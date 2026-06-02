Wildberries AliExpress Россия улушини сотиб олиши кутилмоқда

·82·Техно
Wildberries AliExpress Россия улушини сотиб олиши кутилмоқда

Wildberries компанияси “AliExpress Россия” капиталига кириши мумкин. Ритейл бозоридаги манбаларга таяниб «Свободная касса» нашри хабар беришича, мазкур келишув жорий йилнинг сентябрь ойига қадар якунланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда “AliExpress Россия”нинг энг йирик акциядори Алибаба Груп бўли б, у компаниянинг 47,85 фоиз улушига эгалик қилади. Россиялик ҳаммуассислар орасида Алишер Усмоновнинг УСМ холдинги (24,3%), VK (15%) ва РФПИ (12,8%) мавжуд. Ҳозирча келишув расман тасдиқланмаган бў лса-да, у амалга ошса, онлайн савдо бозоридаги кучлар мувозанатини сезиларли даражада ўзгартириши мумкин.

“AliExpress МДҲ» вакиллари вазиятга расмий изоҳ бериб, маҳаллий сервислар билан ҳамкорликни ривожлантиришда давом этаётганини билдирди. Ҳамкорлик доирасида AliExpress фойдаланувчилари ўз харидларини Wildberries буюртма бериш пунктларига (ПВЗ) етказиб беришни танлашлари мумкин бўлди. Шунингдек, январ ойидан бошлаб россиялик харидорларнинг бир қисмида товарлар учун WB Кошелёк орқали тўлов қилиш имконияти яратилди.

Айни пайтда компаниялар Россия ва МДҲ мамлакатларидаги Wildberries фойдаланувчилари учун Хитой товарларига кириш имкониятини синовдан ўтказмоқда. Бу AliExpress'нинг ноёб ва кенг ассортиментини минтақадаги харидорлар учун янада оммабоп қилишга хизмат қилади.

Аввалроқ платформа Yandex ИД орқали авторизациядан ўтиш, Yandex Пай ёрдамида тўлов қилиш ва буюртмаларни Yandex Market пунктларидан олиб кетиш имкониятларини ҳам жорий этган эди.

WildberriesAliExpressАлибабаЭ-коммерсеБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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