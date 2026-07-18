Databricks компанияси 188 миллиард долларга баҳоланиб, сунъий интеллект бозорида рекорд ўрнатди
Маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш соҳасида жаҳон етакчиларидан бири бўлган Databricks компанияси ўзининг бозор қийматини 188 миллиард долларга етказганини эълон қилди. Коатуе венчур жамғармаси бошчилигидаги янги инвестиция босқичи ушбу технологик гигантнинг нафақат маълумотлар омбори, балки замонавий сунъий интеллект (AI) экотизимининг ажралмас қисмига айланганини тасдиқламоқда. Бу кўрсаткич компанияни дунёдаги энг қиммат хусусий технологик стартаплар қаторига олиб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Databricks жалб қилинган инвестициянинг аниқ миқдорини очиқламаган бўлса-да, инсайдерлар бу рақам тахминан 3 миллиард долларни ташкил этишини билдирмоқда. Қизиқарли жиҳати шундаки, компания маблағлар ҳали тўлиқ ҳисоб рақамига келиб тушмасданоқ ўзининг янги қийматини эълон қилди. Экспертларнинг фикрича, бу инвесторларнинг компанияга бўлган юқори ишончи ва бозорнинг сунъий интеллектга асосланган ечимларга бўлган катта эҳтиёжи билан боғлиқ.
Катта маълумотлардан сунъий интеллект сари2013-йилда асос солинган Databricks ўз фаолиятини корхоналарга булутли технологиялар ёрдамида улкан ҳажмдаги маълумотларни сақлаш ва тезкор таҳлил қилиш имконини берувчи дастурий таъминот билан бошлаган эди. Бироқ ChatGPT пайдо бўлишидан олдинги даврда (БК - Бефоре ChatGPT) оддий SaaS провайдери сифатида кўрилган компания, сўнгги бир ярим йил ичида ўз қиёфасини тубдан ўзгартирди. Бугунги кунда у корпоратив мижозлар учун AI моделларини яратиш ва бошқаришда асосий платформага айланди.
Компаниянинг муваффақияти унинг қўлида улкан ҳажмдаги корпоратив маълумотлар тўпланганлиги билан изоҳланади. Компаниялар ўзларининг махфий маълумотлари асосида AI моделларини ўқитишни истаганларида, Databricks уларга хавфсизлик ва бошқарувни таъминловчи тайёр ечимларни таклиф қилди. Лакебасе каби AI агентлари учун махсус маълумотлар базаси ва Унитй каби AI шлюзларининг ишга туширилиши компаниянинг ушбу соҳадаги мавқеини янада мустаҳкамлади.
Инвестициялар кетма-кетлиги ва бозор тенденциялариDatabricks сўнгги йилларда инвестиция жалб қилиш бўйича ўзига хос пойга уюштирди. Компаниянинг ўсиш суръати ҳайратланарли:
- 2024-йил декабрда 62 миллиард доллар баҳо билан 10 миллиард доллар жалб қилинган;
- 2025-йил сентябрда қиймат 100 миллиард долларга етган;
- 2026-йил февралда эса 134 миллиард доллар баҳо билан яна 5 миллиард доллар сармоя олинган.
Databricks шунингдек, харажатларни оптималлаштириш мақсадида очиқ кодли моделлардан, хусусан, Хитойнинг очиқ вазнли моделларидан фойдаланиш тенденциясини ҳам қўллаб-қувватламоқда. Компания дастурлаш ишлари учун Z.ai томонидан ишлаб чиқилган ГЛМ 5.2 моделини фаол тарғиб қилмоқда. Компания бош директори Али Гҳодси яқинда ўзининг 3000 нафар дастурчиси учун AI харажатларини бошқариш бўйича ички тест натижалари билан ўртоқлашиб, самарадорликни ошириш йўлларини кўрсатиб берди.
Ушбу янгилик Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган IT-сектори учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий компаниялар катта маълумотлар (Биг Дата) билан ишлашда Databricks каби платформаларнинг тажрибасини ўрганиши, сунъий интеллектни корпоратив бошқарувга интеграция қилишда жаҳон стандартларидан андоза олиши мумкин. Databricks қийматининг 188 миллиард долларга етиши, глобал бозорда AI инфратузилмасига бўлган талаб ҳали узоқ вақт пасаймаслигидан далолат беради.
…