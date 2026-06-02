Келажак технологияси: Samsung илк бор ҲБМ5 хотирасини намойиш этди
Samsung компанияси Компутех Таипеи 2026 халқаро компьютер кўргазмасида дунёдаги илк ҲБМ5 хотира стандартини тақдим этди. Саккизинчи авлодга мансуб ушбу маълумотларни сақлаш технологияси юқори унумдорликдаги ҳисоблашлар ва сунъий интеллект моделларини ўқитиш соҳасидаги келажакдаги эҳтиёжларни қондириш учун ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ҲБМ5 хотирасининг 2029-йилдан 2031-йилгача бўлган даврда бозорга чиқарилиши кутилмоқда. Ишлаб чиқариш жараёнида энг илғор технологиялардан фойдаланилади: тахминларга кўра, у 2 нм базавий кристал ҳамда 1 нм ДRAM чиплари комбинациясига асосланади. Бу эса қурилманинг энергия самарадорлигини сезиларли даражада оширади.
Иссиқликни чиқариб юбориш масаласида Samsung мутлақо янгича ёндашувни қўлламоқда. ҲБМ5 стандартидаги ўта юқори энергия сарфи муаммосини ҳал қилиш учун иммерсион совутиш технологиясидан фойдаланилади. Бу усулда кристал ва бутун корпус бевосита махсус совутувчи суюқликка ботирилади.
Унумдорлик кўрсаткичларига кўра, ҲБМ5 стандарти 4096 битли кириш-чиқиш (И/О) интерфейсига ўтиши кутилмоқда, бу HBM4 кўрсаткичидан икки баравар кўпдир. Стандарт сифатида 16 қатламли (16-Ҳи) архитектура танланади ва ҳар бир стекнинг ўтказиш қобилияти сониясига 4 TB гача кўтарилиши башорат қилинмоқда.
…