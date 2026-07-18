NASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юборди

·16·Техно
NASA Псйче аппарати Марс юзасининг ноёб тасвирларини Ерга юборди

NASA агентлигининг Псйче космик аппарати узоқ коинот сари парвози давомида Марс сайёраси ёнидан ўтиб кетаётиб, унинг юзасидаги мураккаб релеф шакллари акс этган юқори аниқликдаги суратларни олди. Ушбу миссиянинг асосий мақсади Марс бўлмаса-да, сайёра ёнидан ўтиш чоғида амалга оширилган суратга олиш ишлари аппаратнинг илмий ускуналарини синовдан ўтказиш ва қизил сайёра геологиясига янгича нигоҳ ташлаш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, суратлар 2026-йил 15-май куни аппаратнинг мультиспектрал камераси ёрдамида олинган ва кейинчалик рангли мозаика кўринишида бирлаштирилган. Тасвирларда Марснинг жанубий тоғли ҳудудлари, хусусан, Иапйгиа деб аталадиган минтақанинг ўзига хос хусусиятлари яққол кўзга ташланади. Псйче аппарати сайёра дискининг шимоли-шарқидан жануби-ғарби томон ҳаракатланиб, бутун жараённи бор-йўғи 6 дақиқа ичида муҳрлашга улгурган.

Олинган маълумотларнинг рухсат этиш аниқлиги ҳар бир пиксел учун 381 метрдан 440 метргача етади. Камера яқин инфрақизил, яшил ва кўк рангли фильтрлардан фойдаланган ҳолда сиртнинг турли қисмлари орасидаги фарқларни очиб берди. Бу эса олимларга Марс юзасидаги йирик кратерлар, тизмалар, шамол таъсирида ҳосил бўлган излар ва вулқон текисликларининг таркибини батафсилроқ ўрганишга ёрдам беради.

Марс геологиясининг янги қирралари

Тасвирланган ҳудуднинг марказий қисмидан бироз пастроқда диаметри тахминан 114 километрга тенг бўлган Фоурниер зарба кратери жойлашган. Шунингдек, кадрнинг чап қисмида Оенотриа Скопули деб номланувчи улкан жарликлар тизими кўзга ташланади. Ушбу геологик объект шимоли-шарқдаги йирик Исидис ҳавзаси билан боғлиқ бўлиб, Марс юзасининг шаклланиш тарихи ва тўқнашувлар даврини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга.

Псйче миссиясининг бундай муваффақиятли маневрлари нафақат техник жиҳатдан муҳим, балки Ўзбекистон каби астрономияга қизиқиш юқори бўлган мамлакатлар ёшлари учун ҳам коинот тадқиқотларининг қанчалик кенг кўламли эканини кўрсатади. Замонавий технологиялар ёрдамида миллионлаб километр масофадан бундай аниқликдаги маълумотларни олиш инсониятнинг интеллектуал салоҳияти қай даражага етганидан далолатдир.

Асосий мақсад — сирли металл астероид

NASA ушбу зондни Марс ва Юпитер орбиталари орасидаги асосий астероидлар белбоғида жойлашган, ўзига хос металл таркибга эга Псйче астероидини ўрганиш учун учирган. Олимларнинг фикрича, ушбу астероид қадимги сайёраларнинг шаклланиш жараёнида иштирок этган "қурилиш блоклари" — планетезималларнинг ядроси бўлиши мумкин. Марс ёнидан ўтиш эса аппаратга керакли гравитацион тезланишни бериш ва йўналишни тўғрилаш учун хизмат қилди.

Режага кўра, Псйче астероидининг гравитацияси космик аппаратни 2029-йилнинг июль ойи охирида ўзига тортади. Август ойидан бошлаб эса асосий илмий дастур старт олади. Аппарат тахминан икки йил давомида астероид орбитасида бўлиб, унинг таркиби, тузилиши ва келиб чиқиш сирларини ўрганади. Бу тадқиқотлар Ер каби қаттиқ сиртли сайёраларнинг қандай пайдо бўлганини тушунишга ёрдам беради.

NASAПсйчеМарсКосмосАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиАҚШ гиперовозли қуроллар пойгасида етакчилик учун Кратос компаниясига 400 млн доллар ажратдиБугун, 03:58Верту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиВерту компанияси раҳбарлар учун 6 880 долларлик Алпҳафолд смартфонини тақдим этдиБугун, 03:54Databricks компанияси 188 миллиард долларга баҳоланиб, сунъий интеллект бозорида рекорд ўрнатдиDatabricks компанияси 188 миллиард долларга баҳоланиб, сунъий интеллект бозорида рекорд ўрнатдиБугун, 03:22Халқаро коинот станциясига янги авлод учувчи роботи юбориладиХалқаро коинот станциясига янги авлод учувчи роботи юбориладиБугун, 02:57Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиСунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиБугун, 02:29Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичСербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичБугун, 02:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди