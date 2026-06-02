Пасифик Фусион термоядровий энергетикада янги рекорд ўрнатди

·60·Техно
Пасифик Фусион термоядровий энергетикада янги рекорд ўрнатди

Пасифик Фусион компанияси ўзининг янги пульсер модули прототипини намойиш этди. Ушбу қурилма бор-йўғи 80 наносекунд ичида 440 гигаватт қувват ҳосил қилишга қодир. Мазкур муваффақият компанияга ўзининг илк намойиш термоядровий электр станцияси қурилишини бошлаш имконини беради. Қурилиш ишлари жорий йилнинг ёз фаслида старт олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания вакилларининг TechCrunch нашрига маълум қилишича, юк контейнери ҳажмидаги ушбу прототипнинг муваффақиятли синовлари 1 миллиард доллардан ортиқ бўлган Сериес А инвестиция раундининг навбатдаги қисмини фаоллаштирди. Пасифик Фусион ҳозирда дунёдаги энг кўп молиялаштирилган термоядровий стартаплардан бири ҳисобланади. Бундай молиявий модел компания раҳбариятига доимий сармоя қидиришдан кўра, бутун эътиборни техник ютуқларга қаратиш имконини бермоқда.

Пасифик Фусион инерциал термоядровий синтез усулидан фойдаланмоқда. Реактор таркибидаги 156 та пульсер модули ўта кучли электр энергиясини кичик ёқилғи нишонига йўналтиради. Бу жараён ўчиргич ўлчамидаги ёқилғи капсуласи атрофида кучли магнит майдонини ҳосил қилиб, уни атомлар бирлашгунча ва улкан энергия ажралиб чиққунча сиқади.

Ҳозирги кунда инерциал синтез — сарфланганидан кўра кўпроқ энергия олиш имконини берган ягона усулдир. Аввалроқ бундай натижага фақат Лавренсе Ливерморе Натионал Лабораторй қошидаги НИФ лабораториясида эришилган эди. Бироқ, НИФ қимматбаҳо лазерлардан фойдаланган бўлса, Пасифик Фусион арзонроқ электр калитлари ва конденсаторлар ёрдамида харажатларни камайтиришни мақсад қилган.

Компаниянинг навбатдаги асосий вазифаси — прототипни тўлиқ ҳажмдаги пульсер модулигача кенгайтиришдир. Пасифик Фусион асосчиларининг сўзларига кўра, янги станция ўз фаолияти учун сарфланадиган энергиядан кўпроқ электр ишлаб чиқариши керак. Бу натижа ҳали ҳеч бир хусусий компания томонидан қайд этилмаган тарихий ютуқ бўлади.

Пасифик ФусионТермоядровий ЭнергияТехнологияСтартапЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Санкт-Петербургда мобил интернет ишида оммавий узилишлар кузатилмоқдаБугун, 07:59Магнит бўронлари навигация аниқлигини 50 фоизгача пасайтириши аниқландиБугун, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4 дюймли экран, 7000 мА/соат батарея ва 200 MP камераларБугун, 07:24Apple Pay ўрнига: ВTB iPhone орқали контактсиз тўловни йўлга қўйдиБугун, 07:24MS-21 ва СЖ-100 самолётлари Wi-Fi ва мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 06:55Коинот билан алоқа: Россияда узоқ масофали тизимлар такомиллаштирилдиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Instagramнинг янги Инстантс функциясини қандай ўчириш мумкин