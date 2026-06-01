Huawei Nova 16 ва Nova 16з: 7000 мАс батарея ва сунъий йўлдош алоқаси

·57·Техно
Huawei Nova 16 ва Nova 16з: 7000 мАс батарея ва сунъий йўлдош алоқаси

Huawei компанияси ўрта сегментдаги смартфонлар қаторини янги Nova 16 ва Nova 16з моделлари билан бойитди. Ушбу қурилмалар илгари фақат флагманларда учрайдиган функциялар, жумладан, сунъий йўлдош орқали хабар алмашиш тизими ва ўта сиғимли аккумуляторлар билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Nova 16 модели Кирин 9010С процессори ҳамда 2800 х 1280 пикселли, 120 Гс частотали 6,68 дюймли ОЛEД-дисплейга эга бўлди. Қурилманинг асосий ўзига хослиги 7000 мАс сиғимли аккумулятор ва 100 ваттли тезкор қувватлаш технологиясидир. Камера тизими 50 мегапикселли асосий датчик ва 100 каррали рақамли зумга эга перископик модулни ўз ичига олади. Шунингдек, у БеиДоу тизими орқали икки томонлама сунъий йўлдош алоқасини, Wi-Fi 7 ва ИП65 ҳимоя стандартини қўллаб-қувватлайди.

Nova 16з версияси эса Кирин 8020 чипи ва 6,7 дюймли ФҲД+ экран билан таъминланган. Смартфонга 6000 мАс сиғимли батарея ўрнатилган бўлиб, у ҳам 100 ваттли қувватлаш қурилмаси билан бирга келади. Камера блоки 50 мегапикселли асосий ва 12 мегапикселли телеобъективдан иборат, селфи-камера эса 50 мегапикселни ташкил этади.

Ҳар иккала смартфон янги HarmonyOS 6.1 операцион тизимида ишлайди. Тизимга тасвирларни қайта ишлаш ва ақлли овозли ёрдамчи каби сунъий интеллект (AI) функциялари интеграция қилинган. Нархларга келсак, Nova 16з модели 335 доллардан, Huawei Nova 16 эса 420 доллардан бошланадиган нархларда сотувга чиқади.

HuaweiNova 16СмартфонHarmonyOSТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин