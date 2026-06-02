ЛИГО физиклари Катта портлаш давридаги қора туйнуклар изидан тушишди
ЛИГО-Вирго-КАГРА коллаборациясининг халқаро физиклар жамоаси Катта портлашдан кейинги илк сонияларда пайдо бўлган гипотетик объектлар — бирламчи қора туйнуклар бўйича энг кенг кўламли таҳлилни тақдим этди. Тадқиқот О4а кузатув босқичининг натижаларига асосланган бўлиб, унда яна 85 та гравитацион тўлқин сигнали қайд этилди. Натижада умумий кузатувлар каталоги 161 та ҳодисага етди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бирламчи қора туйнуклар қоронғу материя роли учун энг ғайритабиий номзодлардан бири ҳисобланади. Массив юлдузларнинг ҳалокати натижасида ҳосил бўладиган оддий қора туйнуклардан фарқли ўлароқ, улар коинотнинг дастлабки даврида модда зичлиги юқори бўлган ҳудудларнинг коллапси натижасида юзага келган бўлиши мумкин. Янгиланган каталогдаги массалар тақсимотида юлдузлар эволюциясининг стандарт моделлари билан тушунтириб бўлмайдиган бир нечта чўққиларнинг мавжудлиги олимларни ушбу ҳодисалар орасида бирламчи объектлар бор-йўқлигини текширишга ундади.
Таҳлилнинг дастлабки босқичида натижалар жуда истиқболли кўринди: статистик модел Баес коэффициентини лн Б ≈ 30,5 даражасида кўрсатди, бу эса гипотеза фойдасига жуда кучли далил ҳисобланади. Бироқ, кейинги текширувлар бу эффект унчалик ишончли эмаслигини кўрсатди. Маълум бўлишича, статистик устунликнинг катта қисми кичик массали соҳадаги бир нечта ноодатий ҳодисалар, хусусан, нейтрон юлдузи бўлиши эҳтимоли юқори бўлган битта баҳсли қўшилиш туфайли юзага келган. Ушбу ҳодиса чиқариб ташлангач, коэффициент лн Б ≈ 1,7 гача тушиб кетди.
Якуний хулоса шуни кўрсатдики, янги маълумотлар қора туйнукларнинг сезиларли қисми бирламчи келиб чиқишга эга эканлиги ҳақида ишончли далилларни тақдим этмайди. Шунга қарамай, ушбу манфий натижа бундай объектларнинг тарқалишига нисбатан энг қатъий чекловларни ўрнатишга имкон берди. Тадқиқотчилар Қуёш массасидан 0,6 дан 100 бараваргача бўлган диапазонда бирламчи қора туйнуклар қоронғу материянинг атиги юздан ёки ўн мингдан бир қисмини ташкил этиши мумкинлигини аниқладилар.
Олимлар, шунингдек, йирик сайёралар массасига тенг бўлган (Қуёш массасининг 10-4–10-3 қисми) анча енгил бирламчи қора туйнуклар мавжудлиги имкониятини ҳам ўрганишди. Ҳозирча бирорта ҳам номзод топилмаган бўлса-да, замонавий детекторларнинг сезгирлиги бундай объектлар қоронғу материянинг 20 фоизигача бўлган қисмини ташкил этиши мумкин бўлган сценарийларни текшириш имконини бермоқда. ЛИГО-Вирго-КАГРА каталоги кенгайиб бориши билан коинотнинг илк даврларидаги жараёнларни ўрганиш янада аниқроқ тус олади.
…