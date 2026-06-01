Sony компанияси ФлехСтрике контроллери ва махсус ўйин мониторини тақдим этди

·47·Техно
Sony компанияси ФлехСтрике контроллери ва махсус ўйин мониторини тақдим этди

Sony компанияси янги ўйин аксессуарлари — файтинг ўйинлари учун мўлжалланган ФлехСтрике сиmsиз контроллери, 27 дюймли ўйин монитори ва Пульсе Элевате сиmsиз калонкалари ҳақидаги тафсилотларни очиқлади. Ушбу маълумотлар кутилаётган Стате оф Плай тақдимоти арафасида ПлайСтатион блогида расман тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ПлайСтатион 5 ва ПК фойдаланувчилари учун ишлаб чиқилган ФлехСтрике контроллери 2026-йил 6-августда сотувга чиқади. Ушбу сана бежиз танланмаган — у Марвел Токон: Фигҳтинг Соулс ўйинининг релизи билан бир вақтга тўғри келади. Қурилма ўрнатилган аккумулятор ва махсус ғилоф билан таъминланган бўлиб, унинг нархи 200 долларни ташкил этади. Таъкидлаш жоизки, ПК учун тўлиқ қўллаб-қувватлаш функцияси босқичма-босқич дастурий янгиланиш орқали тақдим этилади.

Навбатдаги янгилик ДуалСенсе контроллерини қувватлаш учун йиғилувчи илгакка эга 27 дюймли ўйин мониторидир. Монитор ҚҲД (2560×1440) аниқликдаги ИПС-мацитса билан жиҳозланган. У ВРР технологиясини қўллаб-қувватлайди ва ПС5 ҳамда ПС5 Pro консолларида 120 Hz, мос келувчи ПКларда эса 240 Hz частотада ишлайди. Қурилма 27-августдан бошлаб 350 доллар нархида сотувга чиқарилади.

Шунингдек, Sony Пульсе Элевате сиmsиз калонкаларини ҳам намойиш этди. Ушбу аксессуарнинг аниқ чиқиш санаси ҳозирча маълум қилинмаган бўлса-да, у йил якунига қадар бозорга чиқиши кутилмоқда. Барча янги қурилмалар ПлайСтатион экотизимини янада кенгайтириш ва геймерлар учун қулайликни оширишга қаратилган.

SonyПлайСтатионФлехСтрикеДуалСенсеГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин