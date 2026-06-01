Хакерлар Meta AI ёрдамида Instagram аккаунтларини ўғирлашди

·116·Техно
Хакерлар Meta AI ёрдамида Instagram аккаунтларини ўғирлашди

Instagram ижтимоий тармоғида фойдаланувчилар аккаунтларини бузиб киришга имкон берувчи жиддий хавфсизлик муаммоси бартараф этилди. Маълум бўлишича, киберҳужум Meta компаниясининг сунъий интеллект асосида ишловчи қўллаб-қувватлаш чатботини алдаш орқали амалга оширилган. Хакерлар ботни чалғитиб, бегона аккаунтларга кириш ҳуқуқини қўлга киритишган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ўтган дам олиш кунлари Reddit ва Х платформаларида кўплаб фойдаланувчилар ўз профиллари ўғирлангани ҳақида хабар беришди. Жабрланганлар орасида Обама давридаги Оқ уйнинг 2017-йилдан бери фаол бўлмаган расмий саҳифаси, АҚШ Космик кучлари бош мастер-сержанти Джон Бентинвегна ҳамда таниқли хавфсизлик тадқиқотчиси Жане Вонг ҳам бор. Вонг ўз пароли унинг хабарисиз ўзгартирилганини ва кун давомида паролни тиклаш бўйича кўплаб сўровлар келганини маълум қилди.

Х платформасида эълон қилинган видеода хакерлик жараёни босқичма-босқич кўрсатилган. Ҳужумчи аввал VPN орқали ўз манзилини қурбоннинг тахминий жойлашувига мослаштирган, бу эса Instagram ҳимоя тизимларини четлаб ўтишга ёрдам берган. Шундан сўнг, хакер Meta AI Суппорт Ассистант билан чат бошлаб, ботдан аккаунтга янги электрон почта манзилини бириктиришни сўраган.

Чатбот хакер тақдим этган почтага тасдиқлаш кодини юборган ва код киритилгач, паролни янгилаш тугмасини кўрсатган. Энг хавфли жиҳати шундаки, хакерга қурбоннинг асл электрон почтасига кириш талаб этилмаган. TechCrunch нашри видеода кўрсатилган хакернинг почта қутисига ҳақиқатан ҳам тасдиқлаш коди келганини тасдиқлади.

Душанба куни Instagram вакили Энди Стоне ушбу хатолик бартараф этилганини маълум қилди. Ҳозирча айнан қанча фойдаланувчи ушбу заифлик туфайли жабр кўргани аниқ эмас. Meta компанияси вазият юзасидан қўшимча расмий изоҳ беришдан бош тортди.

InstagramMeta AIХакерликКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин