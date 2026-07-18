Исроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчи

·29·Дунё
Исроил маҳбуслар қочмаслиги учун қамоқхонани тимсоҳлар билан ўрамоқчи

Исроилда фаластинлик маҳбуслар сақланадиган янги қамоқхона атрофини Нил тимсоҳлари билан ўраш режаси катта муҳокамаларга сабаб бўлди. Бунинг учун мамлакат ҳукумати мазкур ҳайвонларнинг ҳуқуқий мақомини ўзгартириб, улардан хавфсизлик мақсадларида фойдаланиш имконини берувчи қарор қабул қилди.

Маълум қилинишича, Атроф-муҳит вазири Идит Силман Нил тимсоҳларини ҳимоя қилинадиган турлар рўйхатидан чиқариш ҳақидаги фармонни имзолаган. Энди давлат ушбу судралиб юрувчиларни махсус муҳофаза тизимларида қўллаш ҳуқуқига эга бўлади.

Бу ташаббус Миллий хавфсизлик вазири Итамар Бен Гвир томонидан илгари сурилган ғоя асосида амалга оширилмоқда. У бир неча ой аввал фаластинлик маҳбуслар учун қуриладиган қамоқхона атрофида тимсоҳлар сақланадиган ҳимоя ҳудуди ташкил этишни таклиф қилган эди. Бен Гвир бу ғоя АҚШдаги “Аллигатор Алкатрас” номи билан танилган муҳожирлар марказидан илҳомланганини айтган.

Вазир ҳатто ижтимоий тармоқда сунъий интеллект ёрдамида яратилган, қўлида тимсоҳ етаклаб турган суратини эълон қилиб, қочишга уринганлар учун кескин огоҳлантирувчи изоҳ ҳам қолдирди.

Бироқ мазкур режа экологлар ва ҳуқуқшунослар томонидан қаттиқ танқид қилинмоқда. Мутахассислар тимсоҳлардан тирик қўриқчи сифатида фойдаланиш ҳам ҳайвонлар ҳуқуқига, ҳам хавфсизлик талабларига зид эканини таъкидламоқда.

Исроил Табиат ва боғлар бошқармаси Нил тимсоҳлари фақат илмий тадқиқот ва табиатни муҳофаза қилиш мақсадида сақланиши кераклигини билдирди. Экологик ташкилотлар эса қамоқхоналарда замонавий хавфсизлик технологияларидан фойдаланиш лозимлигини, ҳайвонларни эса бундай вазифага жалб этиш мумкин эмаслигини айтмоқда.

Мутахассислар яна бир муҳим жиҳатга эътибор қаратди. Уларга кўра, қиш фаслида тимсоҳларнинг фаоллиги кескин пасаяди, шу боис улар доимий қўриқчилик вазифасини бажара олмайди.

Айни пайтда ушбу режа Исроил жамоатчилиги ва халқаро ташкилотлар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлиб, уни амалга ошириш юзасидан муҳокамалар давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихда илк бор роботлар MMA жангида ўзаро беллашдиТарихда илк бор роботлар MMA жангида ўзаро беллашдиКеча, 21:40Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!Пеленинг финал футболкаси аукционда деярли 5 млн долларга сотилди!Кеча, 19:13Уганданинг 86 ёшли бош вазир ўринбосари яна муҳокама марказидаУганданинг 86 ёшли бош вазир ўринбосари яна муҳокама марказидаКеча, 19:06Неймар 23 млн долларлик яхта сотиб олдиНеймар 23 млн долларлик яхта сотиб олдиКеча, 18:49Ота-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган эканОта-онаси излаган қиз 35 йил давомида ёнида яшаган эканКеча, 18:49Хитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирдиХитойда келин қайнонасини калтаклаб, тўрт қовурғасини синдирдиКеча, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?