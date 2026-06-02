Саҳнадан келажак сари: Стартуп Баттлефиелд битирувчилари ҳозир қаерда?
Технология тарихидаги энг нуфузли компанияларнинг кўпчилиги ўз фаолиятини шов-шувли инвестиция эълонлари билан эмас, балки оддий тақдимотдан бошлаган. Dropbox шубҳага тўла аудитория олдида ўз имкониятларини намойиш этган, Cloudflare эса ҳали кўпчилик тармоқ технологияларини тушунмайдиган даврда саҳнага чиққан эди. Discord, Минт, Трелло ва Н26 каби гигантларнинг барчаси битта умумий синовдан — TechCrunch Стартуп Баттлефиелд танловидан ўтган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Баттлефиелд шунчаки мусобақа эмас, балки ҳақиқий парвоз майдончасидир. Рақамлар буни тасдиқлайди: ҳозиргача 1,700 дан ортиқ компания ушбу саҳнада беллашган. Улар биргаликда 32 миллиард доллар миқдорида маблағ жалб қилишган ва 250 дан ортиқ муваффақиятли чиқишларни (эхит) амалга оширишган. Бунга Microsoft, Google, Salesforce ва Amazon каби корпорациялар томонидан амалга оширилган харидлар ҳам киради. Ҳатто Dropbox 2021-йилда ўзининг Баттлефиелддаги сафдоши ДокСенд компаниясини сотиб олган.
Минглаб асосчилар учун бу танлов дунё эътиборини қозонишдаги бурилиш нуқтаси бўлди. Жорий йилда ҳам ушбу нуфузли ҳамжамиятга қўшилиш имконияти мавжуд. Талаб юқорилигини инобатга олиб, Стартуп Баттлефиелд 2026 учун аризалар қабул қилиш муддати 8-июнга қадар узайтирилди. Бу янги авлод стартаплари учун ўз салоҳиятини намоён этиш учун ноёб имкониятдир.
Ғолиблар орасида Кевин Дамоа (Глīд асосчиси, 2025-йил ғолиби) каби ҳарбий логистика соҳасидан келган тадбиркорлар борлиги, муваффақиятли асосчилар ҳар қандай соҳадан чиқиши мумкинлигини исботламоқда. Шунингдек, геККо Материалс асосчиси Капелла Керст каби инноваторлар ҳам ўз йўлларини айнан шу ердан бошлашган. TechCrunch ўзининг Буилд Моде подкасти орқали ушбу асосчиларнинг жамоа йиғиш ва инвестиция жалб қилиш борасидаги тажрибалари билан бўлишиб келмоқда.
…