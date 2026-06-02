Россияда чекловлар вақтида ҳам интернетга кириш таъминланади

·52·Техно
Россияда чекловлар вақтида ҳам интернетга кириш таъминланади

Россия президенти Владимир Путин ҳукумат ва Федерал хавфсизлик хизматига (ФСБ) фуқароларнинг интернетга барқарор ва узлуксиз киришини таъминлаш бўйича топшириқ берди. Ушбу кўрсатма ҳатто тармоқда чекловлар жорий этилган даврларда ҳам амал қилиши лозимлиги таъкидланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кремл сайтида эълон қилинган ҳужжатга кўра, асосий эътибор ўта муҳим рақамли сервисларнинг ишлашига қаратилади. Биринчи навбатда, соғлиқни сақлаш тизимлари, давлат хизматлари портали ҳамда тўлов тизимларини ўз ичига олган молиявий инфратузилманинг дахлсизлиги таъминланиши шарт.

Мазкур сервислар ҳар қандай чеклов чоралари қўлланилган тақдирда ҳам ўз иш қобилиятини сақлаб қолиши керак. Бу чора-тадбирлар рақамли иқтисодиёт ва ижтимоий соҳанинг барқарорлигини сақлашга қаратилган стратегиянинг бир қисми сифатида кўрилмоқда.

Топшириқнинг ижроси ҳукумат раиси Михаил Мишустин ва ФСБ директори Александр Бортников зиммасига юклатилди. Масъуллар амалга оширилган ишлар бўйича ҳисоботни жорий йилнинг 1-июльига қадар тақдим этишлари лозим.

РоссияИнтернетФСБРақамли ТехнологияларХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин