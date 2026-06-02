Россия 10 йил ичида 500 та янги самолёт ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда
Бирлашган авиация корпорацияси (ОАК) раҳбари Вадим Бадеха яқин 10–12 йил ичида Россия авиакомпанияларининг янги самолётларга бўлган эҳтиёжини қарийб 500 та деб баҳолади. Ушбу режа Boeing ва Airбус каби хорижий лайнерлар паркининг босқичма-босқич сафдан чиқиши фонида импорт ўрнини босувчи маҳаллий техникаларга ўтишни кўзда тутади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бадеханинг сўзларига кўра, фуқаро авиацияси самолётларининг биринчи партияси учун шартномалар имзоланган ва улар ҳозирда ишлаб чиқариш жараёнида. Кейинги партиялар бўйича асосий параметрлар келишиб олинган бўлиб, эндиликда компания ушбу келишувларни расмий шартномалар орқали мустаҳкамлаши лозим. Инвестиция дастурининг якунланиши ушбу ҳажмдаги ишлаб чиқаришни амалга оширишга имкон беради.
Россия Саноат ва савдо вазирлиги вакилларининг маълум қилишича, маҳаллий самолётларнинг иккинчи партиясини ишга тушириш учун 3 триллион рублдан ортиқ маблағ талаб этилади. Ҳукуматга тақдим этилган таклифлар кўриб чиқилгач, авиация соҳасини ривожлантиришнинг янги комплекс дастури тасдиқланиши кутилмоқда.
Режалаштирилган етказиб беришлар орасида "Аэрофлот" учун 90 та MS-21, С7 авиакомпанияси учун 100 та Ту-214, "Аврора" учун 20 та Ил-114-300 ҳамда камида 100 та импорт ўрнини босувчи СЖ-100 самолётлари мавжуд. ОАК ушбу эҳтиёжлар авиакомпаниялар томонидан аниқ буюртмалар билан тасдиқланишига ишонч билдирмоқда.
…