Хакерлар Meta AI ёрдамида Instagram аккаунтларини ўғирлашди
Instagram ижтимоий тармоғида фойдаланувчилар аккаунтларини бузиб киришга имкон берувчи жиддий хавфсизлик муаммоси бартараф этилди. Маълум бўлишича, киберҳужум Meta компаниясининг сунъий интеллект асосида ишловчи қўллаб-қувватлаш чатботини алдаш орқали амалга оширилган. Хакерлар ботни чалғитиб, бегона аккаунтларга кириш ҳуқуқини қўлга киритишган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ўтган дам олиш кунлари Reddit ва Х платформаларида кўплаб фойдаланувчилар ўз профиллари ўғирлангани ҳақида хабар беришди. Жабрланганлар орасида Обама давридаги Оқ уйнинг 2017-йилдан бери фаол бўлмаган расмий саҳифаси, АҚШ Космик кучлари бош мастер-сержанти Джон Бентинвегна ҳамда таниқли хавфсизлик тадқиқотчиси Жане Вонг ҳам бор. Вонг ўз пароли унинг хабарисиз ўзгартирилганини ва кун давомида паролни тиклаш бўйича кўплаб сўровлар келганини маълум қилди.
Х платформасида эълон қилинган видеода хакерлик жараёни босқичма-босқич кўрсатилган. Ҳужумчи аввал VPN орқали ўз манзилини қурбоннинг тахминий жойлашувига мослаштирган, бу эса Instagram ҳимоя тизимларини четлаб ўтишга ёрдам берган. Шундан сўнг, хакер Meta AI Суппорт Ассистант билан чат бошлаб, ботдан аккаунтга янги электрон почта манзилини бириктиришни сўраган.
Чатбот хакер тақдим этган почтага тасдиқлаш кодини юборган ва код киритилгач, паролни янгилаш тугмасини кўрсатган. Энг хавфли жиҳати шундаки, хакерга қурбоннинг асл электрон почтасига кириш талаб этилмаган. TechCrunch нашри видеода кўрсатилган хакернинг почта қутисига ҳақиқатан ҳам тасдиқлаш коди келганини тасдиқлади.
Душанба куни Instagram вакили Энди Стоне ушбу хатолик бартараф этилганини маълум қилди. Ҳозирча айнан қанча фойдаланувчи ушбу заифлик туфайли жабр кўргани аниқ эмас. Meta компанияси вазият юзасидан қўшимча расмий изоҳ беришдан бош тортди.
…