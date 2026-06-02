Россия 10 йил ичида 500 та янги самолёт ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда

·100·Техно
Россия 10 йил ичида 500 та янги самолёт ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда

Бирлашган авиация корпорацияси (ОАК) раҳбари Вадим Бадеха яқин 10–12 йил ичида Россия авиакомпанияларининг янги самолётларга бўлган эҳтиёжини қарийб 500 та деб баҳолади. Ушбу режа Boeing ва Airбус каби хорижий лайнерлар паркининг босқичма-босқич сафдан чиқиши фонида импорт ўрнини босувчи маҳаллий техникаларга ўтишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бадеханинг сўзларига кўра, фуқаро авиацияси самолётларининг биринчи партияси учун шартномалар имзоланган ва улар ҳозирда ишлаб чиқариш жараёнида. Кейинги партиялар бўйича асосий параметрлар келишиб олинган бўлиб, эндиликда компания ушбу келишувларни расмий шартномалар орқали мустаҳкамлаши лозим. Инвестиция дастурининг якунланиши ушбу ҳажмдаги ишлаб чиқаришни амалга оширишга имкон беради.

Россия Саноат ва савдо вазирлиги вакилларининг маълум қилишича, маҳаллий самолётларнинг иккинчи партиясини ишга тушириш учун 3 триллион рублдан ортиқ маблағ талаб этилади. Ҳукуматга тақдим этилган таклифлар кўриб чиқилгач, авиация соҳасини ривожлантиришнинг янги комплекс дастури тасдиқланиши кутилмоқда.

Режалаштирилган етказиб беришлар орасида "Аэрофлот" учун 90 та MS-21, С7 авиакомпанияси учун 100 та Ту-214, "Аврора" учун 20 та Ил-114-300 ҳамда камида 100 та импорт ўрнини босувчи СЖ-100 самолётлари мавжуд. ОАК ушбу эҳтиёжлар авиакомпаниялар томонидан аниқ буюртмалар билан тасдиқланишига ишонч билдирмоқда.

АвиацияРоссияОАКСамолётТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин