Databricks компанияси 188 миллиард долларга баҳоланиб, сунъий интеллект бозорида рекорд ўрнатди

·23·Техно
Databricks компанияси 188 миллиард долларга баҳоланиб, сунъий интеллект бозорида рекорд ўрнатди

Маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш соҳасида жаҳон етакчиларидан бири бўлган Databricks компанияси ўзининг бозор қийматини 188 миллиард долларга етказганини эълон қилди. Коатуе венчур жамғармаси бошчилигидаги янги инвестиция босқичи ушбу технологик гигантнинг нафақат маълумотлар омбори, балки замонавий сунъий интеллект (AI) экотизимининг ажралмас қисмига айланганини тасдиқламоқда. Бу кўрсаткич компанияни дунёдаги энг қиммат хусусий технологик стартаплар қаторига олиб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри маълумотларига кўра, Databricks жалб қилинган инвестициянинг аниқ миқдорини очиқламаган бўлса-да, инсайдерлар бу рақам тахминан 3 миллиард долларни ташкил этишини билдирмоқда. Қизиқарли жиҳати шундаки, компания маблағлар ҳали тўлиқ ҳисоб рақамига келиб тушмасданоқ ўзининг янги қийматини эълон қилди. Экспертларнинг фикрича, бу инвесторларнинг компанияга бўлган юқори ишончи ва бозорнинг сунъий интеллектга асосланган ечимларга бўлган катта эҳтиёжи билан боғлиқ.

Катта маълумотлардан сунъий интеллект сари

2013-йилда асос солинган Databricks ўз фаолиятини корхоналарга булутли технологиялар ёрдамида улкан ҳажмдаги маълумотларни сақлаш ва тезкор таҳлил қилиш имконини берувчи дастурий таъминот билан бошлаган эди. Бироқ ChatGPT пайдо бўлишидан олдинги даврда (БК - Бефоре ChatGPT) оддий SaaS провайдери сифатида кўрилган компания, сўнгги бир ярим йил ичида ўз қиёфасини тубдан ўзгартирди. Бугунги кунда у корпоратив мижозлар учун AI моделларини яратиш ва бошқаришда асосий платформага айланди.

Компаниянинг муваффақияти унинг қўлида улкан ҳажмдаги корпоратив маълумотлар тўпланганлиги билан изоҳланади. Компаниялар ўзларининг махфий маълумотлари асосида AI моделларини ўқитишни истаганларида, Databricks уларга хавфсизлик ва бошқарувни таъминловчи тайёр ечимларни таклиф қилди. Лакебасе каби AI агентлари учун махсус маълумотлар базаси ва Унитй каби AI шлюзларининг ишга туширилиши компаниянинг ушбу соҳадаги мавқеини янада мустаҳкамлади.

Инвестициялар кетма-кетлиги ва бозор тенденциялари

Databricks сўнгги йилларда инвестиция жалб қилиш бўйича ўзига хос пойга уюштирди. Компаниянинг ўсиш суръати ҳайратланарли:

  • 2024-йил декабрда 62 миллиард доллар баҳо билан 10 миллиард доллар жалб қилинган;
  • 2025-йил сентябрда қиймат 100 миллиард долларга етган;
  • 2026-йил февралда эса 134 миллиард доллар баҳо билан яна 5 миллиард доллар сармоя олинган.
Компаниянинг бундай тезкор ўсиши ҳатто технологик ҳамжамиятда ҳазилларга ҳам сабаб бўлди. Кўпчилик компания инвестиция босқичларини белгилаш учун алифбо ҳарфлари тугаб қолиши (Сериес АА босқичигача етиб бориш) ҳақида мемлар тарқатмоқда. Бироқ, бу ҳазиллар ортида компаниянинг реал ва барқарор технологик пойдевори ётибди.

Databricks шунингдек, харажатларни оптималлаштириш мақсадида очиқ кодли моделлардан, хусусан, Хитойнинг очиқ вазнли моделларидан фойдаланиш тенденциясини ҳам қўллаб-қувватламоқда. Компания дастурлаш ишлари учун Z.ai томонидан ишлаб чиқилган ГЛМ 5.2 моделини фаол тарғиб қилмоқда. Компания бош директори Али Гҳодси яқинда ўзининг 3000 нафар дастурчиси учун AI харажатларини бошқариш бўйича ички тест натижалари билан ўртоқлашиб, самарадорликни ошириш йўлларини кўрсатиб берди.

Ушбу янгилик Ўзбекистоннинг жадал ривожланаётган IT-сектори учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Маҳаллий компаниялар катта маълумотлар (Биг Дата) билан ишлашда Databricks каби платформаларнинг тажрибасини ўрганиши, сунъий интеллектни корпоратив бошқарувга интеграция қилишда жаҳон стандартларидан андоза олиши мумкин. Databricks қийматининг 188 миллиард долларга етиши, глобал бозорда AI инфратузилмасига бўлган талаб ҳали узоқ вақт пасаймаслигидан далолат беради.

DatabricksСунъий ИнтеллектИнвестицияТехнологияБиг Дата
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиАҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиБугун, 03:58Верту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиВерту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиБугун, 03:54NASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиNASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юбордиБугун, 03:26Халқаро коинот станциясига янги авлод учувчи роботи юбориладиХалқаро коинот станциясига янги авлод учувчи роботи юбориладиБугун, 02:57Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиСунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиБугун, 02:29Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичСербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичБугун, 02:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди