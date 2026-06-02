Ип Ман: Huawei рекорд даражадаги аккумуляторга эга янги смартфон тайёрламоқда

·60·Техно
Ип Ман: Huawei рекорд даражадаги аккумуляторга эга янги смартфон тайёрламоқда

Таниқли инсайдер Digital Chat Station Huawei компаниясининг Энжой туркумига мансуб янги Энжой 100 Pro Max смартфони ҳақидаги маълумотлар билан бўлишди. Қурилма компания ичида "Ип Ман" кодли номи остида ишлаб чиқилмоқда ва унинг расмий тақдимоти 2026-йилнинг охирига яқин ўтказилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумот учун, Ип Ман (1893–1972) — машҳур хитойлик яккакураш устаси бўлиб, у Вин-Чун услубини очиқ ўргатишни бошлаган биринчи инсон сифатида тарихда қолган. Янги смартфоннинг асосий ўзига хослиги бренд тарихидаги рекорд даражадаги сиғимга эга аккумулятор бўлиши айтилмоқда.

Техник жиҳатдан қурилманинг яна бир муҳим элементи янги авлод Кирин 8 бир кристалли тизими (СоК) бўлади. Ушбу процессор қурилманинг унумдорлиги ва энергия самарадорлигини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, ушбу туркумнинг аввалги вакили — Энжой 90 Pro Max сотувлар бошланишиданоқ бозорда катта муваффақият қозонган эди. У JD.com платформасида 1000 дан 2000 юангача бўлган нарх сегментида кўплаб машҳур моделларни ортда қолдириб, энг кўп сотилган смартфонлар рўйхатида биринчи ўринни эгаллаган.

HuaweiСмартфонКирин 8ТехнологияИп Ман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53Асус компанияси ҳимояланган ЭхпертСентер П200 АиО моноблокини тақдим этдиБугун, 06:25Ulefone Армор Mini 5: 100 долларлик ихчам ва ҳимояланган смартфонБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин