ЛИГО физиклари Катта портлаш давридаги қора туйнуклар изидан тушишди

·63·Техно
ЛИГО физиклари Катта портлаш давридаги қора туйнуклар изидан тушишди

ЛИГО-Вирго-КАГРА коллаборациясининг халқаро физиклар жамоаси Катта портлашдан кейинги илк сонияларда пайдо бўлган гипотетик объектлар — бирламчи қора туйнуклар бўйича энг кенг кўламли таҳлилни тақдим этди. Тадқиқот О4а кузатув босқичининг натижаларига асосланган бўлиб, унда яна 85 та гравитацион тўлқин сигнали қайд этилди. Натижада умумий кузатувлар каталоги 161 та ҳодисага етди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бирламчи қора туйнуклар қоронғу материя роли учун энг ғайритабиий номзодлардан бири ҳисобланади. Массив юлдузларнинг ҳалокати натижасида ҳосил бўладиган оддий қора туйнуклардан фарқли ўлароқ, улар коинотнинг дастлабки даврида модда зичлиги юқори бўлган ҳудудларнинг коллапси натижасида юзага келган бўлиши мумкин. Янгиланган каталогдаги массалар тақсимотида юлдузлар эволюциясининг стандарт моделлари билан тушунтириб бўлмайдиган бир нечта чўққиларнинг мавжудлиги олимларни ушбу ҳодисалар орасида бирламчи объектлар бор-йўқлигини текширишга ундади.

Таҳлилнинг дастлабки босқичида натижалар жуда истиқболли кўринди: статистик модел Баес коэффициентини лн Б ≈ 30,5 даражасида кўрсатди, бу эса гипотеза фойдасига жуда кучли далил ҳисобланади. Бироқ, кейинги текширувлар бу эффект унчалик ишончли эмаслигини кўрсатди. Маълум бўлишича, статистик устунликнинг катта қисми кичик массали соҳадаги бир нечта ноодатий ҳодисалар, хусусан, нейтрон юлдузи бўлиши эҳтимоли юқори бўлган битта баҳсли қўшилиш туфайли юзага келган. Ушбу ҳодиса чиқариб ташлангач, коэффициент лн Б ≈ 1,7 гача тушиб кетди.

Якуний хулоса шуни кўрсатдики, янги маълумотлар қора туйнукларнинг сезиларли қисми бирламчи келиб чиқишга эга эканлиги ҳақида ишончли далилларни тақдим этмайди. Шунга қарамай, ушбу манфий натижа бундай объектларнинг тарқалишига нисбатан энг қатъий чекловларни ўрнатишга имкон берди. Тадқиқотчилар Қуёш массасидан 0,6 дан 100 бараваргача бўлган диапазонда бирламчи қора туйнуклар қоронғу материянинг атиги юздан ёки ўн мингдан бир қисмини ташкил этиши мумкинлигини аниқладилар.

Олимлар, шунингдек, йирик сайёралар массасига тенг бўлган (Қуёш массасининг 10-4–10-3 қисми) анча енгил бирламчи қора туйнуклар мавжудлиги имкониятини ҳам ўрганишди. Ҳозирча бирорта ҳам номзод топилмаган бўлса-да, замонавий детекторларнинг сезгирлиги бундай объектлар қоронғу материянинг 20 фоизигача бўлган қисмини ташкил этиши мумкин бўлган сценарийларни текшириш имконини бермоқда. ЛИГО-Вирго-КАГРА каталоги кенгайиб бориши билан коинотнинг илк даврларидаги жараёнларни ўрганиш янада аниқроқ тус олади.

ЛИГОҚора ТуйнукларФизикаКоинотГравитацион Тўлқинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин