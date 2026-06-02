Флорида штати OpenAI ва Sam Altman устидан судга шикоят киритди

·56·Техно
Флорида штати OpenAI ва Sam Altman устидан судга шикоят киритди

Флорида штати Бош прокуратураси OpenAI компанияси ва унинг раҳбари Sam Altman устидан судга даъво киритди. Бу ChatGPT чатботининг зўравонлик ҳолатларига алоқадорлиги юзасидан штат даражасидаги илк расмий суд жараёнидир. Даъвода компания "сунъий интеллект пойгаси"да ғолиб бўлиш ва катта бойлик орттириш мақсадида хавфсизлик чораларига эътиборсизлик қилганликда айбланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Флорида Бош прокурори Джеймс Утмеиернинг таъкидлашича, OpenAI ва Sam Altman ички ва ташқи хавфсизлик огоҳлантиришларини эътиборсиз қолдириб, болалар ҳаётини хавф остига қўйган. 83 саҳифалик даъво аризасида ChatGPT туфайли оммавий отишмалар содир этилгани, заиф қатлам вакиллари ўз жонига қасд қилишга ундалгани ва вояга етмаганларда ушбу воситага нисбатан боғлиқлик юзага келгани келтирилган.

Апрел ойида бошланган жиноий тергов доирасида ChatGPT ўтган йили Флорида штат университети (ФСУ) ҳудудида содир бўлган оммавий отишмада қандай рол ўйнагани ўрганилмоқда. Маълумотларга кўра, ҳужумчи воқеадан аввал чатбот билан маслаҳатлашган. OpenAI вакиллари эса ушбу фожиа учун жавобгарликни рад этиб, ChatGPT жиноятга сабабчи эмаслигини таъкидлаб келмоқда.

Бу OpenAI учун ягона ҳуқуқий муаммо эмас. Аввалроқ компания ўз жонига қасд қилиш усуллари ҳақида маълумот бергани учун Калифорниялик ўсмирнинг ота-онаси томонидан судга берилган эди. Шунингдек, яқинда Elon Musk томонидан очилган суд иши ҳам якунига етган бўлиб, унда тадбиркор компанияни инсониятга ёрдам бериш миссиясидан воз кечиб, тижорат ташкилотига айланганликда айблаган эди.

OpenAIChatGPTSam AltmanФлоридаСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин