Мач Индустриес мудофаа стартапи бир йилда ўз қийматини 4 бараварга оширди

·59·Техно
Мач Индустриес мудофаа стартапи бир йилда ўз қийматини 4 бараварга оширди

22 ёшли Итан Торнтон томонидан асос солинган Мач Индустриес мудофаа технологиялари стартапи К сериясидаги инвестиция раундида 300 миллион доллар жалб қилди. Мазкур молиялаштириш босқичидан сўнг компаниянинг бозор қиймати 1,8 миллиард долларга етди. Бу ўтган йилги кўрсаткичдан қарийб тўрт баравар кўпдир — 2025-йил июн ойида компания 470 миллион долларга баҳоланган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу инвестиция раундига Инфините Капитал ва Риббит Капитал жамғармалари бошчилик қилди. Шунингдек, лойиҳада Бедрокк Капитал, Сеқуоиа Капитал ва Хосла Вентурес каби йирик инвесторлар иштирок этган. Мач Индустриес асосчиси Итан Торнтоннинг сўзларига кўра, автоном қурол тизимларини ишлаб чиқариш катта капитал талаб қилади, шу сабабли компания дастлаб 200 миллион доллар жалб қилишни режалаштирган эди, бироқ инвесторлар қизиқиши юқорилиги сабабли бу миқдор 300 миллион долларга оширилди.

2023-йилда ташкил этилган Мач Индустриес ҳозирда бешта автоном восита устида иш олиб бормоқда: Випер (вертикал учиш-қўниш хусусиятига эга реактив аппарат), Глиде (юқори баландликдаги планер), Стратос (ҳаво кузатув платформаси), Дарт (дронларга қарши арзон тутувчи восита) ва Piке (узоқ масофали ўқ-дориларни учириш қурилмаси). Компания келаси йили ушбу тизимларнинг камида учтасини ишлаб чиқаришни бошлашни режалаштирмоқда.

Бундан ташқари, стартап яқинда АҚШ Мудофаа вазирлиги (Pentagon) билан янги шартнома имзолади. Дефенсе Инноватион Унит (ДИУ) билан тузилган келишувга кўра, компания Ҳарбий-денгиз кучлари учун учиш-қўниш йўлагига боғлиқ бўлмаган йирик зарбдор самолёт ишлаб чиқади. Ушбу лойиҳа келажакда тижорат мақсадларида ҳам қўлланилиши мумкин.

Ҳозирда Мач Индустриес жамоаси 350 нафардан ортиқ ходимни ташкил этади. Компания Калифорниянинг Хантингтон-Бич шаҳрида 10 минг квадрат метрдан ортиқ майдонни эгаллаган ишлаб чиқариш заводига, шунингдек, бошқа ҳудудларда дизайн ва лойиҳалаш марказларига эга. Итан Торнтон 19 ёшида МIT (Массачусетс технология институти)ни ташлаб, ушбу стартапга асос солган эди.

Мач ИндустриесМудофааСтартапАвтоном ҚуролларИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сайтлар энди сунъий интеллект натижаларини кузата оладиБугун, 08:26ChatGPT тарихда энг тез 1 миллиард фойдаланувчига эга бўлган иловага айландиБугун, 08:26Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин