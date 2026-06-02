Келажак технологияси: Samsung илк бор ҲБМ5 хотирасини намойиш этди

·42·Техно
Келажак технологияси: Samsung илк бор ҲБМ5 хотирасини намойиш этди

Samsung компанияси Компутех Таипеи 2026 халқаро компьютер кўргазмасида дунёдаги илк ҲБМ5 хотира стандартини тақдим этди. Саккизинчи авлодга мансуб ушбу маълумотларни сақлаш технологияси юқори унумдорликдаги ҳисоблашлар ва сунъий интеллект моделларини ўқитиш соҳасидаги келажакдаги эҳтиёжларни қондириш учун ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ҲБМ5 хотирасининг 2029-йилдан 2031-йилгача бўлган даврда бозорга чиқарилиши кутилмоқда. Ишлаб чиқариш жараёнида энг илғор технологиялардан фойдаланилади: тахминларга кўра, у 2 нм базавий кристал ҳамда 1 нм ДRAM чиплари комбинациясига асосланади. Бу эса қурилманинг энергия самарадорлигини сезиларли даражада оширади.

Иссиқликни чиқариб юбориш масаласида Samsung мутлақо янгича ёндашувни қўлламоқда. ҲБМ5 стандартидаги ўта юқори энергия сарфи муаммосини ҳал қилиш учун иммерсион совутиш технологиясидан фойдаланилади. Бу усулда кристал ва бутун корпус бевосита махсус совутувчи суюқликка ботирилади.

Унумдорлик кўрсаткичларига кўра, ҲБМ5 стандарти 4096 битли кириш-чиқиш (И/О) интерфейсига ўтиши кутилмоқда, бу HBM4 кўрсаткичидан икки баравар кўпдир. Стандарт сифатида 16 қатламли (16-Ҳи) архитектура танланади ва ҳар бир стекнинг ўтказиш қобилияти сониясига 4 TB гача кўтарилиши башорат қилинмоқда.

SamsungҲБМ5ТехнологияСунъий IntelлектКомпутех
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин