Суюқ ёқилғи даври тугайдими? АҚШда инқилобий плазмали двигател яратилди

·92·Техно
Суюқ ёқилғи даври тугайдими? АҚШда инқилобий плазмали двигател яратилди

Американинг Те Аэроспасе Корпоратион корпорацияси замонавий космонавтиканинг энг мураккаб технологияларидан бири — парвоз давомида бир неча бор ўчириб-ёқиш мумкин бўлган қаттиқ ёқилғили ракета двигателини ишлаб чиқишда катта муваффақиятга эришганини маълум қилди. Тадқиқотчилар гуруҳи аллақачон двигателнинг экспериментал прототипини яратишга муваффақ бўлишди. Унда минимал энергия сарфлайдиган, электрон бошқариладиган плазма импульсларидан фойдаланилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Анъанавий қаттиқ ёқилғили двигателларнинг асосий муаммоси шундаки, ёқилғи бир марта аланга олгач, у тўлиқ ёниб битмагунча жараённи тўхтатиб бўлмайди. Суюқ ёқилғили двигателлардан фарқли ўлароқ, уларни ўчириш, қайта ишга тушириш ёки тортиш кучини аниқ созлаш имконсиз эди. Шу сабабли мураккаб космик миссиялар учун одатда қимматроқ ва техник жиҳатдан мураккаб суюқ двигател қурилмалари қўлланилади.

Ушбу масалани ҳал қилиш учун Те Аэроспасе Корпоратион мутахассислари Жанубий Калифорния университети ва Ҳарбий-денгиз аспирантураси ходимлари билан куч бирлаштирди. Тадқиқотчилар наносекундли плазма импульслари (НППД) технологиясини синовдан ўтказмоқдалар. Бу усул ўта қисқа электр разрядлари ёрдамида қаттиқ ёқилғининг ёниш жараёнини бошқариш имконини беради. Технологиянинг асоси давомийлиги 100 наносекунддан кам бўлган юқори кучланишли импульслар орқали паст ҳароратли плазма ҳосил қилишга таянади.

Қаттиқ ёқилғили двигателлар ўзининг содда конструкцияси, ишончлилиги ва нисбатан кичик вазнда юқори тортиш кучи бера олиши билан космик соҳада кенг қўлланилади. Уларда мураккаб турбонасослар ва клапанлар мавжуд эмас, бу эса уларни арзон ва эксплуатация қилишда қулай қилади. Янги технология ушбу афзалликларни сақлаб қолган ҳолда, ёниш жараёнини назорат қилиш ва двигателни қайта ёқиш имконини беради.

Ишлаб чиқувчиларнинг сўзларига кўра, янги тизим турли турдаги қаттиқ ёқилғиларда ишлаши мумкин ва оғир босимли бакларни талаб қилмайди. Бу технология КубеСат форматидаги митти сунъий йўлдошлар учун ҳам, йирик космик аппаратлар учун ҳам мос келади. Ҳозирда лойиҳа тадқиқотларнинг дастлабки босқичида, бироқ келажакда у сунъий йўлдошларнинг орбитал манёврлар қилиш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтириши кутилмоқда.

КосмосРакетаТехнологияАэроспасеИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин