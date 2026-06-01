Sony компанияси ФлехСтрике контроллери ва махсус ўйин мониторини тақдим этди
Sony компанияси янги ўйин аксессуарлари — файтинг ўйинлари учун мўлжалланган ФлехСтрике сиmsиз контроллери, 27 дюймли ўйин монитори ва Пульсе Элевате сиmsиз калонкалари ҳақидаги тафсилотларни очиқлади. Ушбу маълумотлар кутилаётган Стате оф Плай тақдимоти арафасида ПлайСтатион блогида расман тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ПлайСтатион 5 ва ПК фойдаланувчилари учун ишлаб чиқилган ФлехСтрике контроллери 2026-йил 6-августда сотувга чиқади. Ушбу сана бежиз танланмаган — у Марвел Токон: Фигҳтинг Соулс ўйинининг релизи билан бир вақтга тўғри келади. Қурилма ўрнатилган аккумулятор ва махсус ғилоф билан таъминланган бўлиб, унинг нархи 200 долларни ташкил этади. Таъкидлаш жоизки, ПК учун тўлиқ қўллаб-қувватлаш функцияси босқичма-босқич дастурий янгиланиш орқали тақдим этилади.
Навбатдаги янгилик ДуалСенсе контроллерини қувватлаш учун йиғилувчи илгакка эга 27 дюймли ўйин мониторидир. Монитор ҚҲД (2560×1440) аниқликдаги ИПС-мацитса билан жиҳозланган. У ВРР технологиясини қўллаб-қувватлайди ва ПС5 ҳамда ПС5 Pro консолларида 120 Hz, мос келувчи ПКларда эса 240 Hz частотада ишлайди. Қурилма 27-августдан бошлаб 350 доллар нархида сотувга чиқарилади.
Шунингдек, Sony Пульсе Элевате сиmsиз калонкаларини ҳам намойиш этди. Ушбу аксессуарнинг аниқ чиқиш санаси ҳозирча маълум қилинмаган бўлса-да, у йил якунига қадар бозорга чиқиши кутилмоқда. Барча янги қурилмалар ПлайСтатион экотизимини янада кенгайтириш ва геймерлар учун қулайликни оширишга қаратилган.
…