияларидан бири бўлган Мульти-Линк Оператион (МЛО) тизимига эга. Бу технология мос келувчи қурилмаларга бир вақтнинг ўзида 2,4 ва 5 ГГс диапазонларига уланиш имконини беради, натижада маълумот узатиш тезлиги ва барқарорлиги сезиларли даражада ошади. Қурилма цилиндрсимон корпусда ишланган бўлиб, 360 даражали қопламани таъминловчи 11 та антенна билан жиҳозланган.

Техник жиҳатдан Роутер Х1 Pro Гаминг Эдитион тўртта 2,5 Гбит/с ўтказувчанликка эга Этернет портлари билан таъминланган. Қурилманинг аппарат платформаси Huawei Лингхиао СоК чипига асосланган. Шунингдек, роутерда ўйинлар пайтида барқарорликни оширувчи Гаме Турбо функцияси ва Стар Флаш шлюзи мавжуд.

Янги роутер HarmonyOS операцион тизими асосидаги ақлли уй экотизимига тўлиқ интеграция қилинган. Бу фойдаланувчиларга барча ақлли қурилмаларни ягона тармоқ орқали қулай бошқариш имконини беради. Ўйин ихлосмандлари учун махсус ишлаб чиқилган ушбу модел кечикишларни минимал даражага туширишга хизмат қилади.

HuaweiРоутерWi-Fi 7ГамингТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин