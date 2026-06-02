Саҳнадан келажак сари: Стартуп Баттлефиелд битирувчилари ҳозир қаерда?

·72·Техно
Саҳнадан келажак сари: Стартуп Баттлефиелд битирувчилари ҳозир қаерда?

Технология тарихидаги энг нуфузли компанияларнинг кўпчилиги ўз фаолиятини шов-шувли инвестиция эълонлари билан эмас, балки оддий тақдимотдан бошлаган. Dropbox шубҳага тўла аудитория олдида ўз имкониятларини намойиш этган, Cloudflare эса ҳали кўпчилик тармоқ технологияларини тушунмайдиган даврда саҳнага чиққан эди. Discord, Минт, Трелло ва Н26 каби гигантларнинг барчаси битта умумий синовдан — TechCrunch Стартуп Баттлефиелд танловидан ўтган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Баттлефиелд шунчаки мусобақа эмас, балки ҳақиқий парвоз майдончасидир. Рақамлар буни тасдиқлайди: ҳозиргача 1,700 дан ортиқ компания ушбу саҳнада беллашган. Улар биргаликда 32 миллиард доллар миқдорида маблағ жалб қилишган ва 250 дан ортиқ муваффақиятли чиқишларни (эхит) амалга оширишган. Бунга Microsoft, Google, Salesforce ва Amazon каби корпорациялар томонидан амалга оширилган харидлар ҳам киради. Ҳатто Dropbox 2021-йилда ўзининг Баттлефиелддаги сафдоши ДокСенд компаниясини сотиб олган.

Минглаб асосчилар учун бу танлов дунё эътиборини қозонишдаги бурилиш нуқтаси бўлди. Жорий йилда ҳам ушбу нуфузли ҳамжамиятга қўшилиш имконияти мавжуд. Талаб юқорилигини инобатга олиб, Стартуп Баттлефиелд 2026 учун аризалар қабул қилиш муддати 8-июнга қадар узайтирилди. Бу янги авлод стартаплари учун ўз салоҳиятини намоён этиш учун ноёб имкониятдир.

Ғолиблар орасида Кевин Дамоа (Глīд асосчиси, 2025-йил ғолиби) каби ҳарбий логистика соҳасидан келган тадбиркорлар борлиги, муваффақиятли асосчилар ҳар қандай соҳадан чиқиши мумкинлигини исботламоқда. Шунингдек, геККо Материалс асосчиси Капелла Керст каби инноваторлар ҳам ўз йўлларини айнан шу ердан бошлашган. TechCrunch ўзининг Буилд Моде подкасти орқали ушбу асосчиларнинг жамоа йиғиш ва инвестиция жалб қилиш борасидаги тажрибалари билан бўлишиб келмоқда.

Стартуп БаттлефиелдTechCrunchDropboxИнвестицияСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин